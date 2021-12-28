Оказалось, что главным событием для гордости россиян стало празднование 60-летия со дня полета Гагарина в космос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2021 год подходит к концу, и мы решили подвести его итоги. Сайт KP.RU вместе со своими читателями вспомнил, что хорошего произошло за последние месяцы, что заставило всю страну радоваться и испытывать чувство гордости.

Мы задали вопрос: «Что вы считаете главным позитивным событием года?» и выяснили, что больше всего запомнилось россиянам.

Оказалось, что главным событием для гордости россиян стало празднование 60-летия со дня полета Гагарина в космос. 34% опрошенных отметили, что эта дата достойна возглавить список главных событий уходящего года.

А вот каждый четвертый опрошенный главным событием назвал начало в России массовой вакцинации от коронавируса. Прививочная кампания стартовала в январе 2021 года, 25% участников исследования назвали ее главным прорывом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россияне назвали главные события уходящего года

Замыкает тройку лидеров завершение строительства «Северного потока – 2». За это событие отдали голоса 11% опрошенных.

Еще 7% назвали важнейшим событие-2021 Олимпийские игры в Токио. Из-за пандемии коронавируса летняя Олимпиада была отменена в 2020 году, однако благодаря улучшению эпидемиологической обстановки ее проведение стало возможным в 2021 году.

5% россиян назвали поводом для гордости запуск российского киноэкипажа на МКС. Напомним, Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, отправившейся в космос ради съемок в фильме «Вызов».

4% россиян главным событием назвали возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. Эта страна была закрыта с 2015 года, и восстановление авиасообщения порадовало многих путешественников.

По 3% респондентов проголосовали за презентацию истребителя пятого поколения Су-75 и за ЧМ 2020, который в этот раз прошел в Санкт-Петербурге.

2% опрошенных отметили запуск на МКС модуля «Наука».

А вот еще 6% опрошенных выбрали вариант «другое». Они отметили, что для них главные события – это те, которые произошли у них дома.

«Родились две внучки. Остальное ушло на задний план», - говорит один из опрошенных.

«Я бросила курить после 30 лет зависимости. Для меня это главное событие!», - отмечает другой.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 3,6 тысячи человек.