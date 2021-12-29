Капитолий штурмовали. Рашкина с лосем поймали. Танки - в Киев. Новый штамм... Ну и годик выпал нам

Сосиски и лапша от волонтеров были главными деликатесами на «столе» у беженцев. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Давайте честно, после бедового високосно-ковидного 2020-го нам хотелось одного - чтобы следующий, 2021-й был без приключений. «Горшочек, не вари!» - кричали мы, как в детской сказке. И что получили?

Да такой же бурлящий, хулиганский и отчаянный год. Скучно не было.

На прощание оглянемся и пройдем по нему, как по русскому алфавиту, еще раз его переживем, чтобы запомнить.

На самом деле он того стоит.

Афганистан, откуда резво бежали войска США. А с ними и вся их обслуга, хватаясь за шасси последних самолетов. Это было эпично. В салонах сидели собаки американцев, а афганцы американцев висели на крыле...

Главное ли это событие года? Для США - точно. Вдрызг проигранная война, которую они вели 20 лет, затратив $2,3 триллиона, еще даст о себе знать. Любой союзник Америки теперь держит в голове, что придется драпать, не надеясь на помощь.

Да, СССР тоже не сладил с Афганом. Но чтобы понять это и выскочить (чисто для сравнения), ему хватило 9 лет и 30 миллиардов рублей. Правда, и рубль советский считался дороже доллара. И уходил Союз без паники, с развернутыми знаменами, а поставленное им афганское правительство держалось еще 3 года.

Беженцы в Белоруссии. Они слетелись сюда как раз из стран, раздраконенных НАТО, - Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан... И бегали по лесам, просачиваясь сквозь границы натовского ЕС. А почуяв зиму, вдруг встали колонной-тараном и пошли напролом!

Европа впала в ступор от такой наглости.

А офигевшая во всех смыслах Польша согнала против беженцев спецназ и бронетехнику. И устроила битву. Мигрантов поливали в мороз из водометов, пытали прожекторами и громкоговорителями. Но в райские кущи ЕС не пустили. Из принципа, чтобы насолить белорусскому Батьке.

Выборы в Госдуму прошли удивительно - так, что все остались довольны. Хотя и бурчали. Коммунисты кляли электронное голосование, но радовались приросту в парламенте на 15 человек. Единороссы светились от счастья, потеряв 19 кресел, но удержав большинство. Появились даже новички в Госдуме - «Новые люди»! Невиданное дело.

И лишь маэстро Жириновский мрачно молчал, он лишился половины мандатов.

Газопровод «Северный поток-2» по дну Балтики: Россия его все-таки достроила. Это был грандиозный квест! Украина и Польша мешали как могли - зная, что лишатся миллиардов за транзит по своим трубам. Америка бомбила санкциями. И лишь фрау Меркель дралась где-то рядом с нами за свой немецкий интерес - почти за нас. А достроив трубу, ушла на покой, заказав оркестру на прощание вдарить песню рокерши из ГДР.

Меркель так и осталась в душе пионеркой-хулиганкой из соцлагеря! Таких в Европе больше не делают.

Новые власти Германии уже легли под Америку и тянут с запуском «Северного потока-2». Нас ждет новый квест.

Золотой унитаз стал как будто пропуском в тайное общество коррупционеров. Фото: www.youtube.com

Дворцы с золотыми унитазами российских чиновников и силовиков. Как развидеть этот купеческий ампир? Похоже, никак - увидим не раз при обысках. То самое чувство, что по стране гастролирует группа дизайнеров Барин-Стайл и метит тех, кому взятки карман жгут, лепниной и позолотой.

Сначала с таким богачест-вом-вульгариус попался начальник Ставропольской ГИБДД. А под конец года - ректор Смоленского университета спорта.

Передайте дизайнерам, пусть не останавливаются - мы потерпим, посмотрим на такие обыски еще и еще.

Евро-2020 по футболу, перенесенный из-за пандемии на 2021 год и прошедший в родном Питере, сборная России с блеском провалила. Главный тренер Черчесов уволен. Мы, конечно, подозревали, что наши футболисты-миллионеры могут все, кроме попадания по мячу, но так разгромно проиграть Бельгии (3:0), а потом и Дании (4:1) - это не укладывалось ни в какие фантазии.

В Госдуме уже предложили за плохую игру не платить нашим футболистам, а штрафовать. Идея отличная! Не захлебнуться бы бюджету России от внеплановых доходов. Ведь тогда логично наказывать рублем и самих депутатов за корявые законы?

Женева, где Путин и Байден зашли в библиотеку старинного особняка у озера. И поговорили. А через полгода поговорили еще - уже по телесвязи.

И плевать, что в Женеву Байден прилетал со своим нескользящим ковром, чтобы не споткнуться. А на вторую «встречу с глазу на глаз» пришел как «на сеновал с кузнецами» - с помощниками, показав их в кадре лишь после разговора. Такая англосаксонская хитрость - чтобы не проиграть, не стыдно и смухлевать.

