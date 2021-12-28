Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19: добавлены противовирусные лекарства и вакцина для подростков

Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

РЕКОРДСМЕН ПО ЗАРАЗНОСТИ

Минздрав России выпустил новую, 14-версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документе впервые официально зафиксированы данные о штамме «омикрон». Отмечается, что:

- этот вариант коронавируса несет в своем геноме мутации, которые снижают его узнаваемость иммунной системой переболевших и привитых людей;

- у «омикрона» самое большое количество изменений в S-белке (из него состоят шипики «короны» вируса). При этом половина мутаций затрагивает так называемый рецептор-связывающий домен, то есть участок, на который «заточена» большая часть нейтрализующих вирус антител после прививки;

- новый штамм доказано стал рекордсменом по контагиозности - он передается от человека к человеку гораздо легче и быстрее, чем все предыдущие варианты SARS-CoV-2.

КСТАТИ

Эксперты Минздрава напоминают, сколько «живет» коронавирус вне организма человека в окружающей среде при разных условиях:

- при комнатной температуре (20-25 °С) возбудитель ковида способен сохранять жизнеспособность в высушенном виде (то есть на различных предметах и поверхностях) до 3 суток, в жидкой среде – до 7 суток;

- при температуре +4 °С стабильность вируса сохраняется более 14 дней;

- при нагревании до 37 °С полная инактивация вируса происходит в течение 1 дня, при 56 °С - в течение 45 минут, при 70 °С – в течение 5 минут.

ОБНОВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ

К перечню препаратов, которые «могут быть использованы при лечении COVID-19» добавлено несколько лекарств. Среди них:

- молнупиравир. Это противовирусное средство компании Merck, которое показало 30%-ную эффективность в снижении риска госпитализаций больных ковидом. В России лекарство пока не зарегистрировано;

- паксловид. На сегодня это единственный в мире препарат (разработчик компания Pfizer), который доказал высокую эффективность против коронавируса в клинических исследованиях, проведенных по всем стандартам доказательной медицины. Таблетки снижают риск тяжелых осложнений и смерти от ковида на 85-89%. В России «паксловид» пока не зарегистрирован;

- МИР 19. Это российский препарат, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, лекарство серьезно снижает вирусную нагрузку и показало хороший эффект у зараженных SARS-CoV-2. Однако официальных публикаций с описанием клинических исследований и их результатов в научно-медицинских источниках на сегодня нет.

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В раздел «Профилактика коронавирусной инфекции» методрекомендаций добавлена вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»).

Документ уточняет, что в этом препарате уменьшена доза аденовирусных частиц, которые несут ген S-белка SARS-CoV-2, необходимый для выработки иммунитета к ковиду.

Вакцина применяется для подростков от 12 до 17 лет. До 15 лет - только с согласия родителей. С 15 до 17 лет решение о вакцинации подросток принимает самостоятельно (в соответствии со статьей 54 Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ).