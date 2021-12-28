«Деньги кончились»: Панин вернулся из Испании в Россию

Алексей Панин уже больше года живет в Испании. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин уже больше года живет в Испании. Артист вместе с дочкой Анной уехал в Европу на ПМЖ. Звезда «Жмурок» купил квартиру в курортном городке Торревьеха и живет там в свое удовольствие, практически не наведываясь на родину. Панин не раз заявлял, что в России ему больше делать нечего. Однако накануне Нового года внезапно прилетел в Москву. Алексей опубликовал в Инстаграме фотографию, сделанную в машине по дороге из аэропорта.

- Здравствуй, родина! – пописал артист снимок, добавив злобный смайлик.

По пути в город Алексей записал видео для сторис, в котором объяснил причину своего недовольства.

- Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь, уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы - сюда, - отметил Панин.

Настроение актера легко понять: в Терревьехе, где он живет, температура днем доходит до плюс 20 градусов. О цели своего визита в Россию Панин не рассказал, но его подписчики предположили, что он приехал сняться в каком-то новогоднем проекте. «Хорошо, что приехал. Может съемки?», «А что так, деньги закончились?», «Бабки-то надо зарабатывать как-то», «Дон Педро приехал за валютой. Без бабла везде тяжко», - пишут фолловеры в комментариях.

- Здравствуй, родина! – пописал артист снимок, добавив злобный смайлик. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, привез ли актер в Москву жену и дочь. В декабре прошлого года Панин тайно женился: он зарегистрировал брак с Евой Тарлакян в одном из загсов Москвы. От пышной свадьбы они отказались, так как артисту надо было улетать в Испанию. «Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам», - рассказывала жена Панина. По словам Евы, по профессии она юрист. С Паниным 41-летняя москвичка познакомилась на одной из вечеринок, куда ей совсем не хотелось идти. Ева не уточнила, была ли это свингер-пати, которые так обожает ее муж. Известно, что избранница Панина как минимум разделяет его страсть к нудизму и тоже любит загорать голышом.

Вместе с супругами живет 14-летняя дочь Алексея. Анна активно учит испанский язык и ходит в местную школу.

- Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди, - рассказывал Панин в интервью на YouTube-канале DAVA.

Сам артист тоже давно мечтал о переезде в Европу.

- Я хочу уехать. Я не хочу больше, как раньше, сниматься в 5-20 проектах параллельно, - сообщил артист в том же интервью. - Мне больше не нужен дом на Рублевке. Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, больше не на BMW, ездить туда, куда хочу. Как все нормальные европейцы жить и радоваться жизни.

Квартира в курортном городке Торревьеха обошлась актеру в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. Алексей призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России.