Бывшая жена Жигунова Вера Новикова призналась, что любит его до сих пор

Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году и прожили вместе 22 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актеры Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году и прожили вместе 22 года. У них родилась дочь Маша. Но в 2007 году Сергей увлекся своей коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк и оставил Веру. После ссоры с Настей актер опять вернулся к бывшей жене. Жигунов и Новикова снова поставили штамп в паспорте в 2009 году. Но затем их брак рухнул во второй раз – когда в жизни «гардемарина» появилась журналистка Виктория Ворожбит, которую называют копией Анастасии Заворотнюк. Даже после двух измен Вера Новикова признается, что все еще любит бывшего мужа.

- Разлюбила ли я его? Нет. Верю, что снова вернется? Никогда не говори никогда. Сейчас я просто живу, - призналась 63-летняя актриса «Экспресс газете».

Вера Новикова рассказала, что когда Сергей ушел от нее в первый раз, она словно чувствовала, что он вернется.

- Когда Сережка ушел к Насте, чувствовалась какая-то незаконченность в отношениях. Как будто мы не дожили наш брак. Через 11 месяцев после развода он вернулся. Сказал, что скучал по дому. И его слова звучали искренне. Но он сильно изменился - стал чужим. Два года мы снова привыкали друг к другу и только потом опять поженились. Наш второй брак длился еще десять лет. А потом опять все рухнуло. И я вдруг осознала, что больше не хочу с ним жить. Устала подстраиваться. Спасибо моей подруге — она поехала тогда со мной в Болгарию, где я купила квартиру во время нашей с Сережей разлуки, и устроила мне фейерверк эмоций, - говорит актриса.

С Анастасией Заворотнюк "гардемарин" был вместе два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас она не держит зла на Жигунова и не собирается ничего с ним делить. У них есть общая дочь, которая связала их на всю жизнь.

- Жигунов сложный, но интересный. С ним непросто. Но он притягивает женщин - это факт. Я ушла из комфортных отношений, Настя и Виктория - от мужей. Ну, значит, есть в нем то, чего мы не увидели в других. В психологии есть такой термин - феномен усталости в браке. В нашем с Сережей случае, наверное, он и случился. Но мы навсегда останемся родными. Мы ничего не делим. Созваниваемся, решаем какие-то вопросы. У нас же дочка, - отметила Вера Новикова.

К слову, поначалу Жигунову категорически не понравилась его партнерша по сериалу Анастасия Заворотнюк. Актриса откровенно раздражала Сергея, между ними с первого дня возникло недопонимание. Но постепенно совместная работа на съемочной площадке переросла в страстный роман. Оба они были тогда несвободны, но без колебаний оставили семьи ради любви друг к другу. Заворотнюк ушла от мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, Жигунов - от жены. Их совместная жизнь продлилась два года, потом актриса увлеклась своим нынешним мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Друзья Жигунова были уверены, что ее уход больно ранил актера: по их мнению, Настя была самой большой любовью в жизни Сергея.

Сейчас Жигунов снова счастлив с журналисткой Викторией Ворожбит. Фото: Инстаграм.

Сейчас Жигунов снова счастлив с журналисткой Викторией Ворожбит. Весной этого года они зарегистрировали свои отношения. Новая избранница «гардемарина» взяла фамилию мужа и стала Жигуновой. Виктория привлекла внимание актера в 2018 году. Они познакомились во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Знакомство оказалось чрезвычайно эффективным, и уже в 2019 году Виктория стала директором мероприятия. Ради актера Виктория ушла от супруга. В столице она устроилась на работу в корпорацию «Роснано», где отвечает за связи с прессой.