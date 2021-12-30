Два лица Григория Распутина

Григорий Ефимович Распутин, 1910 год. Фото: Фотохроника ТАСС

Григорий Распутин, паломник из Сибири, в начале ХХ века стал самым известным русским человеком в мире. О покушении на него на первой полосе писала «Нью-Йорк Таймс». Сразу после его смерти о «святом старце» сняли два немых фильма. И вот уже более века эта фигура обрастает мифами.

«КП» поговорила о легендах вокруг Распутина с доктором филологических наук, историком и писателем Татьяной Мироновой. Она, проработав десять лет в отделе рукописей Ленинской библиотеки, выпустила книгу «Из-под лжи. Николай II. Григорий Распутин».

1908 год. Царское село. Распутин с императрицей, пятью детьми и гувернанткой. Фото: wikimedia.org

СПАСЕНИЕ НАСЛЕДНИКА

- Что стало причиной доверия к Распутину императрицы, а вслед за ней и императора?

- Царская семья приняла Распутина и познакомилась с ним с той целью, что он поддержит здоровье Алексея Николаевича. Наследника престола.

- Как сибирский самородок лечил?

- Молитвой. Не использовал заговоров, никаких манипуляций. Подобные люди в русской традиции известны. Это, как правило, наследственная передача способностей к лечению. Распутин исцелял бесноватых, одержимых, больных разными недугами. И гемофилия была ему подвластна.

- Сколько раз он помогал цесаревичу?

- Известно три случая за 14 лет жизни Алексея, когда Распутин спасал цесаревича от смерти. Распространен миф, что гемофилия — болезнь смертельная. Да, это довольно редкое заболевание, но есть легкая, тяжелая и средняя ее формы. В редких случаях от кровоизлияния в мозг умирали. Но медицина того времени умела поддерживать больного. Однако трижды придворные врачи не смогли справиться, и даже публиковали бюллетени о том, что цесаревич на грани смерти. Тогда призывали Распутина. Однажды он даже из Сибири молился, — и кровотечение останавливалось.

Распутин с семьей Фото: wikimedia.org

- Это документально зафиксировано?

- Опубликованы воспоминания врачей, телеграммы Распутину. Вот что было в телеграмме, адресованной императрице: «Бог воззрел на твои слезы. Алексей будет здоров».

- Но мать императора, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не доверяла Распутину?

- Она оказалась во власти слухов, как и сестра Александры Федоровны, великая княгиня Елизавета. При том лично знакомыми с Распутиным они не были! А когда императрица Александра предлагала им познакомиться с ним, они отказывались. Считали себя выше этого. Он же поддерживал государыню в самые трудные минуты. И укреплял Николая II. Говорил ему: «Царь-батюшка, я за тебя молюсь».

105 лет назад в столице империи убили старца, близкого царской семье, а два месяца спустя рухнула империи Фото: ТАСС

ДЕМОН-ДВОЙНИК

- Отчего личность Распутина приобрела демоническую окраску?

- В российском обществе было много сил, заинтересованных дискредитировать государя. Но тогда в прессе нельзя было напрямую очернять царя или его семью. Потому пытались оклеветать близких царю людей. Один из таких друзей, человек из народа и был дискредитирован.

- Как?

- Технологий дискредитации было много. Распространение слухов. Фальсификация личности Распутина - создание двойника. Поднимите фотогалерею Распутина —и увидите двух типажей. Один представлен на фото вместе с государыней, с царскими детьми, с близкими знакомыми. Там худой человек с жидкой бородой и приглаженными волосами, со впалыми щеками и довольно узкими скулами. У него бесстрастное или отрешенное лицо. Это - подлинный Григорий Распутин.

Дом в селе Покровское, в котором жил Григорий Распутин. Фото: Фотохроника ТАСС

- А двойник?

- На других фото вы увидите мясистую рожу с крупным носом, с широким скулами, толстыми, чувственными губами. С лохматой бородой и всклокоченными густыми волосами. Это совсем другой человек.

- Откуда он взялся?

- Был в Петербурге «организатор вечеров» Иван Манасевич-Мануйлов (агент охранного отделения — ред.). Который прославился мошенничеством с телефонными звонками. Его просили устроить протекции к министрам. Он брал деньги, при заказчиках вел телефонные разговоры якобы с министрами и даже с Царским селом, а потом исчезал. За что поплатился, но начал другую деятельность. Он собирал журналистов и говорил, что покажет им Гришу.

- Имея ввиду Распутина?

