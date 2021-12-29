15 соглашений на 100 млрд долларов: как прошел Международный бизнес-форум в Уфе

Фото предоставлено пресс-службой форума

В столице Башкирии прошел форум «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее». Он, как отметил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, дал возможность подвести итоги года, выработать стратегии на будущее и поблагодарить инвесторов. По итогам форума были подписаны 15 соглашений о намерениях и взаимодействии на 100 млрд долларов.

В форуме участвовали 1675 человек, включая делегатов из Турции, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. В программу вошли церемонии награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России – 2021», премии «ТЭФИ-Капитал», региональной бизнес-премии «Время первых», конкурса «Предприниматель года» и конкурса «Кибердром Башкортостан»; три пленарных заседания; два форума и 30 тематических сессий с онлайн-трансляцией.

Почетными гостями и спикерами сессий стали: гендиректор АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Вероника Никишина, гендиректор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич, посол Туниса в РФ Тарак Бен Салем, глава совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский, глава Международного форума стран БРИКС Ананд Пурнима и другие. Дискуссии модерировали журналист Александр Гордон, телеведущая Мария Ситтель, замгендиректора ТАСС Андрей Соколов, управляющий директор РБК ТВ Илья Доронов и другие.

Темой первого дня форума стали бизнес-технологии с упором на экспорт, а одним из ключевых мероприятий — заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества между Башкирией и «Ростехом» с участием Радия Хабирова и индустриального директора авиакомплекса ГК Анатолия Сердюкова. Они отметили, что после вызванного пандемией спада машиностроители «набирают темпы развития» и «достигли значимых результатов».

Фото предоставлено пресс-службой форума

На пленарном заседании «Экспорт и инвестиции: новые возможности» Радий Хабиров отметил: «Этот год мы закончили лучше, чем прошлый». «Внутри общего экспорта плюс 37% — рост несырьевого неэнергетического экспорта», — подтвердила Никишина.

Вечером первого дня награждали лауреатов третьей ежегодной премии «ТЭФИ-Капитал», присуждаемой за освещение бизнеса и предпринимательства. «Эта неделя бизнеса не была бы полноценной без такого мероприятия, оно как вишенка на торте», — приветствовал собравшихся премьер Башкирии. Поздравляя лауреатов конкурса «100 лучших товаров России — 2021», Рустам Муратов напомнил, что Башкирия проводит его уже 24-й год.

Второй день форума был посвящен связям РФ и Башкирии с ШОС и БРИКС. Центральным его мероприятием стало пленарное заседание «Международная кооперация. Открывая мир каждому», на котором Андрей Назаров сообщил, что РБ входит в первую пятерку регионов РФ по инвестиционному климату, и местные «власти делают все, чтобы условия работы инвесторов были комфортными».

Международную торговлю обсуждали на дискуссии «Экспорт: новые возможности», организованной «Сбербанком», АО «Деловая среда» и Минэкономразвития и инвестполитики Башкортостана, выставки и другие ивенты — на сессии «Событийная индустрия как инструмент продвижения территории», которую проводила Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ), экспорт лесопродукции — в ходе дискуссии «WOOD MARKET. От производства к размещению на отраслевых площадках», проведенной «Российским экспортным центром» и «Центром поддержки экспорта РБ».

Деловая программа третьего дня форума началась с пленарной встречи «Открытый диалог» о взаимодействии государства и бизнеса. «Главный тренд сегодняшнего дня — трансформация мер господдержки бизнеса и предпринимательства», — отметил глава Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов. «Объем инвестиций в региональную экономику за девять месяцев составил 103,6% и еще вырастет по итогам года», — уточнил Рустам Муратов.

Сессия «Рейтинг регионов. Методологии и стимул развития», организованная Минэкономразвития и инвестиционной политики РБ в третий день форума, была посвящена конкурентоспособности регионов на основе их позиций в рейтингах. Еще один актуальный бизнес-тренд — систему опережающих индикаторов — обсуждали на одноименной сессии «Центра стратегических разработок РБ». О региональном развитии шла речь и на сессии «Комплексное развитие территорий. Практика ГЧП (государственно-частного партнерства) и новые формы партнерства» Центра экономики регионов и Минэкономразвития и инвестиционной политики РФ. Об адаптации бизнеса к меняющейся реальности рассуждали на сессии «Цифровая трансформация экономики: возможности и вызовы для IT-отрасли». Еще одну отрасль — строительную — обсуждали на сессии «Кооперация как драйвер развития предпринимательства», организованной Минторговли и услуг РБ.

Почти весь третий день форума шла стратегическая сессия для замглав администраций «Муниципальный стандарт», организованная Минэкономразвития и инвестполитики РБ. Особое место в программе занял Республиканский форум родителей по созданию языковой среды для детей.

Завершили программу третьего дня форума церемонии награждения лауреатов двух премий — «Время первых» и «Предприниматель года», где в топовой номинации — «Компания года» — победила «Башкирская содовая компания». «Без каждого из вас общие достижения были бы невозможны», — подытожил Рустам Муратов.

Четвертый день форума был полностью посвящен мероприятиям, связанным с прибытием в Уфу делегатов из Республики Казахстан.

Органы государственной власти Казахстана в составе делегации представляли Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, Министр энергетики Магзум Мирзагалиев, Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин и аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

За 10 месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 30% (до 19,5 млрд долларов), а между Казахстаном и Башкортостаном — на 32,1% (до 305 млн долларов), на 10,3% превысив «допандемийные» показатели. В предстоящие годы республики намерены довести объем двусторонней торговли до 1 млрд долларов.

За день представители Республики Башкортостан и Казахстана провели свыше 20 встреч в формате в2в, деловые переговоры между компаниями и церемонии подписания соглашений о сотрудничестве. Делегация Республики Казахстан состояла из представителей более 15 компаний, включая ТОО Qazaq National Product, АО Qaztrade, АО «Каустик», ТОО «Алматинская хлопчатобумажная фабрика», ОЮЛ «Ассоциация Халал Индустрия Казахстана» и другие. Со стороны Башкортостана во встречах и переговорах участвовали представители АО «Башкирская содовая компания», АНО «Центр развития индустрии Халяль Республики Башкортостан», ООО «Концерн ИНМАШ», Торговая сеть «Байрам», ООО «Метта» и другие.

Четвертый день форума был посвящен прибытию делегации Казахстана, который, как отметила Болычева, «является одним из основных торговых партнеров Башкортостана». Возглавлял делегацию премьер-министр РК Аскар Мамин, который обсудил с Радием Хабировым углубление двустороннего сотрудничества. Были подписаны восемь соглашений, самое крупное — на 1 млрд долларов — между «Башкирской содовой компанией» и «Каустиком».