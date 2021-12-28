Пороховая бочка Европы: На Балканах снова зреет мировая война

Зукорлич был главным муфтием еще Югославии в 1990-е, когда шла война в Боснии и Герцеговине Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ноябре в Сербии от сердечного приступа умер лидер мусульманской общины страны Муамер Зукорлич. Он был выходцем из Санджака — региона на границе с Черногорией и Косово, населенном мусульманами. Без него националисты могут развязать там настоящую войну.

НЕОДНОЗНАЧНАЯ ФИГУРА

Зукорлич был главным муфтием еще Югославии в 1990-е, когда шла война в Боснии и Герцеговине. И многие выставляют его настоящим миротворцем: очень уж сильны были у мусульман Санджака сепаратистские настроения, да и обстановка была очень подходящей, чтобы затеять войну за независимость. А он горячие головы удержал от кровопролития. Но Зукорлич, скорее всего, трезво оценивал свои силы: восстание, скорее всего, провалилось бы, и мусульман просто выдавили бы из Санджака в Боснию.

Так что вместо автомата Калашникова Зукорлич взялся за Коран. При нем в регионе проводилась активная исламизация. Малорелигиозные раньше жители региона стали отпускать длинные и бороды и закрываться чадрой — тут уж кому что. И если раньше местные считали себя сербами, хоть и с другой верой, то теперь народ Санджака уверен, что они бошняки.

А Зукорлич не стеснялся критиковать «большую» Сербию. Ему не нравились флаг и герб страны: по его мнению, так изображены «не те» религиозные символы. А гимн он находил слишком уж похожим на православную молитву и запрещал своим сторонникам вставать во время его исполнения.

РУКА АНКАРЫ

Сейчас Санджак — фактически государство в государстве. Причем с сильнейшими сепаратистскими настроениями.

Быстро у Зукорлича появились спонсоры. Например, Турция построила в столице региона городе Нови Пазар несколько мечетей и религиозных центров. Анкара вообще стала для местных самым близким партнером и покровителем. Наглядный пример: когда играет сборная Турции по футболу, на улицах толпы народу с красными флагами с полумесяцем. В дни матчей сербской команды такого тут не увидишь.

В школах Санджака рассказывают свою версию истории. Согласно которой, золотым веком для санджакцев был период Османской империи. Эта же мысль активно пропагандируется через турецкие сериалы. Регулярно в регион приходит гуманитарная помощь от «большого брата», а вместе с ней учителя турецкого со своими книгами и пособиями.

То есть почва для объявления «активной фазы» борьбы за независимость Санджака подготовлена. И без опытного и мудрого Зукорлича нет никакой гарантии, что верх тут не возьмут желающие помахать шашкой. А военные конфликты на Балканах, как хорошо известно из истории, могут заставить полыхать весь мир.

В горах Санджака существуют военные базы или «отряды освобождения», на которых здешнюю мусульманскую молодежь обучают военному делу. В 2007 году такую незаконную базу обнаружили. Арестовали несколько человек, которые не скрывали, что их готовили к войне с Сербией. Подготовленный на таких тренировочных пунктах Мевлид Яшаревич в 2011 году в Сараево расстрелял посольство США. После начала войны в Сирии и Ближнем Востоке исламские радикалы поехали туда воевать на стороне запрещенной в России группировки.

ЦЕНА ОТДЕЛЕНИЯ

Кстати, судьба Санджака зависит и от ситуации в соседней Боснии и Герцеговине — это же Балканы, тут просто не бывает. Итак, в Боснии и Герцеговине, стране с преимущественно мусульманским населением, есть Республика Сербская — район компактного проживания православных. То есть это как Санджак, только наоборот.

- По Боснии и Герцеговине трудно что-то точно предсказать на будущее. Теоретически не исключено, что там может начаться выход республики Сербской из состава страны. При этом католики-хорваты тоже могут захотеть войти в состав непосредственно Хорватии, - считает депутат Госдумы, политолог Анатолий Вассерман.

Собственно, руководство Республики уже объявило о решении начать процесс провозглашения собственной независимости. В ответ некоторые боснийские имамы стали призывать во время молитв мусульман готовиться к джихаду, чтобы «защитить страну и землю ислама» от сепаратизма.

- Вполне может случится и так, что мусульмане из Санджака захотят уйти под власть Боснии, но мне это представляется маловероятным. Если бы они этого действительно хотели, то они сделали бы это в прошлом тысячелетии, когда на территории бывшей Югославии шли ожесточенные бои, - говорит Анатолий Вассерман.