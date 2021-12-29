Как Рязанов спустил миллион на «чудовищную пошлость»

Помимо Людмилы Гурченко, на роль Лены Крыловой претендовали несколько девушек, в том числе и любовница председателя Совета министров СССР. Фото: Кадр из фильма

«ДЕВУШКА ТАЛАНТЛИВА, НО НЕКРАСИВА»

«Карнавальная ночь» не получилась бы такой, какой ее знает зритель, если бы не Иван Пырьев, автор «Трактористов» и «Кубанских казаков». В середине 50-х он был директором «Мосфильма» и контролировал каждый отснятый эпизод. И в целом, наверное, его можно было бы назвать соавтором фильма, если бы за прошедшие десятилетия в русском языке не появилось слово «продюсер». Эльдару Рязанову в 1955 году, когда работа над «Карнавальной ночью» только началась, было 27 лет. Он успел к этому моменту окончить ВГИК и стать соавтором фильма-ревю «Весенние голоса». В дальнейшем он, ученик Эйзенштейна, видел себя мастером драмы. Услышав пырьевское предложение снять музыкальную комедию, он немедленно отказался.

Но Пырьев считал, что, если Рязанов уже справился с музыкальными номерами в «Весенних голосах», справится и с «Карнавальной ночью». Когда Рязанов объявил, что едет в отпуск на юг, Пырьев попросту отобрал у него билет на поезд, понимая, что молодой человек подчинится - хотя бы потому, что хочет попасть в штат «Мосфильма».

«Главный отрицательный персонаж, Огурцов, символизирует сталинизм», - говорил Рязанов в интервью «КП» в 2009 году. В 1957-м на главную роль он выбрал актера Петра Константинова: «Он напоминал сталинских держиморд». Но Пырьев, опасаясь, что фильм положат на полку, объявил, что Огурцова должен играть Игорь Ильинский. Рязанову казалось, что он не найдет общего языка с мэтром: Ильинский был звездой, к тому же не хотел снова играть бюрократа, которого уже изобразил в комедии «Волга-Волга»… И, кстати, в итоге остался работой не очень доволен.

Людмила Гурченко попала в «Карнавальную ночь» в силу очень большого везения. Ей было 20 лет, она училась на третьем курсе ВГИКа, на пробах старалась копировать аргентинскую звезду Лолиту Торрес. Рязанов вспоминал: «Я понял, что эту девушку, несмотря на то, что она очень талантлива, никогда в кино снимать не будут, потому что она чудовищно некрасива».

Рязанов хотел взять на роль Ирину Скобцеву, но Пырьев сказал, что с ней на экране будет не постановка в Доме культуры, а профессиональное ревю. Потом в фильм пытались пропихнуть какую-то девушку из Большого театра, якобы любовницу председателя Совета министров Николая Булганина. В результате на роль взяли Людмилу Касьянову, звезду самодеятельности, которая понравилась и Рязанову, и худсовету.

Для 27-летнего Эльдара Рязанова фильм стал первой полноценной режиссерской работой.

Однако вскоре Пырьев еще раз увидел Гурченко - в коридоре «Мосфильма». В мемуарах она писала: «Я шла в огромной широченной юбке, затянутая в талии так, что Лолите Торрес и не снилось… Навстречу шел Иван Александрович Пырьев...

- Стойте. Я вас где-то видел.

- Я пробовалась в «Карнавальной ночи»...

- А-а... Пела хорошо. А зачем гримасничаешь?..

Мы подошли к главному оператору, Пырьев сказал: «Поработай над портретом - и будет человек».

Так Гурченко получила роль, но с Рязановым сработалась не сразу. «Я ей говорил: «Не надо так вертеть попой в этом дубле!» - и все переснимал».

«ЗАБЫТЬ О НЕМ КАК О КОШМАРНОМ СНЕ»

Вместо Игоря Ильинского Огурцова должен был играть актер Петр Константинов, в исполнении которого бюрократ стал бы куда серьезнее и даже страшнее. Фото: Кадр из фильма

Сергей Филиппов попал в картину без проб, потому что пробы делать было некогда. Ключевая сцена с его участием, где он читает лекцию про жизнь на Марсе, снималась дважды, и в первый раз Филиппов действительно пришел на съемку пьяным. Рязанов по неопытности рассудил, что в кадре это будет даже уместно - и в результате ни один из 13 дублей не был смешным. С трезвым Филипповым все сняли за два дубля.

Рязанов вообще делал огромное количество дублей, и это его подвело: произошел перерасход пленки и средств, и на «Мосфильме» экстренно созвали худсовет.

«Сергей Юткевич, маститый режиссер, сказал, что это чудовищная пошлость, никто не возьмется это доделывать и у «Мосфильма» есть только один выход: дать Рязанову доснять «Карнавальную ночь», а потом забыть как о кошмарном сне и о фильме, и о режиссере», - вспоминал Эльдар Александрович.

Эпизод, подаривший нам крылатую фразу «Есть ли жизнь на Марсе?», с первого захода снять не удалось: актер Сергей Филиппов явился на площадку пьяным. Фото: Кадр из фильма

После худсовета Пырьев попросил Михаила Ромма, с мнением которого все считались, посмотреть материал. И Ромм хохотал, чуть не падая со стула, а потом наговорил Пырьеву теплых слов и о картине, и о ее постановщике. После этого Рязанова уже никто не трогал. Ну а когда картина вышла в прокат, о перерасходе (миллион рублей!) уже и не вспоминали. «Карнавальная ночь» побила все рекорды по посещаемости. По словам Гурченко, количество зрителей, купивших билеты, превышало население страны - картину смотрели по многу раз. Именно по образцу «Карнавальной ночи» на ТВ вскоре стали снимать «Голубые огоньки». И сейчас, через 65 лет, эта картина жива. И телевидение не даст нам о ней забыть - уже полвека «Карнавальная ночь» обязательна для показа на Новый год.