Руководство «Единой России» считает, что законопроект о гражданстве защитит права соотечественников за рубежом

Законопроект президента о гражданстве - важный шаг, который страна делает навстречу соотечественникам, желающим стать гражданами России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Законопроект президента о гражданстве - важный шаг, который страна делает навстречу соотечественникам, желающим стать гражданами России, отметил замглавы партийной комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов. В частности, по его словам, в партию поступило много просьб об упрощении процедуры приема в гражданство по ряду оснований.

«Существует множество причин, почему люди вынуждены были уехать. Или есть супруги с разным гражданством, - отметил политик. - Семьи, которые оказались разделены во время распада Советского Союза. Мы должны думать о них. Законопроект направлен на решение таких вопросов. Надеемся, он скоро вступит в силу и позволит укрепить русский мир».

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров добавил, что законопроект о гражданстве продолжает реализацию концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.

«Его давно ждали миллионы человек по всему миру. Он сокращает требования по предоставлению гражданства более чем к 20 категориям лиц, - говорит Артем Туров. Расширяются полномочия главы государства по решениям о получении гражданства в упрощенном порядке. Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в других целях. Это позволит более оперативно реагировать на ситуацию в мире, непосредственно в международных отношениях, дает возможность защищать наших соотечественников, проживающих за рубежом».

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Положения документа ориентированы на предоставление гражданства РФ лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества, говорится в пояснительной записке. Согласно документу, гражданин РФ не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству.

Напомним, в ходе первого заседания комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, которое прошло 28 декабря, глава комиссии, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что в законопроекте о гражданстве должны быть отражены пожелания соотечественников. Прежде всего, предложения о смягчении условий приема в гражданство соотечественников и их детей, которые рождены в браках граждан России с иностранцами.