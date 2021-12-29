ОК назвали самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 по добавлениям в плейлисты

Пользователи ОК получили возможность скачивать на устройство музыкальные плейлисты, а также в один клик получить доступ без интернета к своим любимым песням с подпиской на музыку соцсети.
На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла «Ягода малинка» исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты «Фредерико Феллини» музыкального дуэта Galibri & Mavik, «Любимый человек» и «Украду» певицы ANIVAR, «Если тебе будет грустно» дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.
Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:
«Ягода малинка» — Хабиб
«Федерико Феллини» — Galibri & Mavik
«Любимый человек» — ANIVAR
«Если тебе будет грустно» — Rauf & Faik, NILETTO
«Украду» — ANIVAR
«Птичка»— HammAli&Navai
«Истеричка» — Artik&Asti
«Rampampam» — Minelli
«Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте
«#туДым-сюДым»— Артур Пирожков
Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA «Happy New Year». На второе место рейтинга вышла песня «All I Want For Christmas Is You» Мэрайи Кэри, на третье — «Jingle Bells» в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое — «It’s The Most Wonderful Time Of The Year» Энди Уилльямса. Топ-5 замкнула «We Wish You A Merry Christmas» ирландской исполнительницы Энии.
Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:
ABBA — «Happy New Year»
Mariah Carey — «All I Want For Christmas Is You»
Boney M — «Jingle Bells»
Andy Williams — «It’s The Most Wonderful Time Of The Year»
Enya — «We Wish You A Merry Christmas»
Wham! — «Last Christmas»
Celine Dion — «Christmas Eve»
Perry Como — «Magic Moments»
Queen — «Thank god it’s Christmas»
John Lennon — «Happy Xmas (War Is Over)»
Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция «Снег кружится» ансамбля «Пламя». В топ также вошли: «Зима-холода» в исполнении Андрея Губина, «Новогодняя» Дискотеки Аварии, «Новогодняя» Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком «Новый год».
Топ-10 новогодних российских треков:
ВИА «Пламя» — «Снег кружится»
Андрей Губин — «Зима-холода»
Дискотека Авария — «Новогодняя»
Верка Сердючка — «Новогодняя»
Сергей Лазарев — «Новый год»
Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»
Блестящие — «Новогодняя песня»
Лариса Долина — «Три белых коня»
Нюша — «Это Новый год»
Катя Лель — «Новый год»
В сентябре ОК расширили возможности музыкального сервиса и представили функцию скачивания отдельных треков в мобильном приложении соцсети. Это позволило пользователям слушать любимую музыку даже без доступа к интернету.