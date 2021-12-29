Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о важных итогах года: прорыв в лечении опухолей мозга и спасение на поздних стадиях рака

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии

НА КОНТРОЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ХИМИОТЕРАПИЮ - В ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОПОМОЩИ

- У рака есть один главный враг - это раннее выявление болезни, - подчеркнул на итоговой пресс-конференции генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. - Чем больше количество выявленных случаев заболевания [на ранней стадии] в стране, тем лучше работает онкослужба.

До пандемии COVID-19 этот показатель рос. В 2019 году в России за год было диагностировано 640 391 случай злокачественных новообразований. После прихода коронавируса пришлось временно приостановить диспансеризацию, которая включает онкоскрининги. Многие люди, даже имея жалобы, боялись лишний раз обратиться к врачу, чтобы не заразиться в поликлинике ковидом, рассказал академик Каприн. В итоге выявляемость рака снизилась весьма ощутимо во всех странах мира. У нас к концу первого года эпидемии показатель сократился на 13,2% и составил 556 036 диагностированных случаев.

К сожалению, в условиях сложной эпидемиологической обстановки это неизбежно, пояснил главный онколог. И предупредил: следствием временной «заморозки» выявления болезни по объективным причинам станет рост обращений людей с поздними стадиями рака. «Мы можем увидеть такой рост через 4-5 лет», - считает академик.

Что касается больных, которые уже начали проходить лечение до или во время пандемии, то для них в системе онкослужбы были сохранены все гарантии, больничные койки, не была отменена ни одна операция из-за перепрофилирования отделений под COVID-19. Все онкостационары продолжали и продолжают оказывать помощь своим пациентам в полном объеме, подчеркнул Андрей Каприн.

По его словам, важным подспорьем в лечении онкобольных стали центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПы). «В таких центрах врачи хорошо вооружены (оборудованием, препаратами. - Ред.). Там можно проводить химиотерапию в режиме дневного стационара. Сейчас у нас уже построены и работают 342 ЦАОПа, нужно открыть еще 200. В них пациенты могут также наблюдаться и проходить контрольные обследования», - рассказал академик Каприн.

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Сегодня создается система, которая позволяет врачу-онкологу даже в самом отдаленном ЦАОП не остаться одному при необходимости получить консультацию по сложным случаям у больных. «Это называется ВИМИС - вертикально интегрированная медицинская информационная система. Речь идет о контролирующей, помогающей информсистеме, - пояснил Каприн. - Эксперты самого высокого уровня из Национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) могут связываться с врачами-онкологами на местах, через региональные онкодиспансеры и оказывать помощь в формате телемедицинских консультаций».

Благодаря этому люди даже в глубинке могут рассчитывать на консилиум с лучшими специалистами страны.

- Нашим пациентам важно знать: консультация проводится в формате «врач-врач» (то есть лечащего врача-онколога связывают онлайн со специалистами НМИЦ. - Ред.). Инициатива может исходить как от самого доктора, так и от больного, - отметил Андрей Каприн.

Пациент вправе попросить своего лечащего врача, чтобы тот сделал запрос и получил телеконсультацию от федеральных экспертов. Такая просьба больного обязательно должна быть выполнена в соответствии с приказом Минздрава РФ N 915н, подчеркнул главный онколог.

ВАЖНО

Если с вас требуют деньги за онкологическую помощь, сразу же сообщайте руководству онкослужбы, призвал Андрей Каприн.

- Можно позвонить на «горячую линию» НМИЦ радиологии Минздрава России: 8 800 444 31 02.

- Также сообщения принимаются в письменном виде на адрес Центра либо на электронную почту главного онколога kaprin@mail.ru

ОТКЛЮЧИТЬ МОЗГ ОТ ТЕЛА: РЕВОЛЮЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛИОБЛАСТОМЫ

Одно из передовых направлений, в котором за последнее время добились серьезных успехов российские ученые и врачи-онкологи - ядерная медицина, рассказал академик Каприн. Речь идет о применении радиоактивных препаратов. Новые технологии позволяют использовать их все более высокоточно, чтобы прицельно уничтожать опухолевые клетки, минимизируя воздействие на здоровые ткани организма. Уже есть радионуклиды, которые способны заменять дорогостоящие и малодоступные таргетные лекарственные препараты, отметил врач.

Методы ядерной медицины позволяют успешно бороться, в частности, с метастазами при раке предстательной железы. А также продлевать жизни пациентам с раком поджелудочной железы и поздними стадиями рака печени.

Прорывом мирового уровня в 2021 году стала изолированная перфузия головного мозга для лечения глиобластомы (быстрорастущей злокачественной опухоли мозга). Уникальная операция, первая в истории человечества, была проведена под руководством доктора Каприна.

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии

Проблема в том, что для борьбы с такими опухолями нужна очень высокая концентрация лекарств, однако система защиты мозга (гематоэнцефалический барьер) мешает их проникновению. Чтобы необходимое количество все-таки попало в головной мозг, нужно ввести дозы препаратов, которые угрожают отказом почек и печени, пояснил эксперт. Поэтому после успешных опытов на приматах врачи пошли по пути, который до сих пор можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах.

Мозг отключили от единой системы кровообращения в организме. Было организовано раздельное кровоснабжение головы и тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. За счет чего удалось доставить к опухоли концентрированные дозы химиопрепарата без их попадания в остальные органы. Сейчас такое лечение прошли уже трое пациентов, рассказал Андрей Дмитриевич.

За последние годы от опухолей мозга погибли Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске, Валерий Золотухин, Михаил Задорнов, Ив Сен-Лоран, Валентина Толкунова. Сейчас с глиобластомой борется Анастасия Заворотнюк.

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- Я говорю только о вакцине «Спутник V» - она наиболее проверена, исследована для применения у онкологических больных, - отметил академик Каприн. - Подтверждена безопасность, отсутствие токсического эффекта у наших пациентов. По новым рекомендациям «окно», в течение которого можно делать прививку, сокращено до 2-3 недель.

Это значит, что людям с онкологическим диагнозом рекомендуется вакцинироваться за 2-3 недели до начала химиотерапии или лучевой терапии. Либо спустя 2-3 недели после такого лечения.

В каждом случае желательно проконсультироваться с лечащим врачом-онкологом. Если у вашего доктора есть сомнения, он не может дать четкий ответ, обращайтесь на консультацией в НМИЦ радиологии (см. выше рубрику «Важно») либо на сайт главного онколога.