Главное - что разговор между президентами крупнейших ядерных держав начался. И с тех пор, заметьте, ни войны, ни новых санкций. Иногда лучше разговаривать.

Зиничев! Чтобы чиновник столь высокого ранга погиб внезапно и трагически... такого не было, наверно, с времен Машерова (глава советской Белоруссии разбился в автокатастрофе в 1980 г.). Как и 40 лет назад, произошедшее сразу обросло слухами и конспирологией. Ведь Зиничев был не просто министр, а глава МЧС, генерал армии в самом расцвете сил (55 лет), мог дальше делать карьеру. По рассказам свидетелей, он, как настоящий спасатель, не раздумывая бросился за упавшим с края обрыва в водопад режиссером Мельником. Пытался его спасти. Погибли оба.

Зиничеву посмертно присвоено звание Героя.

Инфляция вышла из берегов. 8,5% вместо 4% по плану - это только официально. Госпожа Набиуллина не успевает менять брошки, поднимая ставку Центробанка и обвиняя в росте цен в России печатный станок США. Но в магазин-то мы ходим не с долларами. А с рублем туда уже и заглядывать страшновато! То морковка дорожает вдвое, то картошка, то масло... Про цены на квартиры с машинами молчим. Там ценники словно из триллеров.

Кью-ар (QR) код нас бодрил весь год. Этот цифровой сертификат о вакцинации - как пропуск в магазин, кафе или автобус - введен по всей Европе. А что вы хотите - пандемию еще никто не отменял. И лишь у России особый путь. Наш богоизбранный народ тут же выдвинул из своей гущи неистовых антиваксеров, светил медицины, известных ранее как артистов - Машу Шукшину и Егора Бероева, Никиту Джигурду, Юрия Лозу. Да что там - депутаты-коммунисты в Госдуме встали с плакатом про

«QR-фашизм» (попробовали бы они такое в кнессете Израиля или бундестаге Германии). Спикеру Володину пришлось их стыдить: вам зарплаты по полмиллиона платят, чтобы с плакатиками стоять?

Введение QR-кодов в итоге забуксовало (их применяют лишь на уровне регионов). Как ответил президент на вопрос «КП»: преследовать противников вакцинации не будем. Будем убеждать.

Листвяжная - шахта в Кузбассе, где от взрыва метана погибли 46 горняков и 5 спасателей. Трагедия, замешенная на русском авось и больших деньгах.

Все знали, что показатели метана в шахте зашкаливают. Но рекордные мировые цены на уголь диктовали закрыть на это глаза.

Случай на «Листвяжной» стал первым, когда под следствием оказалась не только дирекция шахты, но и ее владелец - миллионер Федяев. Хозяев предприятий за гибель работников до сих пор не судили.

Муратов - главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира. До этого Нобелевку за мир у нас получали лишь Горбачев и Сахаров... Муратов, кстати, вышел из нашей «КП», возглавлял здесь отдел комсомольской жизни. И уже пообещал раздать Нобелевку (а это чуть больше $1 миллиона!) детским больницам.

Навальный, рискнувший вернуться из Германии в Россию после своего «отравления». И задержанный сразу же - на паспортном контроле, так как был в розыске за неявку на учет во ФСИН (по условному 5-летнему сроку за мошенничество с деньгами французской «Ив Роше»). Это стало искрой для акций протеста и флешмобов «посвети фонариком». Условный срок Навальному заменили на реальный. Что, впрочем, не мешает ему писать посты в соцсетях.

«Омикрон» - новый штамм коронавируса, который может помочь человечеству этот жуткий вирус и победить! «Омикрон» захватывает мир прямо сейчас. Он в 4 раза заразнее предыдущих, но переносится легче. Поэтому медики уже осторожно прогнозируют, что «омикрон», вытеснив все предыдущие штаммы, способен стать «природной вакциной». Ковид не уйдет, он теперь навсегда. Но может превратиться в нечто вроде сезонной ОРВИ.

Посадка Протасевича. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, вдруг приземляют в Минске из-за угрозы теракта. И, конечно, случайно в нем оказывается Протасевич - редактор телеграм-канала НЕХТА, координатор протестов против Лукашенко.

Дальше как по накатанной. Протасевич арестован, Батька обвинен Европой в воздушном пиратстве. Самолеты ЕС больше не летают над Белоруссией. Запад требует: свободу Протасевичу. И тут...

Тут выходит под телекамеры сам Протасевич и сдает с потрохами всю оппозицию. А Лукашенко называет крутым.

Занавес. Европа резко забывает, из-за кого она не летает над Белоруссией (но упорно продолжает не летать). А Протасевич - со всеми удобствами под «домашним арестом».

«Ну ведь одно лицо с кабаном», - уверен депутат Рашкин. Фото: СОЦСЕТИ

Рашкин - депутат Госдумы, коммунист и бунтарь вляпался в историю с незаконной охотой. Казус Рашкина еще будут изучать политологи, а киношники снимут о нем комедию.

