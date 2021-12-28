Приятное с полезным: Посетителей «Макдоналдсов» заставляют крутить педали на велотренажерах

В Сети уже появились ролики, как посетители ресторанов быстрого питания проверяют на себе работу новых тренажеров

В Китае во всемирно известных ресторанах быстрого питания «Макдоналдс» подошли креативно к проблеме не только лишнего веса, но и экологии. В заведениях вместо стульев появились велотренажеры. Видимо, таким образом продавцы фастфуда решили, в том числе помочь своим клиентам бороться с лишними калориями.

В Сети уже появились ролики, как посетители ресторанов быстрого питания проверяют на себе работу новых тренажеров. На одном из них девушка шустро крутит педали, попутно закусывая гамбургером и запивая колой. Видео стало вирусным и быстро набрало более 37 млн просмотров. Пользователи пустились комментировать увиденное.

«Эта потрясающая концепция», - сошлись во мнении пользователи.

Кто-то, напротив, заявил, что тренировка, совмещенная с приемом пищи, может привести к расстройству желудка.

В «Макдоналдс» отреагировали на такое бурное внимание со стороны жителей Поднебесной. В компании пояснили, что велотренажеры выполнены из переработанного пластика и безопасны для окружающей среды. Пока такие новшества можно отыскать только в двух ресторанах сети. Первый находится в ресторане McDonald's Jieyang Wanda в провинции Гуандун, а второй - в ресторане New Hualian в Шанхае.

- Мы надеемся вдохновить своих клиентов на более экологичный стиль жизни. Крутя педали этих тренажеров, наши клиенты могут зарядить свои электронные устройства, например, мобильный телефон, - сообщили в китайском офисе «Макдоналдс».

В компании заверили, что продолжат собирать отзывы клиентов и в скором времени установят велотренажеры в других китайских городах, которые изъявят желание заполучить новшества.