- Да. Журналисты приходили к накрытому столу. Появлялся некто в шелковой рубахе, штанах, сапогах — со сходной по описанию очевидцев внешностью. Садился за стол. Распутиным не представлялся. Документов не показывал. Но журналисты были предупреждены, что это тот самый Друг Царя (эпизод описан в рассказе Надежды Тэффи). Входил Манасевич и говорил: «Гриша, тебя к телефону из Царского». Гриша удалялся, потом возвращался. И… напивался, начинал пляски, приставал к женщинам, писал записки кривым почерком.

Григорий Распутин в Тюменской больнице после первого покушения на его жизнь. Фото: ТАСС

- И появлялись репортажи?

- Журналисты несли слухи. Напрямую писать о том, что друг царской семьи напивается и ведет себя непотребно, они не могли. Но рассказывали на каждом углу, что есть такой Григорий Распутин, этакая наглая рожа. Двойник никогда не говорил: «Царица». А говорил: «Мама, мама моя! Как она меня любит!». И слухи разносились по Питеру.

- А что полиция?

- Начни полиция расследование — все бы обнаружилось. Что это не Распутин. И никакого отношения к государю двойник не имеет. Отголоски тех спектаклей сохранились в записках Василия Розанова. Такого двойника описали и при скандале в ресторане «Яр».

- Главное место кутежей в Москве?

- Распутин приезжал в Москву ко вдове Анисье Решетниковой, которой было далеко за 70. Они побеседовали, и в тот же день он уехал в Санкт-Петербург. Но тогда же в «Яр» наведался двойник с журналистом Семеном Кугульским и разбитными бабенками. Кутил, плясал с цыганами, писал записки: «Красота твоя выше гор. Люби — Бог простит. Григорий». Были биты зеркала, был скандал. О дебоше написали газеты. Дума возбудилась, о расследовании заявила, но никто его проводить не собирался. А вот Николай II как раз назначил расследование. И выяснилось, что в часы, когда шел дебош, Распутин ехал в поезде в Петербург. Того, кто бушевал в «Яре» под видом Григория Ефимовича, якобы не нашли.

СЛЕЖКА И «ДАВЛЕНИЕ»

- Премьер Столыпин давал указание следить за Распутиным?

- Негласное наблюдение за Распутиным инициировал сам царь. Сначала чтобы проверить, действительны ли слухи. Ведь к Николаю II все время ходили члены царской фамилии и говорили: «Уйми Гришу! Что ты держишь его возле себя?». И царь проверял. Ему доносили, где Распутин был и что делал. А когда стали поступать угрозы, что Распутина убьют, те агенты, что следили за Распутиным, уже стали охранять его. И составляли отчеты. Их после февральской революции кинулись искать — но большая часть оказалась уничтоженной.

- То есть Столыпин выполнял волю императора?

- Да. Более того, Распутин вылечил раненую дочь премьер-министра после покушения на него на Аптекарском острове. Тогда Столыпин сам увидел, что Распутин может исцелять.

- Распутина звал к войне или к миру?

- Распутин имел дар прозорливости и был человеком мирного духа. Он говорил, что сербы не будут нам благодарны, как бы мы ни старались помочь нашим братьям. И предупреждал государя, что война приведет к крушению царства. А началась война, когда Распутин лежал практически в беспамятстве, раненый ножом Хионией Гусевой. Он не мог противодействовать началу войны. Да и государь был вынужден объявить войну, хотя не хотел ее.

- Старец давил на царя, чтобы тот принял верховное главнокомандование?

- Николай II сменил великого князя Николая Николаевича в командовании армией в августе 1915-го. Но при чем тут Распутин? Он не оказывал никакого влияния на государственную власть. Государь никогда не говорил с ним о политике. Нет, когда император возложил на себя обязанности главнокомандующего, – это было сугубо его решение. Никаких бесед с царем о том, что армией надо руководить ему, а не великому князю, Распутин не вел. И вести не мог.

- Почему?

- Император в военные годы Распутина почти не видел. С ним могла встречаться императрица. Но эти встречи проходили обычно у Анны Танеевой-Вырубовой, ближайшей подруги императрицы. И касались они духовных дел. Распутин не мог вмешиваться в процесс управления государством – был недостаточно образован для таких вещей.

- Но есть воспоминания, что, после отъезда царя в Ставку осенью 1915-го, Распутин зачастил во дворец в Царское село.

- Это ложь, что подтвердилось расследованием чрезвычайной комиссии после Февральской революции. Она нашла свидетельства, что Распутин практически не бывал в Царском селе. И никак не вмешивался в политику государства. Как, впрочем, и государыня. Документы секретного, военного характера были не доступны ни ей, ни, тем более, Распутину.

- Есть «нейтральные» свидетели?

