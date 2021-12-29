«Шквал эмоций»: Манекенщик Дмитрий Савчук впервые высказался о романе с женой Лепса

Жена Лепса Анна отдохнула на Мальдивах в компании 38-летнего красавца-манекенщика Дмитрия Савчука. Фото: Инстаграм.

Григорий Лепс неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Пока суд расторгал брак звездной пары, жена певца, по слухам, отдыхала на Мальдивах в компании красавца-манекенщика Дмитрия Савчука. 49-летняя Анна не комментирует развод и даже удалила свой Инстаграм, дав понять, что не желает делиться личным. Когда имя Савчука всплыло в качестве ее нового избранника, 38-летний манекенщик тоже спешно закрыл свой аккаунт в соцсети. Дмитрий не общается с журналистами, однако все же согласился дать небольшой комментарий. Савчук не стал отрицать, что у него роман с бывшей женой Лепса. И лишь сообщил, что пока не готов говорить обо всем происходящем.

- Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно. Чтобы все было тихо - я устаю от такого повышенного внимания, - признался Савчук порталу Woman.ru.

По словам Дмитрия, закрыть свою страницу в Инстаграме ему пришлось из-за негатива. В комментариях посетители начали расспрашивать его об отношениях с Анной и порицать за то, что он разрушил семью.

- Стали очень много писать, что я веду себя некорректно. Не знаю, почему так пишут. Я никому ничего не отвечаю, у меня своя голова на плечах, но плохого я точно ничего не делаю. Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь, и поплывет шквал эмоций и сообщений, – объяснил Дмитрий.

Савчук заявил, что пока не готов говорить о своем романе с Анной. Фото: Инстаграм.

До того, как он закрыл свою страницу, пользователи Инстаграма обнаружили в его аккаунте общую фотографию с Лепсом. Савчук рассказал, что кадр был сделан на Рождество – с семьей артиста он познакомился через общих друзей.

- Этот кадр сделан на Рождество, мы вместе отмечали в том году. Примерно с тех пор мы и знакомы, то есть не так давно. Случайно оказались в одной компании, нас познакомили общие друзья, - рассказал манекенщик.

Между тем, некоторые знакомые отзываются о Дмитрии не совсем лестно. Так, шоумен Рустам Солнцев назвал Савчука любителем пожить за счет обеспеченных дам, отметив, что на Мальдивы они с Анной улетели на частном самолете.

До того, как Савчук закрыл свою страницу, пользователи Инстаграма обнаружили в его аккаунте общую фотографию с Лепсом.

Рустам отлично понимает Анну: она 20 лет своей жизни посвятила мужу, родила ему троих детей, боролась с его запоями. К тому же Григорий, по слухам, не был верен ей в браке. Так что теперь она наконец-то обрела свободу и может оттянуться так, как ей хочется. Возможно, Савчук – не любовь всей ее жизни, но побороть негативные эмоции, связанные с крахом такого долгого брака, он ей наверняка поможет.

- Она молодая женщина. Она была в браке столько времени, сейчас свободна от этих цепей, что же ей мучиться? Пусть развлекается, тем более с Савчуком. Он интеллектуально... простенький, но это не делает его плохим человеком. Она, видимо, с ним физиологически оттягивалась, - рассказал Солнцев в интервью порталу Blitz+.

Анкету Дмитрия Савчука можно найти на сайтах многих модельных агентств. Его рост – 188 сантиметров, вес 75 кило. Несколько лет назад он засветился на модных показах Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, сотрудничал с музыкальными телеканалами.

По слухам, 59-летний Лепс и его супруга не ладили уже давно. Но, как предполагают, именно из-за голубоглазого блондина Анна решила поставить точку в своем проблемном браке. Супруги поженились в 2000 году, у них растут трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.