Приходите на Чистопрудный бульвар и войдите в волшебный мир заповедной природы – приглашаем! Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выставке представлены работы журналистов, тревел-блогеров и членов Русского географического общества, которые принимали участие в экспедиции по национальному парку «Сайлюгемский», расположенному на Алтае.

Больше ста ярких снимков девственной нетронутой природы и редких исчезающих видов животных и птиц. Семь дней экспедиции. Сотни километров в пути и тонна совместно пережитых эмоций – все это краткие итоги экспедиции на Алтай, которые журналисты и фотографы «Комсомолки» представили на фотовыставке.

В Москве открылась фотовыставка, посвященная краснокнижным растениям и животным Алтая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналисты «Комсомольской правды» совместно с тревел-блогерами из Москвы приехали в национальный парк как участники исследовательской экспедиции по приглашению фармацевтической компании «Эвалар», чтобы своими глазами увидеть один из самых загадочных уголков Алтая, вместе с учеными снять показания с секретных фотоловушек, пройти по следам краснокнижных животных и посмотреть, какие программы по сохранению исчезающих видов растений и животных поддерживает бизнес. Ну и, конечно, запечатлеть всю эту красоту на память для как можно большего количества людей, потому как добраться до нацпарка возможность есть далеко не у всех – из-за особых условий охраны животных и птиц паломничество туристов здесь невозможно.

Национальный парк «Сайлюгемский» - особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Основная цель парка – сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу: снежных барсов, алтайских горных баранов аргали. С 2016 года на территории парка ведется мониторинг и изучение дикого кота манула. На территории парка создана первая учетная площадка, в проекте участвуют ученые со всего мира.

Журналисты «Комсомольской правды» совместно с тревел-блогерами из Москвы приехали в национальный парк как участники исследовательской экспедиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Выставка «В краю ирбисов, архаров и «золотого корня» - это путешествие в край дикой первозданной природы на границе с Монголией. Место, где ощущаешь величие и хрупкость планеты одновременно. Экспедиция журналистов и блогеров на Алтай длилась неделю. Путь от Горно-Алтайска до нацпарка проходил по живописному Чуйскому тракту. Бирюзовые реки, золото лесов, горы, холмы и степи – что ни поворот, то дух захватывает от видов, - рассказывает один из участников экспедиции Елена Мулланурова, руководитель департамента мультимедийных проектов и внешних коммуникаций медиагруппы «Комсомольская правда». - Участникам «дикого тура» пришлось на собственном опыте убедиться, в каких непростых условиях приходится жить и работать в этих краях. Одни только переправы через горные реки чего стоили! – Нервы пощекотали знатно. Но больше всего нас впечатлили жители Алтая – таких преданных своему краю людей редко встретишь. Например, одна из героинь выставки – 67-летняя Роза Иванова, жительница Кош-Агачского района Республики Алтай. В ее хозяйстве сотни голов овец, коз, есть лошади. Она сама управляется со всем хозяйством. Коренная алтайка даже в мыслях не допускает переезда «на большую землю» - в свои годы скачет на коне, работает чабаном, рассекает на «урале» и никогда не жалуется на бытовые условия, которые любому горожанину показались бы невыносимыми.

Отдельный блок выставки посвящен лекарственным травам и краснокнижным растениям Алтая. Потому что за текущее столетие из флоры и фауны страны исчезли многие виды, которые раньше были обычными, а теперь в живой природе этих растений уже увидеть невозможно.

Испокон веков жители Алтайских гор, чабаны и охотники, отправляясь в трудные переходы или поднимаясь в горы на выпас скота, заваривали измельченный и высушенный золотой корень. Свежим соком заживляли раны, настойками лечили множество недугов.

О золотом корне слагали легенды, воспевали в песнях, молодым супругам корневище родиолы дарили вместе с маральим корнем как символ долголетия и успешного продления здорового сильного рода. Заповедные места произрастания этого растения свято берегли от вытаптывания, выпаса скота. А древние китайские императоры снаряжали дорогостоящие экспедиции на Алтай, чтобы добыть золотой корень. За ним же охотились и контрабандисты, ведь стоимость растения в несколько раз превышала стоимость золота.

На выставке представлены работы журналистов, тревел-блогеров и членов Русского географического общества, Фото: Михаил ФРОЛОВ

В наши дни в результате неконтролируемого сбора растений ранее значительные запасы золотого корня на Алтае оказались сильно истощены, и в настоящее время его сбор здесь строго регламентирован и осуществляется только по лицензиям. При этом, увы, браконьеров, добывающих растение незаконно, ловят каждый год

Также одна из целей исследовательской экспедиции «Комсомолки» и «Эвалар» - наблюдение за краснокнижными животными в естественной среде обитания.