- У царских детей был воспитатель, француз из Швейцарии Пьер Жильяр. Он до конца оставался с царской семьей, пока большевики его не выгнали после Тобольска. Жильяр жил во дворце постоянно. Ежедневно общался не только с детьми, но и с Александрой Федоровной. И за все время военных действий видел Распутина во дворце один раз.

УБИЙСТВО И МИСТИФИКАЦИЯ

- Почему князь Юсупов, в доме которого, как принято считать, убивали Распутина, потом постоянно менял свои показания?

- Потому что ни Юсупов, ни лидер «Союза русского народа» Владимир Пуришкевич, ни князь Дмитрий Павлович не убивали Друга Царя.

- То есть?

- Известно два источника показаний об убийстве Распутина. Первый источник - откровения убийц: Юсупов со своими воспоминаниями. Пуришкевич со странным дневником, напечатанным после 1922 года, (сам автор к тому моменту умер от тифа). Дневник касался обстоятельств убийства. Представьте: человек убивает - и в то же время все подробно фиксирует. Ну, а князь Дмитрий Павлович, когда его спрашивали, не мучает ли его совесть, ведь он убил человека, отвечал: «Я не убивал человека. Я убил собаку».

- Так и было?

- Да. Во дворе Юсуповского дворца была убита собака. Второй источник - это информация от прокурора судебной палаты Санкт-Петербурга Завадского. Ему государь лично поручили расследовать убийство. И показания Матрены Распутиной, дочери, которая провожала Распутина в ту ночь и последняя видела его живым. И эти источники противоречат друг другу. Начиная от того, во что был одет Распутин в тот день. Голубая рубашка с золотыми колосьями – у Юсупова с Пуришкевичем. И золотистая песочного цвета рубашка шелковая – у Завадского и у дочери.

Григорий Распутин, паломник из Сибири, в начале ХХ века стал самым известным русским человеком в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Так как же старец был убит?

- Прокурор Завадский утверждает, что одна пуля попала в печень, вторая в почки, третья в лоб. Все три выстрела не совместимы с жизнью. Человек теряет очень много крови, умирает в течении минут. Отравления не было – следов яда не обнаружили.

- А те, кто признались в убийстве?

- Юсупов и Пуришкевич говорили, что стреляли в сердце, в живот и в затылок. Князь Дмитрий Павлович не оставил показаний. Но судмедэксперты следов от трех описанных Юсуповым выстрелов не обнаружили! Есть фото убитого Распутина. Там четко видно пулевое отверстие во лбу — не в затылке.

- Кто же тогда убил? Английский офицер?

- Это остается тайной. Да, Юсупов приезжал за Распутиным на машине. А увез ли к себе домой или в иное место - не известно. Во дворе юсуповского дома нашли много крови. Но там же нашли и убитую собаку. Информация о присутствии в деле «английского офицера» появилась позже. Но очевидно, что Юсупов, Пуришкевич и князь Дмитрий Павлович служили ширмой. Вероятно, была попытка их шантажа — чтобы они взяли убийство на себя.

- Поводы для шантажа?

- Любые. В том числе нетрадиционная сексуальная ориентация Юсупова и Дмитрия Павловича. А Пуришкевич злоупотреблял царскими деньгами при финансировании «Союза русского народа».

- Реакция царя?

- Он поручил провести тщательное расследование. Его в обществе осуждали за то, что он не арестовал убийц. Император отправил Юсупова в ссылку в его имение под Курском, а князя Дмитрия Павловича на Персидский фронт — чем спас ему жизнь. То есть те, кто назвался убийцами Распутина, были сосланы, но не наказаны - почему? Потому, что у императора по результатам расследования не было сомнений — убили другие.

ФЕВРАЛЬ И СТРАХИ

- Почему Керенский сразу после февральской революции приказал прекратить следствие, а следователя отправил в Петропавловку?

- Керенский также приказал Корнилову сжечь труп Распутина. Дело не в личной ненависти Керенского к старцу. Боялись реставрации императорской власти, а Распутин был одним из ее символов. И его эксгумация и продолжение расследования могли показать, возможно, нечто опасное для тех, кто пришел в феврале к власти. Материалы следственного дела уничтожили, как и материалы наблюдения агентов за Распутиным. Кто-то заметал следы подготовки к революции.

- Распутин предсказал крах империи, сказав «Покуда я жив, будет жить и династия»?

