Танец как способ выражения национального характера и менталитета

Фото: Из личного архива Маргариты Арзанян

Сегодня мастер-классы Маргариты по армянским танцам популярны по всему миру. За тем, как она танцует, наблюдают тысячи человек. Она устраивает бесплатные мастер-классы, которые сейчас очень востребованы в США, где проживает более 1 миллиона армян.

Фото: Из личного архива Маргариты Арзанян

- Маргарита, что для вас армянские танцы?

Армянские танцы для меня – это огромный культурный пласт, который формировался целыми поколениями хореографов и постановщиков, настоящих энтузиастов своего дела. Эти танцы отражают психологию, сущность, мировоззрение народа и его взгляд на жизнь. К сожалению, далеко не все шедевры народной хореографии Армении сохранились до наших дней. Огромный ущерб культурно-историческому наследию нации причинил геноцид 1915 года. Однако то количество армянских танцев, которое дошло до наших дней, поистине впечатляет. Армяне пронесли свою культуру танцев сквозь века, несмотря на разнообразные трудности, которые вставали на их пути. В армянской культуре танец – это способ объединения людей и источник энергии. Наряду с единством, танец воспитывает в людях патриотизм. Танцевальные традиции Армении – национальная гордость. В хореографии сохранились ритуальные образы, история охоты и виноделия. Быстрые и плавные, мужские и женские армянские танцы выглядят полноценным представлением, настолько живо и ярко танцоры передают сюжетную линию. Чтобы сделать популярным и способствовать распространению армянских национальных танцев среди молодежи, нужно их правильно преподавать, чем я активно и занимаюсь последние 5 лет.

Фото: Из личного архива Маргариты Арзанян

- Расскажите о своем опыте преподавания армянским танцам.

Танцы в моей жизни были с рождения. Любовь к культуре своего народа, тяга к изучению нового и неподдельный интерес к истории, привели меня в юности в ансамбль армянских этнических танцев. Это была прекрасная инициатива, организованная Ансамблем Народной песни и танца, в рамках которого, танцоры ансамбля во главе с его основателем и творческим директором, которого зовут Аваг Габоян, учили армянским национальным танцам. Я участвовала во многих концертах и со временем стала почетным Членом Всероссийской танцевальной организации. Танцы к тому времени стали не только моим хобби, но и полноценной работой. Также я вошла в Международный Совет по Танцу (CID - International Dance Council), который является высшей официальной организацией, объединяющей деятелей, связанных с любым из видов танцевального искусства во всем мире. Это Всемирная неправительственная и некоммерческая организация, созданная в 1973 году в штаб-квартире UNESCO в Париже в целях объединения усилий международных, и национальных организаций, а также отдельных лиц, связанных с искусством танца. Благодаря членству в Национальной образовательной танцевальной организации в США (National Dance Education Organization) я могу обучать армянским танцам по США и, в целом, по всему миру. Начиная с мастер-класса в одной маленькой студии в Москве в 2018 году, я провела уже сотню открытых мастер-классов по армянским танцам для всех желающих в странах Европы, в крупных студиях Центральной Азии и частных школ США. Все это стало возможно благодаря желанию армян, давно переехавших за рубеж, не забывать свои истоки. Я разработала уникальную программу обучения, которая позволяет и ребенку, и взрослому получить академические навыки танца. Для меня важно создать большое сообщество детей и любителей народных танцев, чтобы они знали друг друга и поддерживали между собой связь, расширяли этнические границы, чтобы люди имели возможность объединяться во имя дружбы и мира. После мастер-классов я замечаю, что люди начинают общаться друг с другом в социальных сетях и регулярно проводят вместе свой досуг.

Открытый мастер-класс Маргариты в Джерси Сити, Нью-Йорк. Фото из личного архива Маргариты Арзанян.

- Какие ваши профессиональные планы в ближайшее время?

- Сейчас я проживаю в Нью-Йорке. Мне хочется делиться накопленными знаниями, хочется рассказывать об обычаях и видах армянских танцев, хочется нести эту культуру в массы и знакомить с ней как можно больше людей. Возрождая танец, мы даём понять, что помним каждый уголок, в котором жили армяне и будем передавать эту память из поколения в поколение.