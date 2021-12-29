Все музеи Министерства культуры России – на одной карте

Впервые на одной интернет-площадке собраны все ведомственные музеи страны. Ключевая часть специального проекта – интерактивная карта России, на которой отмечены города, где располагаются музеи федерального подчинения.

По клику на метку города читателю раскрывается список расположенных в нем музеев. При выборе конкретного учреждения читатель получает актуальную справку о данном учреждении: официальное название, точный адрес, номера телефонов, ссылка на сайт, действующие и запланированные мероприятия.

Отдельного внимания заслуживает краткое описание музея. Здесь указываются наиболее интересные факты о музее, его экспонатах: самое важное, самое актуальное, все то, что отличает данный музей и позволяет посетителю ощущать важность и ценность его посещения.

Кроме того, возможен поиск музеев по городам. Это удобно для тех, кто запланировал путешествие в один из городов России. Просто наберите в строке поиска название населенного пункта, в который вы направляетесь – и сразу сможете получить информацию о том, есть ли в там музей федерального значения, если да – то какой, как туда попасть и как посещение музея сможет обогатить посетителя. Кроме того, предусмотрена возможность подбора музеев по видам.

Данный проект полезен самой разной аудитории и будет постоянно доступен на сайте kp.ru.