- Никаких письменных утверждений подобного рода нет. Хотя от Распутина остался комплекс документов. Переписка с царскими детьми. Письма государыне. Личного, духовного характера, без умствований. Есть его записки о том, как он был паломником, путешествовал в Иерусалим. Пророчества про конец империи он не оставлял. Его подлинное предсказание: «Вы будете проплывать мимо моей родины». И когда царская семья отправилась в ссылку, они увидели село Покровское.

- Смерть Распутина вызвала в обществе, в армии радость?

- Да, так и было. По воспоминаниям Колчака, когда он служил на флоте, прошел слух, что Распутин едет инспектировать флот. Офицеры были возмущены. Звучали голоса, что негодяя убьют на месте. Распутин, разумеется, не приехал, ибо никуда не собирался ехать. Но ненависть к Распутину, благодаря таким слухам, копилась. Осталась его запись: «Боже, какую на меня возводят напраслину. Сердце исстрадалось. А поделать ничего не могу».

БЕЗ ДЕНЕГ И ВОДКИ

- Распутин стал богат?

- Ему приносили деньги люди, благодарные за молитвы и за духовную помощь. Он деньги в тот же день или на следующий отправлял нуждающимся. У него были сын и две дочери, которых он перевез в Петербург — и после смерти отца дети остались без копейки. Им какие- то средства выделил император.

- Чем он был занят?

- Странствовал, лечил, молился. Посещал духовно страждущих. Но к нему приходили не только страждующие, но и мошенники. Кого-то терпел, кого-то выгонял., Согласно дневникам дочери Матрены и показаниям свидетелей, Распутин спиртного в рот не брал, и мяса не ел.

- Но Распутин не был безгрешным.

- Сам он считал себя грешным человеком. В большинстве случаев вел себя как обычный человек. Мог накричать. Мог чревоугодничать. Хотя был худ. Честолюбие было ему не чуждо, ведь с самим Государем знаком. Писал: «Такую напраслину терплю из-за того что бываю там у них, у Высоких».

- О Распутине писали как ни о ком другом?

- Писать о нем начали активно с момента Февральской революции. Романы, повести, фильмы — это вымысел художника. Роман Пикуля «Нечистая сила» даже обсуждать не хочу. Бывший друг старца, Илиодор, написал пасквиль «Святой черт» - еще до революции. И это вышло за границей. Илиодор был «благочестивым», но потом началось падение человека. Были записки медсестры, которая вместе с государыней оперировала. Она слушала все слухи и заносила в свой дневник. Но лично с Распутиным знакома не была. Реальный же Распутин предстает в своих книгах, в воспоминаниях Анны Вырубовой-Танеевой и подруги императрицы Юлии Ден, сына которой он исцелил.

- А в документах?

- В отделе рукописей я изучала «письма» Распутина. С угрозами главному редактору газеты «Русское Слово». Почерк не совпадал с подлинными распутинскими письмами, а текст, стилизованный под крестьянскую речь был с диалектом... западнорусским. А Распутин из Сибири. Я провела графологическую экспертизу и доказала, что эти письма не распутинские.

- Роль Распутина в истории российской империи?

- Он был другом царской семьи. Его роль нельзя назвать ни отрицательной, ни положительной. Для империи он не имел никакого другого значения кроме того, что благодаря ему наследник оставался жив. Если б наследник вырос и женился, то династия Романовых продолжилась бы. Такова была цель родителей — и в этом им помогал Распутин.

Тело Распутина, извлечённое из воды Фото: wikimedia.org

ДОСЬЕ «КП»

Григорий Распутин родился в семье ямщика 9 января 1869 г. в тобольском селе Покровское. Много странствовал по святым местам, был на Афоне, в Иерусалиме. Женился на паломнице Прасковье Дубровиной, в семье две дочери и сын. В дни странствий познакомился со многими духовными лицами. В 1904-м в Петербурге получил славу божьего человека, в 1905-м познакомился с Николаем II. В 1906-м подал прошение на изменение фамилии на Распутин-Новых. Был убит 17 (30) декабря 1916 года в Петрограде.

РАСПУТИН В МАСС-КУЛЬТУРЕ

Группа Boney M 40 лет назад создала мировой диско-хит Rasputin, песня с таким же названиям была у металлистов из бразильско-американской Cavalera Conspiracy.

Водка «Распутин» в 90-е была популярна во всем бывшем экс-СССР (бородатый мужик на обратной стороне этикетки подмигивал, если продукт был правильный), выпускали и одноименный старый имперский портер.

Фурор произвел танец «Распутин» чемпионов мира Бестемьяновой и Букина в 1991-м. Как и балет «Распутин» в Большом.

Было не мене 17 экранизаций истории Распутина, которого исполняли, в частности, Жерар Депардье, Майкл Олдридж, Том Бейкер.