Помитинговав, как обычно, в Москве против «нечестных выборов», Рашкин таки получил мандат депутата и убыл в глушь, в Саратов, отдохнуть. Но попался в лесу за рулем машины с тушей лося. На ногах стоял нетвердо, от лося открестился: ничего не знаю, тушу нашел, везу в полицию.

Но кадры уже ушли в прессу. В лесу нашли ружье Рашкина. А разрешения на охоту не нашли. Скандал.

Новое признание депутата: я принял лося за кабана. Куплю живого и выпущу. Не купил. Не продаются в России живые лоси! А дело заведено. Депутатской неприкосновенности лишили. И грозит Рашкину до 5 лет колонии вместо 5 лет в Думе. Водительских прав его уже лишили на 1,5 года.

Стрельба в гимназии Казани (9 человек убиты, 32 пострадали) и в госуниверситете в Перми (6 погибли, 47 ранены).

Оба нападения совершили парни 18 и 19 лет с нездоровой психикой, умудрившиеся легально получить разрешение на оружие.

Оставить прежними правила получения оружия было уже невозможно.

Решено: покупать ружье можно будет лишь с 21 года, а проверки для получения разрешения ужесточатся. Новые правила вступят в силу с июля 2022 года.

Техосмотр отменен! Вот здесь депутаты Госдумы расстарались. Человеческое им спасибо. С нового, 2022 года обязательный техосмотр останется лишь для коммерческих и служебных машин - такси, автобусов, грузовиков. Простые автовладельцы забудут ТО как страшный сон (вспоминая его лишь при купле-продаже подержанной машины).

Зато ГИБДД получила право отправлять авто на принудительный техосмотр, если нашли в нем «визуальное повреждение». То есть на глазок? Или на карман?

Украина снова внесла в нашу жизнь разнообразие. И как это у нее получается?

Разведка США затопила редакции газет сливами, что Россия вторгнется на Украину зимой. Где-то в январе. Танки до Киева дойдут за 24 часа.

План-то хороший! Только вторгаться никто не собирается. Откуда, товарищи американские шпионы, ваши спутниковые снимки наших танков? Там же граница не с Украиной, а с Белоруссией!

А вот будете дальше расширять НАТО, штаны у вас лопнут. И мы за себя не ручаемся.

На 10 января назначен большой разговор Россия - США -

НАТО. До этого, наверное, можно расслабиться. Но разве Украина даст?

ФСИН возглавил новый генерал - Гостев. Прежний - Калашников - уволен. Слишком хлестким вышел скандал с появлением в интернете видео пыток в местах заключения. Новому начальству - терпения и наказать всех «редисок», виновных в пытках.

А вот на букву «Х» ничего в этом году мы не вспомнили. Значит, все же хороший год.

Свадьба года - наследник Дома Романовых князь Георгий и итальянка Ребекка Беттарини. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Царская» свадьба грянула в Петербурге - первая за 120 лет. С графьями из Европы, калинкой-малинкой, салютом из пушек и почетным караулом курсантов с саблями наголо. Курсантов, правда, потом наказали - нечего на негосударственные гулянья отвлекаться. Царь-то ненастоящий. Другие говорят, вполне голубых кровей наследник - князь Георгий Романов, женившийся на итальянке. Настоящие или нет - пусть живут счастливо.

«Чудесный грузин» - спектакль с певицей Бузовой в главной роли стал роковой бомбой для МХАТа. Главный режиссер театра Бояков уволен. Почтенная публика не простила экспериментов. Новый режиссер Кехман борется с портретами предшественника. По сути, тоже спектакль. Жаль, настоящего искусства все меньше. Впору кричать: не верю!

Штурм Капитолия США начался, когда конгрессмены и сенаторы собрались здесь, чтобы подтвердить победу на выборах Байдена. Тысячи сторонников Трампа ворвались в здание. Ну как при штурме Зимнего дворца в 1917-м. Власть разбежалась. А революционные матросы, вернее простые американцы, бродили по кабинетам. Трампа это не спасло. 535 его сторонников под следствием. 68 - арестованы. Хорошо еще Петрова с Бошировым среди них не нашли.

Э-э-э... Эрдоган сфотографировался с «Картой тюркского мира», в который были покрашены и Кавказ, и вся Средняя Азия, и многие регионы России - от Крыма до Поволжья и Якутии. В Москве скандал не подняли. Но карту, надеемся, запомнили.

Юная студентка МГУ, 9-летняя девочка Алиса Теплякова, возможно, главный человек этого года, преподавший нам самый важный урок. Хотим ли мы, чтобы наши дети стали взрослыми, не наигравшись в кукол и солдатиков, не доловив кузнечиков в траве, не додравшись на переменках и не довлюбившись в ту девочку с рыжей косичкой или мальчика с веснушками? Может, не надо их торопить - школу за три года, дружбу в два прихлопа? Ни одна цель в жизни не стоит самой жизни.

Я - не последняя буква в русском алфавите. Она - главная. Оторвитесь от газеты, смартфона, посмотрите внутрь себя. С Я все начинается. Начинаемся Мы. И мы с вами, читатели «Комсомольской правды», еще увидимся в 2022-м.

Будет столько интересного!