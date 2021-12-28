Разбираемся в деле Алексея Иевского: почему экс-помощник Курпатова останется в СИЗО до 28 февраля

В отношении Иевского было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вчера на заседании Куйбышевского районного суда в Петербурге было вынесено постановление о продлении меры пресечения в отношении экс-помощника психотерапевта Андрея Курпатова Алексея Иевского в виде заключения под стражу до 28 февраля 2022 года.

В отношении Иевского было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой лиц). 27 декабря заседание впервые проходило в закрытом режиме - об этом ходатайствовало следствие. Причиной стало наличие в деле материалов, содержащих банковскую тайну и подробности личной жизни участников.

По всей видимости и дальнейшее рассмотрение уголовного дела будет проходить за закрытыми дверьми, поэтому мы попытались разобраться в этой истории на основании уже опубликованных данных по этому делу.

Откуда у 25-летнего Иевского деньги на красивую жизнь?

“Из моей квартиры были похищены денежные средства в размере 1 млн 100 тыс. рублей в ходе обыска”, - первые слова по видеосвязи из СИЗО экс-помощника Курпатова Алексея Иевского во время апелляционного заседания в городском суде Санкт-Петербурга.

25-летний подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере рассказал на суде, что в шкафчике его стола после обыска не обнаружили крупную сумму денег, что по логике Алексея Иевского доказывает невиновность во вменяемых ему деяниях. Откуда же у еще недавно работавшего бортпроводником молодого человека 1.1 млн рублей, беззаботно хранящиеся в тумбочке?

Арестовали подозреваемого 8 октября после того, как известный психотерапевт и телеведущий Андрей Курпатов написал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Он обвинил своего бывшего помощника Алексея Иевского в краже часов Breguet за 1,3 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne за 9,3 млн.Кроме того, как выяснилось позже, Иевский, будучи доверенным лицом,переписал на себя дорогостоящие земельные участки и вывел со счетов компании около полумиллиона евро. Курпатов уверяет, что молодой человек втерся к нему в доверие и совершилпреступления по выписанной на него доверенности, которую Иевский использовал в своих корыстных целях, поэтому следствием была статья переквалифицирована из кражи в мошенничество.

Сомнений в честности работника у известного психотерапевта не было. Все поручения до этого он выполнял честно и ответственно. Иевский убедил Андрея Курпатова оформить нотариальную доверенность, которая расширяла полномочия помощника.В итоге Алексей Иевский стал гендиректором компании ООО «Онлайн Продакшн», которая занималась продвижением основного бизнеса Курпатова в интернете и продажей онлайн-курсов.

Получив доступ к большим деньгам, Иевский сначала оплатил свою курортную поездку за рубеж. По возвращению поняв, что Курпатов не заметил пропажу денег, у него в голове сложилась преступная схема, которая теперь трактуется 159 статьей, 4 частью уголовного кодекса РФ.

Схема по выводу средств со счетов компании, по мнению Курпатова, по всей видимости была заранее спланирована. Небольшими суммами на протяжении года Иевский перечислял деньги ООО «Онлайн Продакшн», на разные счета и ИП, покупал недвижимость, летал на дорогостоящий отдых за границу, закатывал вечеринки с участием звезд. Сейчас следователи устанавливают всех участников схемы.На данный момент известна личность одного из возможных подельников - это Алексей Прорешный, друг Алексея Иевского с которым его связывали близикие отношения.Именно на его ИП за выдуманные услуги переводились значительные средства, которые потом выводились на карты.На данный момент Прорешный проходит по делу свидетелем.

Одной из претензий к Иевскому со стороны доктора Курпатова является достаточно странная покупка дорогой машины. Подозреваемый, пользуясь нотариальной доверенностью и картой, привязанной к личному счету Андрея Курпатова, купил в автосалоне автомобиль Porsche Cayenne, который предназначался для руководителя. Используя тот же трюк в ГИБДД, он зарегистрировал Porsche Cayenne на свое имя, став таким образом владельцем дорогостоящего авто. Именно этот эпизод и лег в основание уголовного дела, рассматриваемого сейчас за закрытыми дверьми.

Попытка решить всё миром переросла в шантаж

На предпоследнем заседании суда Алексей признался, что у него биполярное расстройство личности. Не исключено, что понимая проблемы молодого человека, известный доктор и решил помочь Алексею Иевскому спокойной и перспективной работой. В итоге, Курпатов лишился денег, а помощник оказался за решеткой. При этом психотерапевт неоднократно пытался решить вопрос без привлечения правоохранительных органов.

Год назад Курпатов узнал о том, что Иевский записал имущество и компанию «Онлайн Продакшн» на себя и предложил вернуть ему похищенное имущество и деньги, однако Иевский решил затянуть процесс, обещая бывшему руководителю вернуть все до копеечки. Для обеспечения своих слов, Иевский оформил завещание на начальника, в котором было указано, что после его смерти имущество перейдет в руки ее законного владельца – доктора Курпатова, на чьи деньги приобреталось имущество. Психотерапевт прождал возврата имущества больше полугода, но после того, как Иевский решил скрыться в Израиле, Курпатов обратился в правоохранительные органы.

После ареста Иевского, популярный психотерапевт столкнулся с запланированной информационной кампанией по очернению репутации.Пользуясь известностью Курпатова, отец подозреваемого Константин Иевский теперь дает многочисленные интервью СМИ и блогерам, требуя от бывшего руководителя сына забрать заявление из полиции и простить многомиллионные траты. При этом, судя по опубликованной расшифровке разговора между Андреем Курпатовым и Константином Иевским, последний в личном общении с известным психотерапевтом не брезгует угрозами и шантажом.Попутно отец подозреваемого “слил” журналистам выдержки из личной переписки сына с психотерапевтом якобы с найденного после обыска телефона Алексея, а позже началась травля доктора в Telegram с призывами отправлять деньги на помощь Иевскому-младшему.

Сам же Андрей Курпатов уверен, что это спланированная акция, чтобы отобрать доходный интернет-бизнес. В соцсетях он написал: «Кратко по существу вопроса. Происходящее — это обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х годов. Мошенническим образом были похищены десятки миллионов рублей».

Судя по всему, все действия и правда были заранее спланированы, а большая информационная кампания, которая началась сразу после ареста, нужна, чтобы заставить психолога отказаться от всех претензий. Сам Иевский в суде заявил о готовности разделить купленное имущество пополам без признания вины (а это десятки миллионов рублей).

Семья Иевских продолжает настаивать на своем, создавая вокруг дела хайп, в надежде сохранить дорогую недвижимость и машину. В ход идут самые разные методы. Представители Фемиды и правоохранительных органов также оказались под информационным давлением. Остается надеяться на профессионализм и хладнокровие следователей, которые ведут это дело.