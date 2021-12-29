Почему кооперация в России оказалась под угрозой

Роман Василенко, председатель совета и автор жилищной программы Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей»

Уходящий год был бы одним из самых успешных за всю почти восьмилетнюю историю кооператива «Бест Вей», если бы не события, случившиеся в его завершение.

На конец декабря в кооперативе было более 19 тыс. пайщиков со всей России, кооперативом приобретено и передано в безвозмездное пользование пайщикам почти 2,5 тыс. объектов недвижимости, из них по 247 объектам недвижимости пайщики полностью выплатили пай и оформили недвижимость в собственность. В среднем кооператив приобретает для пайщиков две-три квартиры в день, даже с учетом выходных дней.

В конце года наш кооператив столкнулся с «санкциями». 17 ноября с. г. Банк России внес ПК «Бест Вей», один из крупнейших кооперативов в стране, в Список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности — без проверок, затребования документов и аргументации своего решения.

Учитывая, что ровно на той же законодательной базе и уставных принципах действуют сотни других кооперативов, под угрозу поставлена, по сути, вся российская кооперация.

На мой взгляд, информация в списке носит исключительно информационный и субъективный характер. Нет нормативных актов, регламентирующих основания и порядок ведения этого списка, и тем более устанавливающих четкие критерии и условия для включения в него.

Считаю, именно следствием нашего включения в список стало ограничение доступа к сайту кооператива, где пайщик может взять необходимые шаблоны документов, ознакомиться с документами кооператива, получить актуальную информацию о его деятельности, оперативно получить обратную связь по интересующим его вопросам, а также отслеживать свою позицию в очереди на недвижимость, сформировать квитанцию на внесение взноса и т. д. Мне трудно понять, что именно из этой информации уполномоченные структуры посчитали нарушением закона.

Мы также прочитали пресс-релиз Генеральной прокуратуры о том, что возбуждено уголовное дело по признакам «финансовой пирамиды», но пока нам, несмотря на все усилия, не удалось найти правоохранительный орган, который его возбудил и ведет. Никаких уведомлений нам не поступало.

Кооператив продолжает работать, все обязательства перед пайщиками выполняются. При этом он в судебном порядке оспаривает действия Банка России по включению в «список неблагонадежных».

В Арбитражный суд города Москвы поданы иск о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании незаконными действий ЦБ РФ и исключении кооператива из списка. Кооператив намерен оспаривать в судах действия и других государственных органов, предпринимаемые на основе позиции ЦБ РФ. Это единственный способ прекратить общение с нами посредством списков и пресс-релизов. При этом мы, разумеется, готовы к учету требований контролирующих органов, основанных на законодательстве.

Мы получили поддержку гражданского общества: две петиции в защиту кооператива на change.org собрали более 25 тыс. подписей. Пайщики и члены их семей записали более 70 роликов в защиту кооператива.

В чем подоплека действий ЦБ? Экономист, депутат Государственной думы VII созыва Сергей Крючек считает, что стремление скомпрометировать кооператив — некоммерческий способ приобретения недвижимости — связано с созданием максимально благоприятных условий для ипотечных банков и фактически вынуждает граждан обращаться за финансированием покупки жилья под высокий банковский процент, и я с ним полностью согласен.

Таким образом, наши усилия продиктованы не только опасениями за нашу судьбу, но и опасениями за судьбу других кооперативов. А также стремлением защитить право граждан самим решать, каким способом приобретать недвижимость.