Среди фоторабот – как раз карточки «фотоохоты» на горных баранов аргали. Архары – животные осторожные, пугливые, обладающие отличным зрением и чутьем. Едва завидев хоть малейшее движение, они могут резко сорваться с места и на внушительной скорости моментально скрыться на другую сторону склона, где разглядеть их уже не получится.

Оттого было радостнее вдвойне, когда во второй день пребывания на территории нацпарка научным сотрудникам удалось засечь в бинокли сразу несколько группировок горных баранов.

Всего же за время экспедиции в кластере «Сайлюгем» и в кластере «Уландрык» члены исследовательской группы повстречали на заснеженных склонах больше 280 самок и самцов аргали. Это редкая удача! В этот период аргали как раз собираются в стада, готовятся к проведению брачного сезона. Самцы приходят со стороны Монголии и ищут себе пары. Варианты встречи человека и животных на этой территории сведены к минимуму, поэтому архарам здесь вольготно и спокойно.

Сайлюгемский национальный парк состоит из трех кластеров – «Аргут», «Сайлюгем» и «Уландрык». Два последних находятся на Сайлюгемском хребте, по главной линии которого проходит граница Монголии и России.

Экспедиция прилетела на Алтай тогда, когда большинство растений уже отцвело – участники подгадывали поездку в большей степени ко времени сбора в стада диких горных баранов аргали. Увидеть этих краснокнижных архаров в количестве почти трехсот особей – большая удача. Ведь всего на территории России их не больше полутора тысяч.

Для того, чтобы найти золотой корень и красную щетку участникам научно-исследовательского тура пришлось изрядно постараться. При этом им повезло встретить краснокнижные эдельвейсы, застать редкое природное явление – цветущий в конце сентября маральник. Все эти растения тоже можно увидеть среди фоторабот, представленных на выставке.

- Эвалар 30 лет работает с лекарственными растениями. Сегодня мы выпускаем препараты в рамках полного цикла - от выращивания растений до готовой упаковки. При этом наши агрономы стали первыми, кто научился выращивать алтайские эндемики в культуре. Алтай - родина нашей компании, и для нас очень важно сохранить уникальное биооразнообразие этого региона, поэтому мы стали партнерами большого исследовательского проекта, в рамках которого будут исследованы алтайские лекарственные эндемики и будут выработаны подходы по их сохранению, - отмечает Наталия Прокопьева, председатель совета директоров ЗАО «Эвалар».

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По словам популярных тревел-блогеров, таких эмоций, как от экспедиции на Алтай они не испытывали давно. Но когда они увидели среди макетов выставки свои фотографии, эмоции вспыхнули с новой силой.

Ирина Белоусова, тревел-блогер, инстаграм @irina_velour:

- На выставку на Чистопрудном бульваре, посвященную нашей экспедиции на Алтай в Национальный парк Сайлюгемский, я отправилась с младшим сыном Лешей.

Мы пришли туда, смотрели фото, читали надписи. Он внимательно слушал, задавал вопросы, а потом вдруг сказал: «Мама, какой же он красивый, Алтай! Нам надо беречь природу. Надо всем людям рассказать как это важно» .

И ведь не добавить, не убавить. У этой выставки очень важная и не простая миссия - достучаться до людей о важности сохранения краснокнижных животных и растений. Национальный парк Сайлюгемский - это уникальное место, которое сейчас так нуждается в поддержке, внимании и защите. Это земля таких краснокнижных растений и животных , как снежный барс, горный баран аргали, кот манул, красная щётка, золотой корень…

Это место силы, которое навсегда останется у вас в сердце, если вдруг вам посчастливится побывать там.

Поэтому приходите всей семьей, ведь за этими кадрами стоит огромный труд людей, которые ежедневно, практически в одиночку делают всё, чтобы сохранить эту уникальную природу для наших детей и внуков.

Татьяна Тазеева-Гриценко, член Русского географического общества, инстаграм:

Трудно выразить словами те эмоции, которые испытываешь, когда понимаешь: «Увиденное твоими глазами, через твой телефон теперь смотрят тысячи москвичей и гостей».

Прошла пожилая пара, зачиталась описанием эндемиков Сайлюгемского национального парка, прошла девочка, засмотрелась на красавца снежного барса. На центральном бульваре столицы выставка фоторабот, которые мы с коллегами по сентябрьской экспедиции привезли с Алтая. И нацпарк открылся для меня с другой стороны. Многие специалисты - аналитики поведения современного общества утверждают, что люди теперь больше поглощены собственными мыслями и пропускают важную информацию извне, смотрят в телефон, не замечая проходящее вокруг. Это не так. Красота Сайлюгема обратила на себя внимание прохожих. Здесь потрясающие снимки профессиональных фотографов, наши фото, усилия организаторов выставки. Я рада, что стала частью это работы. А вы приходите на Чистопрудный бульвар и войдите в волшебный мир заповедной природы – приглашаем!