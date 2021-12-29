«Путешествие в Рождество»: история главного московского зимнего праздника в новогодних видеороликах

Фото: пресс-служба Московские сезоны

Зимние праздники – самое волшебное время в году! Время встречаться с любимыми, дарить и получать подарки, строить смелые планы и загадывать заветные желания. Конечно, для многих из нас последние дни декабря чаще всего бывают наполнены рабочими и домашними хлопотами. Но стоит только выйти на улицу и увидеть нарядную, празднично украшенную Москву, сияющую миллионами огоньков, как тотчас же понимаешь: радость уже здесь!

Вот уже почти десять лет атмосферу новогоднего чуда на столичных улицах создает фестиваль «Путешествие в Рождество». Москвичи любуются необычно украшенными елками, смотрят зрелищные ледовые балеты и выступления лучших театров страны, подпевают хитам в исполнении любимых звезд, участвуют в мастер-классах, «болеют» за известных спортсменов и сами осваивают всевозможные виды спорта, пробуют угощения, выбирают сувениры. А туристы со всей России и из множества зарубежных стран специально стараются подгадать дни своего отпуска к датам московского фестиваля чтобы приехать в заснеженную столицу и тоже проникнуться праздничным духом лучшего города зимы!

По традиции, как и в прошлые годы, в этом декабре старт фестивалю «Путешествие в Рождество» дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Катки, торговля, общепит, елки, украшения — полноценные ярмарки, - сказал Собянин. - Единственное, чего там не будет, — это мастер-классы, которые тоже любимы москвичами, но в этих условиях мы остерегаемся их делать, потому что слишком уж тесное общение на этих площадках происходит. А катки, уличная торговля — это все происходит на улице, поэтому, я думаю, ситуация нам позволит хотя бы в таком формате провести фестиваль».

Проект правительства Москвы, цикл городских уличных событий «Московские сезоны», — это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года. Пожалуй, среди них самым любимым у москвичей и туристов стал крупнейший в Европе рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество».

Дарят новогоднее настроение и праздничные видеоролики, которые «Московские сезоны» выпускают почти каждый год, в аккурат к очередному «Путешествию »! Каждый раз это новая, захватывающая история о любви, доброте и настоящих новогодних чудесах. В съемках участвуют любимые артисты, музыканты и даже сказочные персонажи, но главный герой – это новогодняя Москва!

Мы собрали для вас лучшие зимние видеоистории фестиваля, чтобы волшебства точно хватило на все праздники!

А еще мы расскажем, с чего началось и как продолжается захватывающее «Путешествие в Рождество» и как из события, проходившего всего лишь на одной московской площадке, этот фестиваль превратился в масштабное общегородское действо и известный всему миру бренд.

Фото: пресс-служба Московские сезоны

Зима 2012-2013. Страсбургская ярмарка

История главного московского зимнего фестиваля берет свое начало в декабре 2012 года. Именно тогда в столице прошла «Страсбургская ярмарка». Пятнадцать дней, с 24 декабря по 7 января, посетители угощались всевозможными вкусностями, присматривали подарки близким и радовались сказочной рождественской атмосфере.

Лишь одна площадка (Манежная площадь), порядка 700 тысяч посетителей… по меркам последующих фестивалей, «Страсбургская ярмарка» теперь кажется очень скромной. Ведь, например, в 2018-2020х годах площадки «Путешествия в Рождество» посещали более полумиллиона гостей в день, а непосредственно в дни Новогодних торжеств на фестивале собирались и по нескольку миллионов человек!

Но именно «Страсбургская ярмарка» так полюбилась москвичам и туристам, что город принял решение: празднику – быть. И уже следующей зимой столица отправилась в свое самое первое «Путешествие в Рождество»!

Зима 2013-2014. Самое первое «Путешествие»

Новый общегородской фестиваль с первого же года поразил своим масштабом: праздник проходил на 34 фестивальных площадках, а участники съехались из восьми стран мира и более, чем 20 российских городов. Той зимой в «Путешествие в Рождество» отправились свыше 6 млн москвичей и гостей нашей столицы!

