«Теневые правители мира»: Скончался один из братьев-близнецов Богдановых, ставший героем мемов

О причинах смерти Гришки не сообщается. Представители семьи лишь говорят, что скончался он в одной из парижских больниц в окружении родных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции в возрасте 72 лет скончался Григорий Богданов или, как говорят сами французы, Гришка Богданофф. Вместе с братом-близнецом Игорем они стали героями многочисленных интернет-мемов о якобы настоящих правителях мира.

Вы наверняка видели в Интернете такую картинку: мужчина с, мягко говоря, своеобразным лицом подносит к уху телефон и отдает указание то обвалить курс рубля, то начать пандемию. Подобные мемы стали особенно популярными в рунете в прошлом году. На самом же деле на фото запечатлен брат Гришки (он сам так себя называл) Игорь Богданов.

Фото, где Игорь Богданов разговаривает по телефону, стало популярным в Сети

Вообще-то Игорь и Григорий Богдановы — звезды французского телевидения русского происхождения. В 80-е они прославились как ведущие научно-популярного шоу «Время Х», рассказывавшего зрителям о тайнах космоса и достижениях науки. Впрочем, рядом с рассуждениями об атомах и черных дырах то и дело всплывали пришельцы и прочие снежные люди. Так что когда братья решили податься в науку, дело закончилось скандалом. Сначала их первая книга «Бог и наука» стала бестселлером, а потом оказалось, что никаких ученых степеней у Богдановых нет. Когда же они все-таки попытались стать хотя бы кандидатами наук, выяснилось, что познаний в базовой физике у телезвезд — как не у самого смышленого девятиклассника, зато они умеют лихо складывать слова в предложения с использованием «умных» терминов и модных научных теорий.

В 2010-х братья прославились уже не только во Франции, но и по всему миру. Они стали героями шутливой конспирологической теории, согласно которой именно Богдановы — самая влиятельная семья мира. Просто они не хотят этого раскрывать. Интернет-шутники быстро придумали невероятный портрет: именно братья владеют крупнейшими швейцарскими банками, они меняют президентов Франции как перчатки, держат на своих складах золотые запасы многих стран, тайком финансируют исследования по редактированию человеческой ДНК, контактируют с инопланетянами и готовятся переселиться на Марс, где первое человеческое поселение будет называться Богданоград. Конечно, именно такие люди должны стоять за всеми мировыми проблемами, так что не удивительно, что именно Багдановы в мемах оказались ответственны за пандемию, курс рубля или задержку ожидавшейся миллионами фанатов компьютерной игры.

Они стали героями многочисленных интернет-мемов о якобы настоящих правителях мира

В глаза бросается и необычная внешность братьев. Многие уверены, что они делали неудачные пластические операции, хотя сами Богдановы с гневом это отрицают. Есть и другая версия, якобы они страдают акромегалией. Эта болезнь заставляет кости черепа расти, делая их непропорционально большими.

О причинах смерти Гришки не сообщается. Представители семьи лишь говорят, что скончался он в одной из парижских больниц в окружении родных.