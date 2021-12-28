Ритуальщики из Омска открыли почту для поздравления умерших с Новым годом

Главный волшебник наступающего праздника в загробном мире Dead Morosе все послания доставит по назначению Фото: Shutterstock

Бурно откликнулись жители Омска на «черный креатив» сотрудников ритуальной компании «Наследие», шокировавших общественность своим новогодним предложением. Не так давно эти похоронщики с необузданной фантазией удивили народ соревнованиями по скоростной копке могил, а на этот раз «вдарили» так по устоям, традициям и здравому смыслу, что аж искры из глаз-запустили фееричную акцию «Dead Morosе», предлагая, ни много ни мало, поздравить усопших с Новым годом... То есть, если кому-то придет в голову пожелать умершему «всех благ», только и нужно, что отправить письмо с самыми теплыми словами на электронную почту Деду Морозу. Но не простому, а загробному. По имени Dead Morosе. Бррр, жуть… Он-то, говорят идейные вдохновители акции, и доставит письмо из реального мира в загробный.

«Совсем кукухи поехали!» - откликнулись в соцсетях на креатив одни жители Омска и его окрестностей.

«А что, отличная идея!» - написали с сарказмом другие.

А третьи посыпали идеями, кому же они отправят поздравления с наступающими праздниками. «Брежневу напишу!», - похихикал кто-то. «А я Ленину. Пусть старик порадуется».

«Пусть дальше идут в своих начинаниях. Поздравление по видеосвязи. Всего-то и нужно, что бур и эндоскоп», - поерничали четвертые, такие же шутники и юмористы, как сотрудники «Наследия».

Между тем, ни отзывами в социальных сетях едины. По словам креативных работников ритуального бизнеса из Омска, на почту Мертвого Мороза за четыре дня, которые прошли с начала акции, пришло уже очень много писем.

- Мы не ожидали, что будет столько, - сказали изданию «Подъем» ритуальщики. - Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Все как-то на самом деле очень душевно получилось. Такое вот душевное послание друг другу. Мы не пожалели ни капельки.

Множество людей восприняли инфернальный креатив, как психологическую терапию и написали в своих посланиях почившим близким слова, которые не успели сказать при их жизни. Собственно, в этом, как пояснили сами авторы идеи из «Наследия», и состоит задумка: дать возможность живым облегчить душу, обратившись к мертвым. Мол, смерть всегда внезапна и оставляет недосказанность.

«Dead Morose» — вымышленный персонаж, который помогает психологически облегчить потерю близких, отправив им письмо с поздравлениями», - объяснили свою задумку в инстаграм-аккаунте ритуальной компании авторы идеи.

Кстати, созданием сервиса для новогодних поздравлений умершим «Наследие» не ограничилось. Каждый, кто написал письмо на тот свет получает из загробного мира ответ. От Мертвого Мороза. Пишет эти ответные «открытки» специальная команда – живые люди, а никакой ни бот как можно было бы подумать. Говорят, ни одного письма не пропускают, отвечают всем. И работы впереди еще много: почта Dead Morosе будет работать аж до 14 января.

Вот, что бывает, когда люди творчески относятся к своей работе.