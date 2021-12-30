Брошки, деньги, две чурчхелы: шесть шокирующих финансовых предсказаний на 2022 год

Подготовка к новому 2022 году на Таймс Сквер в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS
Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Но мы в отделе экономики kp.ru люди неприхотливые. Сели, подумали и решили предсказать будущее. Потому что, чем мы хуже финансовых аналитиков, астрологов и министра экономики?! Правильно - ничем. Вероятность, что наши прогнозы сбудутся, одинаковая - ровно 50%. То есть либо сбудутся, либо нет.
В любом случае обязаны напомнить: ни одно из этих предсказаний не является инвестиционной рекомендацией и носит исключительно развлекательный характер.
Модный тренд пандемийного сезона - брошки председателя российского Центробанка. На каждую пресс-конференцию она надевает что-то новое. Матрешка, домик, голубь, змейка... И каждое украшение символично. Почти весь этот год ЦБ повышал ключевую ставку. Боролся тем самым с растущей инфляцией. К февралю следующего года темпы роста цен точно пойдут на спад. И тогда на лацкане пиджака появится якорь - как символ победы над инфляцией и сигнал к тому, что ключевая ставка может опуститься на дно.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
- Трактовки значения брошки могут быть разные. Но может, она просто красивая?! - загадочно скажет Эльвира Набиуллина.
Демография - наш главный приоритет. Самую большую поддержку во время пандемии власти оказали семьям с детьми. Причем льготы распространяются уже не только на многодетных, но и на тех, у кого есть хотя бы один ребенок (например, по семейной ипотеке). В правительстве захотят пойти еще дальше.
- Чтобы решиться на такой важный шаг, как создание семьи и рождение детей, многим молодым россиянам катастрофически не хватает денег. А еще многие тянут до последнего, стараясь заводить детей, только когда встанут на ноги. Чтобы стимулировать россиян как можно быстрее думать не только о себе, но и о демографии страны, мы приняли решение выплачивать пособие тем, кто только планирует ребенка, - заявят в пресс-службе кабмина.
Деньги будут давать под обещание завести детей в течение двух лет с момента начала выплат. Если семья передумает, весь накопленный долг нужно будет вернуть государству в двойном размере. Или в одинарном, если предоставить справку о бесплодии.
К этому показателю всегда много вопросов. По ощущениям цены всегда растут быстрее, чем считает Росстат. В ведомстве каждый год что-то меняют. Подстраиваются под современные реалии. Например, недавно исключили из расчетов ртутные градусники, но добавили одноразовые маски. В 2022 году в индекс инфляции включат чурчхелу.
Недавно из расчетов индекса инфляции убрали ртутные градусники, но добавили одноразовые маски.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
- Структура отдыха россиян в последние годы изменилась. Вместо зарубежных поездок большинство сограждан выбирают отдых внутри страны, в частности на Черноморском побережье, - объяснят исследователи из Росстата.
А побывать в Сочи и не купить чурчхелу... Такое, как известно, невозможно.
Налог на глупость. Нет, речь не про спортлото. В Минфине продумают тайную спецоперацию. Чиновники создадут фальшивый портал министерства финансов и запустят рекламную кампанию в социальных сетях. Мол, всем, кто заполнит простую анкету, дадут по 10 тысяч рублей. Все по классике: имя, фамилия, мобильный телефон, реквизиты карты и код подтверждения. Но денег не дадут. Наоборот, пользуясь личными и банковскими данными, спишут с каждого те самые 10 тысяч рублей.
- Мы решились на этот рискованный социальный эксперимент для того, чтобы навсегда отбить у россиян страсть к халяве и легкой наживе. Чтобы они в будущем бережнее относились к своим сбережениям. Тратили меньше, чем зарабатывали. И обязательно откладывали часть средств в резервный фонд, - заботливо объяснят смысл спецоперации в Минфин.
Когда «перепись лохов» закончится, их обрадуют. Деньги можно будет вернуть, если пройти принудительные курсы финансовой грамотности. А в том городе, где окажется больше всего простачков, власти поставят памятник глупости - в виде захлопнутой мышеловки.
Биткойн резко упадет в цене. В США и других странах начнут жестче контролировать криптовалюты. Китай уже начал это делать. Российский ЦБ тоже перешел в наступление. Биткоин и иже с ними станут валютами нон-грата. Криптовалютная пирамида станет рушиться. Цены на видео-карты, которые используются для майнинга, резко упадут. За них будут давать копейки. Это приведет к проникновению компьютеров и интернета по всему миру. На этом больше всего заработает основатель «Фейсбука» и создатель вселенной Meta Марк Цукерберг. Он создаст собственную валюту и станет платить деньги тем, кто дольше всего будет находиться в виртуальном пространстве. Будущее наступит быстрее, чем мы думали.
В 2022 году уже в очередной раз Биткойну предрекают крах.
Фото: REUTERS
- Я хочу создать идеальный мир, где у всех будут равные права и возможности, - неожиданно заявит Цукерберг.
В качестве собственного аватара, живущего в виртуальной реальности, он возьмет себе лысого человечка с усами и бородкой. А потом под католическое Рождество таинственно исчезнет вместе с семьей. Миллиарды пользователей «Фейсбука» объявят флешмоб, но так и не найдут основателя крупнейшей социальной сети. Но его аватар будет жить.
Шнобелевскую премию за самое вредное изобретение получат создатели современной монетарной теории. Это модное веяние в западной экономике. Если вкратце, ее суть заключается в том, что государство может неограниченно печатать деньги и не бояться инфляции. Удивительно, но именно так, не задумываясь о последствиях, в последние годы жили в США, Японии и даже в консервативном Евросоюзе. Резкий рост инфляции в 2022 году до двузначных отметок (больше, чем в России) приведет к тому, что многие из этих стран вернутся к прежней консервативной модели. Но будет уже поздно.
- Белый дом воспринимает экономистов-монетаристов, запустивших печатный станок, как предателей национальных интересов. И объявляет персональные санкции против группы ученых, способствовавших продвижению непроверенных экономических идей, которые привели к разрушительным для американской экономики последствиям, - заявит пресс-секретарь Белого дома.
Чуть позже ФБР признает группу американских ученых русскими шпионами, которые в течение 40 лет расшатывали устои американского общества. После этого президент США объявит дефолт, а вину за это возложит на Россию.