Лингвисты зафиксировали бурное развитие немецкого языка

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Пожалуй, самым надежным и авторитетным орфографическим изданием в Германии считается словарь Duden – его специалисты тщательно отслеживают изменения в немецком языке и каждые три-четыре года выпускают его обновленным.

В промежутках выходит онлайн-версия, содержащая новинки, которые будут в дальнейшем включены в печатную версию.

В этом году, согласно Duden, немецкий язык пополнили более 500 слов и словосочетаний, что является небывалым показателем.

Конечно же, на первом месте по словотворчеству стоит пандемия COVID-19, которая принесла практически во все языки мира такие понятия как «ковид», «бустеризация» или «постковидный синдром».

Не стал исключением и немецкий язык, в котором, кроме прочего, появился глагол «boostern» – если по-русски, то «бустерить», т. е. делать бустерную прививку с целью поддержания необходимого уровня антител в крови, или существительное «Piks» – небольшой безболезненный прокол кожи при прививке.

Не обошла немецкий язык стороной и проблема политкорректности – так в нем появилось новое понятие «N-Wort» – «Н-слово», заменившее собой оскорбительное определение для темнокожих людей.

Само собой, в новой версии появились слова, связанные с проблемой пола. Так, новое онлайн-издание узаконивает слово «Trans» – сокращение от «трансгендер», что по мнению составителей словаря, отражает дискуссии «о многообразии и толерантности», идущие в немецком обществе.

Помимо «бустерить» появились и новые глаголы, не связанные с коронавирусом, например, «podcasten» – «подкастить» и «whatsappen» – «вотсапить».

Вообще же, по словам главного редактора словаря Катрин Кункель-Рацум, в этот раз дискуссия об отборе новых слов была очень бурной – такого накала страсти достигали лишь 25 лет назад, когда в Германии шла речь о тотальной реформе правописания.