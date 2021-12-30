Эксперт рассказала, почему школьникам вредно учиться на зимних каникулах

Согласно исследованиям, почти половина школьников к зимним каникулам уже чувствует себя обессиленными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год, не надо рано вставать, ходить в школу - дети обожают зимние каникулы и всегда очень их ждут. Родительское сердце подсказывает: стоит отцепиться от ребенка со своими бесконечными «надо» и «ты должен» и пусть делает, что хочет. Однако и разум не дремлет, увещевая, что за две недели можно подтянуть хвосты по учебе, ведь на носу конец года, ВПР, экзамены… И как тут быть? За советом мы обратились к Анне Адаскиной, доценту кафедры «Педагогическая психология имени профессора В. А. Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета.

- Зимние каникулы делят учебный год пополам, а это значит, что половина учебного года уже миновала, ежедневные уроки и домашние задания успели надоесть, накопилась усталость, - говорит специалист. - По результатам наших исследований, почти половина школьников в этот период чувствует себя обессиленными. Особенно ярко это проявляется в школах, работающих по традиционной системе (четыре четверти), более сглажено – там, где дети учатся по модульной системе (5-6 недель учебы – одна неделя каникулы).

- Как понять, что у ребенка силы на исходе?

- Переутомление проявляется в ослаблении внимания, трудности переработки информации, замедлении психических и физических процессов, нарушении ритма работы, координации движений. Субъективно утомление переживается как тяжесть, боль в голове и теле, в глазах при попытке читать, слабость, разбитость, сложность сосредоточения. Постепенное возрастание утомления у учащихся в течение учебного года сдерживается школьными каникулами, это - мировая практика, основанная на данных о детской и подростковой психофизиологии.

- Как помочь восстановить силы?

- Чтобы зимние каникулы предотвратили переутомление, помогли детям восстановиться и набраться сил для второго полугодия, не нужно в праздничные дни загружать школьников учебой. Каждая семья по-своему планирует каникулы, но важно, чтобы школьник успел отоспаться, получить заряд положительных эмоций, пообщаться с близкими и друзьями, позаниматься любимыми делами, провести время на свежем воздухе.

- Анна Анатольевна, именно третью четверть педагоги называют самой сложной и сетуют, что со школьниками прям беда - не слушаются, истерят, на занятиях сидят полусонные, даже на переменках не бегают… Что тут не так с точки зрения психолога?

- Февраль и март являются самыми тяжелыми для большинства учеников месяцами, это связано как с климатическими особенностями, так и психофизиологическими периодами работоспособности. В последнее время даже появился термин «синдром третьей четверти». Вероятно, полностью преодолеть весенний спад работоспособности не получится. Однако исследования, в том числе и проведенные в МГППУ, показывают, что эта проблема значительно сильнее представлена в школах, работающих по четвертям. Намного легче весенний период переживают дети, обучающиеся по модульному режиму с равномерным распределением учебного и каникулярного времени.

Еще совет. Спросите себя, чего хотите от каникул именно вы? Может, так устали от бесконечной учебы ребенка и домашних заданий, что смотреть не можете на учебники и тетрадки? Тогда без вариантов - возьмите паузу, отдохните сами и дайте отдохнуть ребенку. Отправляйтесь вместе на прогулку и оторвитесь по полной. Ведь привычные зимние уличные забавы, напутствуют нейропсихологи, очень полезны для развития навыков, необходимых для успешной учебы. Например, игра в снежки тренирует зрительное внимание, координацию, умение выполнять последовательность действий, быстроту принятия решений. Лепка фигур из снега развивает творческое мышление, а также мелкую и крупную моторику. Катание на лыжах и коньках стимулирует работу обоих полушарий головного мозга, поскольку мы попеременно действуем ногами и руками. А когда мчишься с горки на санках, получаешь опыт управления своим телом. Ну и просто активно провести время на свежем воздухе очень полезно для развития мозга само по себе, и именно прогулок детворе очень не хватает во время учебного года. Так что ловите момент.