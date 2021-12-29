Не заплатил и убежал: как борются с “зайцами” в такси

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Наши корреспонденты в Москве, Казани, Челябинске и Новосибирске поговорили с местными таксистами и выяснили, что эта проблема существовала довольно давно для поездок за наличные.

Эксперты по безопасности в сервисах такси называют явление, когда клиент воспользовался услугой и сбежал без оплаты, “кэшран” (от англ. cash - «наличные деньги» и run - «бежать»). По подсчетам специалистов отрасли, каждый седьмой таксист в РФ хоть раз сталкивался с ситуацией, когда пассажир убегал, не заплатив за поездку.

«Представьте, что вы водитель такси. К вам в машину садится пользователь, человек очень приятный, вы мило беседуете с ним в дороге. В конечной точке он спохватывается, что забыл бумажник на работе. Просит вас подождать, пока сходит домой и принесет деньги. Через 20 минут ожидания вы понимаете - никакой оплаты за поездку не последует. Да еще и потеряно драгоценное время, за которое можно было сделать новый заказ. Такие ситуации очевидно раздражают водителей», - описывает проблему руководитель проектов по безопасности Яндекс.Такси Екатерина Гладких.

«КП» попросила водителей прокомментировать проблему.

- Это не столько бьет по кошельку, сколько причиняет моральный дискомфорт. Я честно сделал свою работу, приехал, безопасно отвез пассажиров из точки А в точку Б, а они молча выходят и забегают в подъезд, - говорит водитель Артем из Москвы.

- Таксисты уже привыкли, что сейчас многие оплачивают поездку безналом. А когда в приложении показывается, что оплата будет наличными и в салон садится компания навеселе, волей-неволей закрадываются неприятные мысли. Конечно, большинство честно платят. А есть и такие, кто встает и хлопает дверью. Окликнешь его, побежишь за ним, а что дальше? И в полицию не пойдешь: из-за 200 - 300 рублей писать заявление… Проще это время в дальнейшем отработать, - поделился Михаил из Новосибирска.

Есть ли решение проблемы? Собеседник редакции, таксист Ильназ из Казани, приводит в пример нововведение одного из агрегаторов:

- Я беру заказы в основном через Яндекс.Такси. Прежде компания по твоему обращению компенсировала одну неоплаченную поездку в месяц. В прошлом месяце изменили правила - разослали оповещение в приложение для водителей. Теперь, если у тебя хороший рейтинг, то компенсируют все поездки, которые не оплатили пассажиры. А тем клиентам, на кого раньше уже поступали жалобы, стали блокировать проезд за наличку - только при оплате картой и условии, что у них достаточно денег на счету.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Яндекс.Такси рассказали, что знают о ситуациях, когда пассажиры отказываются платить за поездку, и подтвердили, что в ноябре действительно ввели новые меры борьбы с мошенничеством:

«Мы постоянно улучшаем стандарты качества и боремся с неоплаченными поездками. Пассажирам, которые ранее не произвели оплату наличными и вышли из машины, мы блокируем этот способ расчета за услугу. Они смогут заказать машину только при оплате картой, с корпоративного счета, Apple или Google Pay. Если денег недостаточно, заказ отменяется автоматически. Ограничения снимаются с пользователя, когда он достигает определенного порога по успешно оплаченным поездкам за безналичный расчет», - прокомментировали в пресс-службе.

В Яндекс.Такси отмечают, что алгоритмы защиты от “зайцев” были введены в работу в рамках направления безопасности водителей.