Именно тогда на фестивале появились традиции, сохранившиеся на много лет. Например, впервые был проведен общегородской рождественский квест с подарками! Суть игры проста: необходимо посетить как можно больше фестивальных площадок и на каждой ответить на вопрос, разгадать загадку или выполнить шуточное задание ведущих, получая за это печати в «Паспорт путешественника». Награда самым активным – призы и памятные сувениры!

Но, что важнее всего, первое «Путешествие» дало старт новым московским фестивалям – и не только зимним! Уже в 2014 году в столичном праздничном календаре появились «Пасхальный дар», «Московская весна» и «Московское варенье». Годом позднее –гастрономические «Рыбная неделя» и «Московская осень» (сейчас этот фестиваль называется «Золотая осень»). А сегодня под брендом «Московские сезоны» проводятся многие десятки ярких фестивалей и праздников – в том числе, международные конкурсы «Московская весна A Cappella» и «Цветочный джем», масштабные торжества в честь Дня России и Дня города Москвы и многие другие события!

Зима 2014-2015. Празднуем целый месяц! Московский зимний фестиваль стал самым масштабным в Европе

Завоевав любовь детей и взрослых, «Путешествие в Рождество» не останавливалось на достигнутом! Чтобы все без исключения москвичи наверняка успели зарядиться праздничным настроением, вместо привычных двух недель фестиваль впервые продлился целый месяц: с 12 декабря по 11 января.

Еще одна новинка: на этот раз «Путешествие» было тематическим! Праздник посвятили сказкам народов мира и на площадках в центре столицы гости могли повстречать Емелю, Буратино, Алису из Страны чудес, и, конечно же, главных зимних волшебников: Деда Мороза и Снегурочку! Только представьте себе восторг ребятишек!

На этот раз фестиваль проходил на 36 площадках, побывать на которых удалось 8,5 млн посетителей. Эти показатели сделали «Путешествие» самым масштабным зимним фестивалем Европы!

Фото: пресс-служба Московские сезоны

Зима 2015-2016. Ледовые балеты, «Парад Снегурочек» и 10 миллионов гостей!

В декабре 2015го года в фестивальной программе, состоявшей до этого в основном из театрализованных представлений, концертов и мастер-классов, появилась яркая новинка, ставшая одним из самых зрелищных и любимых гостями событий «Путешествия». В «Ледовом театре» на площади Революции впервые прошли балеты на льду! Известный фигурист, пятикратный чемпион США и победитель Чемпионата Четырёх Континентов Пётр Чернышеёв подарил москвичам сразу две замечательные постановки: «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

И, конечно же, посетители фестиваля не только смотрели праздничные шоу, но и сами активно участвовали в развлечениях. Например, именно той зимой на «Путешествии» состоялся первый «Парад Снегурочек!»

Неудивительно, что в том году количество гостей «Путешествия» впервые достигло отметки в 10 миллионов!

Зима 2016-2017. Первые «дизайнерские» ёлки и 5000 писем зимним волшебникам

В 2016 году фестиваль стал еще масштабнее и зрелищней! На 42 праздничных площадках для гостей провели 8000 мастер-классов, 3000 уличных шоу и 100 экскурсий!

Среди новинок того сезона – «дизайнерские» ёлки! Впервые зеленого красавиц на площадке «Путешествия» на Кузнецком мосту нарядили известные модельеры: Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Александр Терехов… В последующие годы «компанию» дизайнерам составили известные актеры, артисты балета и другие знаменитости, также представлявшие свое видение идеального новогоднего деревца. Традиция продолжается и по сей день!

И, конечно, больше всего внимания на «Путешествии в Рождество» всегда уделяли самым маленьким посетителям. Например, в 2016-2017 году ребята отправили с фестивальных площадок более 5000 писем Деду Морозу в Великий Устюг и Санта-Клаусу в Лапландию!

Зима 2017-2018. Театральные чудеса и первый Новый год на Тверской

Сезон 2017-2018 принес москвичам и туристам немало подарков: театральная тема фестиваля того года позволила пригласить на фестивальные площадки лучшие творческие коллективы не только Москвы, но и всей России!

