Совместимо ли долголетие с вредными привычками?

В поисках вечной жизни», форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

Но есть ли шанс у тех, кто не может отказаться от вредных привычек? Ответить на вопрос: как жить дольше и здоровее, искали и участники сессии «Longevity. В поисках вечной жизни», прошедшей в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

Дым – главный враг

Вице-президент геронтологического общества РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев отмечает, что качество и продолжительность жизни на 70% определяет образ жизни и окружающая среда. То есть культура питания, режим труда и отдыха, стрессоустойчивость и вредные привычки, которые являются одним из ключевых факторов риска для развития хронических возрастных заболеваний.

Одна из главных причин преждевременного старения и хронических заболеваний - табакокурение. В мире курят около миллиарда человек, а болезни, которые вызывает эта пагубная привычка, ежегодно уносят более 8 миллионов жизней. Курение снижает и качество, и продолжительность жизни. Но одномоментно отказаться от вредной привычки многим курильщикам непросто. Вред от традиционного курения доказан столетними наблюдениями и исследованиями. Врачи уверены: вдыхание любого вещества, кроме чистого воздуха, не приносит пользы организму.

Сегодня каждая страна вводит антитабачные меры, а некоторые уже заявляют о полном отказе от сигарет в ближайшей перспективе. Например, новозеландское правительство в 2011 году поставило цель обеспечить снижение уровня курения в стране ниже 5% к 2025 году. Из последних мер – для людей, родившихся позже 2008 года, ввели полный запрет на покупку сигарет, даже, когда им исполнится 18 лет.

Но утверждать, что запретительные меры в борьбе с курением эффективны, как минимум, преждевременно. Ежегодное общее снижение курения сигарет в мире составляет менее одного процента, то есть такими темпами мы придём к полному прекращению курения не раньше, чем через 100 лет.

«Продолжительность жизни — вопрос не только медицины, но и цифровых ресурсов и современных технологий, — сообщил директор по научным исследованиям Группы «БАТ» Дэвид О’Райли. — И предлагая альтернативные бездымные способы потребления никотина, мы говорим в первую очередь о глобальном изменении в качестве и продолжительности жизни потребителей».

Директор по научным исследованиям Дэвид О’Райли

Никотиновая альтернатива

Инновационные никотинсодержащие продукты (системы нагревания табака, вейпы, никотиновые пэки и т.д.) появились совсем недавно. Многие сомневаются, что использование таких продуктов сопряжено с меньшим риском для здоровья. Так ли это на самом деле?

Основной вред здоровью связывают с горением, поскольку именно в процессе сгорания табака возникают опасные канцерогенные вещества. Для этого требуется высокая температура: внутри огонька сигареты создается температура около 800-900 градусов. В результате этого процесса в организм курильщика попадает более 8000 различных веществ и соединений, из них более 70 канцерогенных. В случае с инновационными никотинсодержащими продуктами горение исключено в принципе, что позволяет говорить о том, что большая часть канцерогенов не выделяется, а следовательно, снижается вред для здоровья. К примеру, согласно одному из последних исследований, опубликованных в журнале «Внутренняя и неотложная медицина» («Internal and Emergency Medicine») полный переход на системы нагревания табака по некоторым показателям сопоставим с отказом от курения.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев объясняет: «Курильщик в своей привычке ищет никотин, он не ищет канцероген. Он, наоборот, старается думать о своем здоровье, но уже не может отказаться от никотина, так как имеет зависимость. И то, что мы можем сделать, что уже делают в некоторых развитых странах – дать ему альтернативу, которая будет содержать никотин, но не будет содержать канцерогенов. Важно иметь возможность объяснить курильщику основные преимущества инновационных никотинсодержащих продуктов по сравнению с сигаретами».

Уже сегодня некоторые передовые страны в борьбе с курением на уровне государственного регулирования принимают так называемую концепцию снижения вреда. Она основывается как раз на стремлении переключать курильщиков на менее вредные альтернативы, чтобы сократить риски возникновения заболеваний, связанных с курением. После перехода на них возможен полный отказ и от табака, и от никотина, а значит со временем за счет такой политики можно достичь будущего без табачного дыма.

Максим Королев сравнивает концепцию снижения вреда в табачной отрасли с появлением в автомобилях ремней безопасности. «Их тоже внедрили в автомобильной промышленности с большим трудом, а это концепция снижения вреда в чистом виде: не надо полностью запрещать автомобиль, который в некоторых случаях может привести к смерти. Ввели ремни безопасности, потом подушки безопасности – это все примеры из той же концепции. Суть в том, что нельзя изменить поведение человека сразу на безопасное, потому что привязанность к никотину у него есть. Лучше перевести его модель поведения в такую форму, при которой он будет получать значительно меньше вреда».

Регулирование и наука

Некоторые западные страны уже исследуют альтернативные продукты и применяют выводы таких исследований на практике. Например, в планах Минздрава Великобритании рекомендовать врачам прописывать электронные сигареты людям, которые хотят избавиться от зависимости, но не могут.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально разрешило продажу вейпов с ароматом табака в 2021 году. Директор центра табачной продукции FDA Митч Зеллер заявил, что вейпы с табачным вкусом могут помочь зависимым от никотина совершеннолетним потребителям окончательно бросить или значительно снизить потребление сигарет, тем самым снизив вред для своего здоровья.

А в Швеции очень распространены пакетики с измельченным табаком, которые потребители рассасывают. Такие продукты в стране исторически пользуются спросом и в результате достигается нужный эффект – общий вред населению снижается. Швеция имеет лучшие показатели по онкологии лёгких – болезни, напрямую связанные с курением, а процент курильщиков – один из самых низких в Европе.

Россия же идет по пути тотальных запретов и ограничений для всех видов никотинсодержащей продукции. Королев считает, что это ошибка, и нужны различные подходы к регулированию просто для того, чтобы хотя бы объяснить потребителям разницу в таких продуктах. «А сейчас из-за полного запрета: и рекламы, и всякой любой коммуникации, в том числе и в розничной точке, невозможно даже донести эту самую простую мысль», - отметил эксперт.

При этом бросают курить россияне все еще не так охотно – за последние несколько лет их число сократилось примерно на 5%, отмечает врач-кардиолог клинического госпиталя Лапино Теа Копилиани. Связано это с тяжестью физической или психологической зависимости от сигарет: «Пациентов, перенёсших инфаркт и другие сердечно-сосудистые патологии, к нам в центр поступает бесчисленное количество. Естественно, каждый второй из них курит. Каждый раз приходится проводить лекции о вреде курения, а некоторые пациенты, узнав о том, что перенесли инфаркт, практически сразу бросают курить, но это, конечно же, зависит от силы воли пациента. К сожалению, чаще всего это происходит уже когда человек столкнулся с серьезными проблемами. Заранее о своем здоровье большинство пациентов не думает. Есть такая категория людей, которая не может просто бросить. В таких случаях у них не столько физическая зависимость, сколько психологическая, то есть курение происходит в виде ритуала. В таких случаях альтернативные продукты могут внести вклад в сокращение риска заболевания дыхательной системы, хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгких, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания пищеварительного тракта, рака гортани, рака пищевода».

Эксперты отмечают, что в России пока на государственном уровне не проводится масштабных исследований инновационных никотинсоержащих продуктов, которые помогли бы понять их риски. А если такие работы и появляются, то им уделяется не так много внимания. Хотя такие данные могли бы изменить подход к борьбе с курением.