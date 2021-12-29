ОК назвали самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 по добавлениям в плейлисты

Пользователи ОК получили возможность скачивать на устройство музыкальные плейлисты, а также в один клик получить доступ без интернета к своим любимым песням с подпиской на музыку соцсети.

На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла «Ягода малинка» исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты «Фредерико Феллини» музыкального дуэта Galibri & Mavik, «Любимый человек» и «Украду» певицы ANIVAR, «Если тебе будет грустно» дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.

Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:

«Ягода малинка» — Хабиб

«Федерико Феллини» — Galibri & Mavik

«Любимый человек» — ANIVAR

«Если тебе будет грустно» — Rauf & Faik, NILETTO

«Украду» — ANIVAR

«Птичка»— HammAli&Navai

«Истеричка» — Artik&Asti

«Rampampam» — Minelli

«Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте

«#туДым-сюДым»— Артур Пирожков

Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA «Happy New Year». На второе место рейтинга вышла песня «All I Want For Christmas Is You» Мэрайи Кэри, на третье — «Jingle Bells» в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое — «It’s The Most Wonderful Time Of The Year» Энди Уилльямса. Топ-5 замкнула «We Wish You A Merry Christmas» ирландской исполнительницы Энии.

Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:

ABBA — «Happy New Year»

Mariah Carey — «All I Want For Christmas Is You»

Boney M — «Jingle Bells»

Andy Williams — «It’s The Most Wonderful Time Of The Year»

Enya — «We Wish You A Merry Christmas»

Wham! — «Last Christmas»

Celine Dion — «Christmas Eve»

Perry Como — «Magic Moments»

Queen — «Thank god it’s Christmas»

John Lennon — «Happy Xmas (War Is Over)»

Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция «Снег кружится» ансамбля «Пламя». В топ также вошли: «Зима-холода» в исполнении Андрея Губина, «Новогодняя» Дискотеки Аварии, «Новогодняя» Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком «Новый год».

Топ-10 новогодних российских треков:

ВИА «Пламя» — «Снег кружится»

Андрей Губин — «Зима-холода»

Дискотека Авария — «Новогодняя»

Верка Сердючка — «Новогодняя»

Сергей Лазарев — «Новый год»

Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»

Блестящие — «Новогодняя песня»

Лариса Долина — «Три белых коня»

Нюша — «Это Новый год»

Катя Лель — «Новый год»

В сентябре ОК расширили возможности музыкального сервиса и представили функцию скачивания отдельных треков в мобильном приложении соцсети. Это позволило пользователям слушать любимую музыку даже без доступа к интернету.