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Общество28 декабря 2021 10:32

«Юнармия» открыла третий форум «Память жива»

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов
Сергей СКОКОВ
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Участников форума ждет большой образовательный блок.

Участников форума ждет большой образовательный блок.

Основным событием форума станет Панельная дискуссия 28 декабря в Общественной палате Российской Федерации. В качестве спикеров выступят лидер «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный, координатор Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Герой России Вячеслав Бочаров, Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие.

Во время форума состоятся образовательные мастер-классы, семинары по социальному проектированию, дискуссионные площадки и стратегические сессии. Проект объединит руководителей детско-юношеских движений и общественных организаций, а также самих подростков, лидеров юнармейских отрядов. Также участники увидят фильм «Память жива», созданный на основе семейных историй юнармейцев о предках-фронтовиках. В дальнейшем документальную работу разошлют по школам страны, чтобы показывать на классных часах и других мероприятиях.

- За время своего существования проект доказал, что молодежь играет решающую роль в деле сохранения исторической правды о великих подвигах защитников Отечества, культуры и традиций народа. Для юнармейцев, наследников Победы, словосочетание «Память жива» стало настоящим лозунгом и призывом к действию. Каждый из них, как и каждый участник проекта Движения, считает делом чести знать историю страны и своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Все это говорит о том, что знамя наших славных героических предков в надежных руках их достойных потомков, - поделился начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Участников форума ждет большой образовательный блок. К примеру, пройдут лекции по волонтерству с пожилыми людьми, smm-продвижению, разрешению конфликтов, патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях. Кроме того, состоится обучение по социальному проектированию.

Форум в Москве, как и предыдущие в Красноярске и Красногорске, является вторым этапом проекта «Память Жива». Его первым этапом стало проведение «Юнармией» всероссийских конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и «Патриотизм в моем сердце». В первом случае жюри оценивало творческие сольные и коллективные выступления. Второй конкурс подразумевал написание сценариев с историями о родственниках-фронтовиках, и третий – это проекты и видеоролики о любви к Родине и патриотизме.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более миллиона участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

ДоброволецО РАЗНОМ