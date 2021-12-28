Шойгу: армия России лидирует в мире по исправности боевой техники

Сергей Шойгу провел крайнее селекторное совещание в уходящем году. Фото: mil.ru

Сергей Шойгу провел крайнее селекторное совещание в уходящем году. Он был предельно краток.

ВОЙСКА СОВРЕМЕННЫ НА 71%

Современная российская постоянно тренируется, и бывает, что техника не выдерживает. С этим в войсках научились справляться.

- По исправности боевой техники удалось выйти на лидирующие позиции среди армий мира, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу и поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в 2021 году помог существенно обновить вооружение российской армии.

При этом Минобороны установило диалог с производителями: техника совершенствуется постоянно, что также позволяет избегать лишнего ремонта.

- По современности по всем видам вооружения у нас достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71 процента, - отметил Шойгу.

УДЕРЖАТЬ "ДОКОВИДНЫЙ" УРОВЕНЬ

Известно, что в российских регионах многим медикам пришлось сократить оказание плановой помощи, сократить количество плановых операций. Но только не в армии.

- Благодаря тем усилиям, которые были предприняты в армии: работа по вакцинации, организация самого лечения от коронавируса, мы смогли не только выполнить все плановые показатели, снизить уровень заболеваемости в Вооруженных силах, но и, оказать помощь гражданскому населению, - сказал Шойгу.

Министр также отметил, что российским военным медикам в условиях пандемии коронавирусной инфекции удалось сохранить «доковидный» уровень оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями.

Он, также напомнил, что медицинским учреждениям страны для лечения больных с коронавирусом Минобороны выработано и передано больше 1000 тонн кислорода.

В КАРАБАХЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Министр отметил отличную работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и Сирии: «в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи».

- Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь ее можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Все больше и больше там мира и спокойствия, - рассказал Шойгу о состоянии дел на границе Армении и Азербайджана.

Шойгу подчеркнул, что российские военные "успокоили сложную ситуацию в Карабахе, приступили к плановой миротворческой работе" и поздравил военнослужащих, которые несут дежурство в России, в Сирии, других российских военных базах за рубежом. Отдельно поздравил и поблагодарил военных строителей, которые за год ввели в строй более 3000 тысяч объектов.