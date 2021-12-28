Пьяная Бабкина выпала из окна гостиницы и оказалась в другой стране

Надежда Бабкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Под Новый год с артистами часто случаются забавные истории. Одной из них поделилась Надежда Бабкина. Певица вспомнила, как вместе с коллегами как-то встретила 31 декабря во Вьетнаме. Веселый праздник устроили в номере гостиницы, где остановились наши музыканты. В какой-то момент им стало скучно просто сидеть в комнате, и они решили повеселиться.

- О да, Новый год во Вьетнаме я не забуду. Это было время, когда на фестивали нас командировали по комсомольской линии. Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер «рвутся» тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений. Мы решили покататься на лианах, как в популярном фильме про Тарзана, и проверить их на прочность, - рассказала Надежда Георгиевна в интервью порталу «7Дней.ру».

Бабкина и еще несколько ее коллег вылезли в окно, схватились за лианы и принялись раскачиваться на них, как на канате. Почти сразу сработала сила земного притяжения – и Надежда Георгиевна оказалась на траве. Вот только приземлилась певица уже на территории другой страны. Оказалось, что гостиница стояла вплотную на границе с Лаосом.

- Как повисли - так и сорвались. И оказались мы с Борей Каплуном, барабанщиком из «Ариэля», на земле. Уж не знаю, почему так располагалась гостиница, но только отмечали мы Новый год во Вьетнаме, а упали на территорию Лаоса.

Надежда Георгиевна в молодые годы любила зажечь. Да и сейчас даст фору многим более юным коллегам. Фото: Инстаграм.

То ли алкоголь сделал свое дело, то ли сама ситуация была настолько абсурдной, но артистка вместо того, чтобы испугаться, просто расхохоталась. Правда, когда она обнаружила, что попасть обратно во Вьетнам можно только через забор с колючей проволокой, обозначавший государственную границу, стало уже не до смеха. Тем временем оставшиеся в номере коллеги с ужасом думали, как исправить ситуацию.

В итоге коллеги выкинули Бабкиной из окна связанные простыни. По этому импровизированному канату певице пришлось лезть обратно. К счастью, ее миссия увенчалась успехом.

- Мы поняли, в какую историю могли попасть, лишь когда пришел руководитель нашей группы и устроил нагоняй: «Вы хоть понимаете, что перешли без документов границу двух государств, будучи гражданами третьей страны?! – со смехом вспомнила знаменитая артистка.