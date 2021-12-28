Архангельский ЦБК приобрел оборудование для экологической модернизации на 23,6 млн евро

Модернизация завода проводится в рамках программы повышения экологической эффективности производства. Фото предоставлено пресс-службой Архангельского ЦБК.

Финский концерн Valmet поставит Архангельскому ЦБК оборудование для технического перевооружения производства целлюлозы. Предприятие инвестировало в покупку новой техники 23,6 миллиона евро. Модернизация проводится в рамках программы повышения экологической эффективности производства.

Архангельский комбинат собирается реализовать проект по очистке конденсатов выпарной станции производства целлюлозы, а также провести техническую модернизацию систем газоочистного природоохранного оборудования. После реконструкции завод будет собирать «дурнопахнущие» газы, которые образуются при варке целлюлозы и регенерации щелоков, и сжигать их в содорегенерационных котлах.

Контракт между Valmet и Архангельским ЦБК был заключен после масштабной работы по подбору наиболее подходящего для завода эффективного оборудования, позволяющего обеспечить устойчивое развитие производства. Новое оборудование поможет снизить выбросы в атмосферу серосодержащих газов, запах которых доставляет наибольшие неудобства людям, проживающим в непосредственной близости от места расположения предприятия.

По словам представителей комбината, техническая модернизация будет проходить в условиях широкого общественного обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду.

- Программа технического перевооружения Архангельского ЦБК реализуется в целях устойчивого развития компании, в том числе, для достижения уровня воздействия на окружающую среду, соответствующего наилучшим доступным технологиям по всем установленным технологическим показателям, - отметил Владимир Крупчак, директор по инвестициям Pulp Mill Holding (австрийский холдинг, в который входит Архангельский ЦБК).

Напомним, Ахрангельский целлюлозно-бумажный комбинат – одно из старейших предприятий России по производству бумаги и картона. Завод был основан в 1940 году. Программа повышения экологической эффективности АЦБК включает более 20 мероприятий природоохранного назначения. Инвестиции компании в экологическую программу составляют 18,2 миллиардов рублей.