"Витязь" Росгвардии отмечает 44-летие со дня образования

На протяжении 44 лет "витязи" были в гуще драматических событий, которые переживала страна

29 декабря ордена Кутузова Краснознаменный Центр специального назначения (ЦСН) "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России отмечает 44-летие со дня образования.

Одна из важнейших задач Центра «Витязь» - участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом на земле, под водой и с воздуха. Его бойцы высаживаются на воду с борта воздушного судна и десантируются с большой высоты в арктических широтах.

На протяжении 44 лет "витязи" были в гуще драматических событий, которые переживала страна: Нагорный Карабах, Фергана, Абхазия и Южная Осетия, Ингушетия и Северная Осетия, контртеррористическая операция на Северном Кавказе, Будённовск и московский Театральный центр на Дубровке…

Центр специального назначения воспитал 14 Героев России, 7 военнослужащих навечно зачислены в списки воинской части, 64 военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Среди действующих военнослужащих центра почти 100 удостоены государственных наград, 600 награждены ведомственными медалями.

В настоящее время бойцы легендарного «Витязя» продолжают находиться на передовой борьбы с терроризмом и экстремизмом, поддерживать законность и правопорядок, обеспечивая надежную безопасность государства.