Но самой запомнившейся новинкой стала возможность отпраздновать Новый год на Тверской.

31 декабря, а также 1 и 2 января главная улица города стала пешеходной. Праздничный маршрут протянулся почти на 2,5 км - от Триумфальной до Манежной площади, включая улицы Охотный Ряд и Моховую. Гостей ждала грандиозная праздничная программа по мотивам знаменитых спектаклей, опер и балетов: свыше150 представлений с участием более 3500 артистов и музыкантов, посмотреть которые посчастливилось 2,7 миллионам человек.

А общее количество посетителей «Путешествия в Рождество» той зимой достигло 14,5 миллионов!

Фото: пресс-служба Московские сезоны

Зима 2018-2019. Яркие новинки и добрые традиции

«Путешествие в Рождество» не переставало удивлять!

Зимой 2018-2019 гости фестивали смотрели замечательные спектакли театров со всей страны, подпевали хитам любимых мюзиклов, играли в керлинг (площадку для этой игры впервые установили на Новом Арбате!) и посещали экскурсии, которые, кстати, проходили не только на русском, но и на английском и китайском языках.

В рамках спецпроекта «РетроРождество» посетители, под руководством энтузиастов истории – реконструкторов, учились мастерить «средневековые» елочные игрушки и осваивали азы фехтования

Пожалуй, самым важным событием стала возможность поделиться своим праздничным настроением и душевным теплом с окружающими. Крупнейшие благотворительные фонды России провели на фестивале программу мастер-классов и рассказали о своей деятельности и о том, как каждый из нас может помочь их подопечным

А еще гости отправили с фестивальных площадок 50 тысяч новогодних открыток своим родным и друзьям!

Зима 2019-2020. Рекорды и космос!

Зима 2019-2020 стала для фестиваля настоящим временем рекордов! Фестиваль продлился целых 50 дней, проходил более, чем на 80 площадках, а посетили его невероятные 26 миллионов человек!

Спектакли, концерты, спортивные шоу и тренировки на свежем воздухе, познавательные мастер-классы, благотворительная программа… казалось, фестиваль вобрал в себя все самые лучшие и интересные проекты всех предыдущих лет!

Главный же сюрприз ждал гостей на новогодней Тверской: на этот раз праздник был посвящен теме космоса – космическим он и получился! Выступления лучших театральных и музыкальных коллективов страны, шоу спорстменов-хайлайнеров, показательные выступления сноубордистов, интеллектуальные игры, мастерская робототехники и невиданные арт-объекты в виде космических кораблей и планет.

Впервые Новый год в центре Москвы отмечали шесть дней подряд и впервые на празднике побывали 6 миллионов гостей!

Зима 2021-2022 «Путешествие» продолжается!

Нынешней зимой праздник вновь вернулся на улицы Москвы! За последние два года правительство и лично мэр сделали все, чтобы не только сохранить и проводить «Путешествие в Рождество», но и сделать его безопасным, учитывая рекомендации и требования Роспотребнадзора. В этом году «Путешествие в Рождество» это настоящий калейдоскоп новогодних традиций разных стран. Но, конечно, фестиваль не забывает и о собственных традициях! Не забудьте полюбоваться «дизайнерскими» елками на площадке у ЦУМа: в этом году в их оформлении поучаствовали дирижер Юрий Башмет, ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард, премьер Большого театра Денис Родькин, дизайнеры Артем Кривда, Анастасия Задорина, Катя Добрякова и многие другие!

Что немаловажно, фестиваль этого сезона получился очень спортивным! У взрослых и детей есть множество возможностей для активного отдыха на свежем воздухе: сразу на 18 фестивальных локациях работают катки, а все мероприятия на площадке для керлинга – она расположилась на Школьной улице – проводятся в поддержку сборных команд России на зимней Олимпиаде в Пекине!

На этот раз, главный зимний праздник Москвы продлится до 9 января.

«Путешествие в Рождество» - самый любимый фестиваль москвичей и туристов. Каждый год он дарит зимнюю сказку и ощущение новогоднего чуда миллионам гостей! Подробную информацию о фестивале и расписание событий смотрите на официальном сайте «Московских сезонов».