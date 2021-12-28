Опубликован рейтинг аккаунтов российских вузов в TikTok

Студенты во время лекции в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Специалисты Института прогрессивного образования (ИПО) составили рейтинг официальных аккаунтов российских вузов в социальной сети TikTok. При его составлении были проанализированы количественные и качественные показатели представленности вузов за весь период их существования в данной социальной сети. В список вошли аккаунты, лидирующие не только и не столько по количественным (число подписчиков, лайков), но и по качественным характеристикам.

В тройку лидеров рейтинга вошли аккаунты РТУ МИРЭА, Национального исследовательского университета ИТМО и Магнитогорского государственного технического университета им.Г.И. Носова. Также в рейтинге аккаунты Финансового университета, Московского политехнического, МГТУ им. Баумана, МАИ, Череповецкого госуниверситета, МИСиС и УРФУ.

В рамках исследования были проанализированы контент и объективные метрики 20 аккаунтов вузов за период их существования. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались следующие критерии: количество подписчиков и количество лайков, динамика публикаций, а также контентная политика: интенсивность и регулярность наполняемости канала, соответствие трендам TikTok, наличие в аккаунте информации, доносимой в игровой форме, о вузе и его специфике, учебе, студенческим активностям – о том, что формирует индивидуальное «лицо» вуза и направлено на популяризацию науки и учебы в целом и конкретного вуза в частности, так как основная задача аккаунта вуза – привлекать школьников, абитуриентов и формировать чувство гордости у студентов за свою almamater. Кроме того, учитывались такие характеристики как качество самого контента – съемок, монтажа, звукоряда, спецэффектов.

- TikTok - популярная среди молодежи соцсеть и учебные заведения должны использовать ее для своей популяризации и привлечения учащихся, «застолбить» ее качественным контентом, возможно научно-популярным, который будет способствовать росту интереса молодежи к науке и высшему образованию. Отчасти это поможет в борьбе с кадровым голодом, но, кроме того, - это еще один из каналов диалога с молодежью, который стоит использовать. Крайне важно при этом, чтобы учебное заведение подчёркивало и популяризировало свою специфику, свои «фишки»: РТУ МИРЭА показывает химические опыты и робопсов, то есть привлекает тем самым будущих инженеров, программистов, Бауманка – внеучебную жизнь своих студентов, МАИ – самолеты. Такой подход формирует «лицо» вуза, которое выгодно отличает его от однотипных аккаунтов, то есть это такая реклама с человеческим лицом, - рассказала глава Института прогрессивного образования (ИПО) Анна Маркс.

По ее словам, вхождение в ТОП лидеров объясняется тем, что создатели канала понимают не только как создать вирусный и зрелищный ролик, то есть использовать интересный контент и спецэффекты, но и последовательно работают над развитием аккаунта, регулярностью его наполнения, отслеживанием трендов, а также делают задел на будущее, публикуя презентационные ролики об учебе.