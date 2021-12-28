Борис Гребенщиков: Нашего флейтиста на границе отпугнули сильно

Борис Гребенщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне московского «новогоднего» концерта знаменитой группы «Аквариум» их ирландский флейтист Брайан Финнеган не смог преодолеть сопротивление межевропейских границ. Он был вынужден улететь обратно. В родную Ирландию.

Борис Гребенщиков и его коллектив отыграли в российской столице без своего флейтиста. Который работает с группой уже дюжину лет.

Сайт kp.ru обратился к лидеру «Аквариума» за комментарием по поводу этой странной ситуации. Вот что рассказал Борис Борисович в эксклюзивном интервью «КП».

- Вы на проверенного годами флейтиста с далеких островов всерьез рассчитывали, но вашего музыканта не впустили в страну. Ну, и что дальше ?

- Впустят ли нашего флейтиста Брайана Финнегана в Россию — на этот счет никакой информации у нас пока нет. Ему здесь, похоже, делать нечего. Бюрократы сработали против людей.

Борис Гребенщиков и Брайан Финнеган. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Но Брайан сможет вернуться на русские просторы? И захочет ли он?

- Есть ли шанс, что он сможет приехать в Россию в ближайшее время? Пока, думаю, нет. Он улетел обратно в Ирландию.

- Предновогодняя суета, нестыковки, накладки. Такое случается не только у нас. Но, может, в следующем то году вернется?

- Про приезд Финнегана в Россию в следующем году мне лично не известно пока ничего. Очень нехорошую услугу оказали нам власти.

- Из-за чего сыр-бор? Возникли некие проблемы с его паспортом?

- Кто сказал, что его паспорт недействителен? Это полная чушь. Просто ему рекламное агентство взяло билет через Ригу. Прямого рейса к нам не было. В Латвии он даже не выходил из самолета.

- Тогда где возникла «пробка»?

- «Молодцы»-пограничники, увидев, что он летит из Риги, просто не впустили его в Россию.

- Но он ведь с вами прилетает в нашу страну много лет подряд?

- Да, он член группы «Аквариум». Мы с ним вместе 12 лет. Посмотрим, что будет дальше. Но вчера, 27 декабря, они его отпугнули сильно. Когда человека 8 часов без объяснений держат в каталажке…

- Брайан больше не в «Аквариуме»?

- Надеюсь, в новом году он к нам все-таки присоединится.