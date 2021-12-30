Брошки, деньги, две чурчхелы: шесть шокирующих финансовых предсказаний на 2022 год

Подготовка к новому 2022 году на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Но мы в отделе экономики kp.ru люди неприхотливые. Сели, подумали и решили предсказать будущее. Потому что, чем мы хуже финансовых аналитиков, астрологов и министра экономики?! Правильно - ничем. Вероятность, что наши прогнозы сбудутся, одинаковая - ровно 50%. То есть либо сбудутся, либо нет.

В любом случае обязаны напомнить: ни одно из этих предсказаний не является инвестиционной рекомендацией и носит исключительно развлекательный характер.

Прогноз 1. Какую брошку наденет Эльвира Набиуллина?

Модный тренд пандемийного сезона - брошки председателя российского Центробанка. На каждую пресс-конференцию она надевает что-то новое. Матрешка, домик, голубь, змейка... И каждое украшение символично. Почти весь этот год ЦБ повышал ключевую ставку. Боролся тем самым с растущей инфляцией. К февралю следующего года темпы роста цен точно пойдут на спад. И тогда на лацкане пиджака появится якорь - как символ победы над инфляцией и сигнал к тому, что ключевая ставка может опуститься на дно.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Трактовки значения брошки могут быть разные. Но может, она просто красивая?! - загадочно скажет Эльвира Набиуллина.

Прогноз 2. Кому дадут новые пособия от государства?

Демография - наш главный приоритет. Самую большую поддержку во время пандемии власти оказали семьям с детьми. Причем льготы распространяются уже не только на многодетных, но и на тех, у кого есть хотя бы один ребенок (например, по семейной ипотеке). В правительстве захотят пойти еще дальше.

- Чтобы решиться на такой важный шаг, как создание семьи и рождение детей, многим молодым россиянам катастрофически не хватает денег. А еще многие тянут до последнего, стараясь заводить детей, только когда встанут на ноги. Чтобы стимулировать россиян как можно быстрее думать не только о себе, но и о демографии страны, мы приняли решение выплачивать пособие тем, кто только планирует ребенка, - заявят в пресс-службе кабмина.

Деньги будут давать под обещание завести детей в течение двух лет с момента начала выплат. Если семья передумает, весь накопленный долг нужно будет вернуть государству в двойном размере. Или в одинарном, если предоставить справку о бесплодии.

Прогноз 3. Какой товар добавят в индекс инфляции?

К этому показателю всегда много вопросов. По ощущениям цены всегда растут быстрее, чем считает Росстат. В ведомстве каждый год что-то меняют. Подстраиваются под современные реалии. Например, недавно исключили из расчетов ртутные градусники, но добавили одноразовые маски. В 2022 году в индекс инфляции включат чурчхелу.

Недавно из расчетов индекса инфляции убрали ртутные градусники, но добавили одноразовые маски. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

- Структура отдыха россиян в последние годы изменилась. Вместо зарубежных поездок большинство сограждан выбирают отдых внутри страны, в частности на Черноморском побережье, - объяснят исследователи из Росстата.

А побывать в Сочи и не купить чурчхелу... Такое, как известно, невозможно.

Прогноз 4. Какой новый налог придумают власти?

Налог на глупость. Нет, речь не про спортлото. В Минфине продумают тайную спецоперацию. Чиновники создадут фальшивый портал министерства финансов и запустят рекламную кампанию в социальных сетях. Мол, всем, кто заполнит простую анкету, дадут по 10 тысяч рублей. Все по классике: имя, фамилия, мобильный телефон, реквизиты карты и код подтверждения. Но денег не дадут. Наоборот, пользуясь личными и банковскими данными, спишут с каждого те самые 10 тысяч рублей.

- Мы решились на этот рискованный социальный эксперимент для того, чтобы навсегда отбить у россиян страсть к халяве и легкой наживе. Чтобы они в будущем бережнее относились к своим сбережениям. Тратили меньше, чем зарабатывали. И обязательно откладывали часть средств в резервный фонд, - заботливо объяснят смысл спецоперации в Минфин.

Когда «перепись лохов» закончится, их обрадуют. Деньги можно будет вернуть, если пройти принудительные курсы финансовой грамотности. А в том городе, где окажется больше всего простачков, власти поставят памятник глупости - в виде захлопнутой мышеловки.

Прогноз 5. Кто создаст новую виртуальную валюту?

Биткойн резко упадет в цене. В США и других странах начнут жестче контролировать криптовалюты. Китай уже начал это делать. Российский ЦБ тоже перешел в наступление. Биткоин и иже с ними станут валютами нон-грата. Криптовалютная пирамида станет рушиться. Цены на видео-карты, которые используются для майнинга, резко упадут. За них будут давать копейки. Это приведет к проникновению компьютеров и интернета по всему миру. На этом больше всего заработает основатель «Фейсбука» и создатель вселенной Meta Марк Цукерберг. Он создаст собственную валюту и станет платить деньги тем, кто дольше всего будет находиться в виртуальном пространстве. Будущее наступит быстрее, чем мы думали.

В 2022 году уже в очередной раз Биткойну предрекают крах. Фото: REUTERS

- Я хочу создать идеальный мир, где у всех будут равные права и возможности, - неожиданно заявит Цукерберг.

В качестве собственного аватара, живущего в виртуальной реальности, он возьмет себе лысого человечка с усами и бородкой. А потом под католическое Рождество таинственно исчезнет вместе с семьей. Миллиарды пользователей «Фейсбука» объявят флешмоб, но так и не найдут основателя крупнейшей социальной сети. Но его аватар будет жить.

Прогноз 6. Какие проблемы испытает экономика США?

Шнобелевскую премию за самое вредное изобретение получат создатели современной монетарной теории. Это модное веяние в западной экономике. Если вкратце, ее суть заключается в том, что государство может неограниченно печатать деньги и не бояться инфляции. Удивительно, но именно так, не задумываясь о последствиях, в последние годы жили в США, Японии и даже в консервативном Евросоюзе. Резкий рост инфляции в 2022 году до двузначных отметок (больше, чем в России) приведет к тому, что многие из этих стран вернутся к прежней консервативной модели. Но будет уже поздно.

- Белый дом воспринимает экономистов-монетаристов, запустивших печатный станок, как предателей национальных интересов. И объявляет персональные санкции против группы ученых, способствовавших продвижению непроверенных экономических идей, которые привели к разрушительным для американской экономики последствиям, - заявит пресс-секретарь Белого дома.

Чуть позже ФБР признает группу американских ученых русскими шпионами, которые в течение 40 лет расшатывали устои американского общества. После этого президент США объявит дефолт, а вину за это возложит на Россию.