В Крыму задержали кандидата в депутаты с партией наркотиков на 600 тысяч рублей

Ранее задержанный баллотировался в депутаты одного из поселений Симферопольского района Крыма, однако выборы проиграл. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько дней назад в Керчи на улице Лесная дорожные полицейские остановили Ситроен на московских номерах, который вызвал у них подозрения. Водитель иномарки, 37-летний Михаил С.*, передал инспекторам водительское удостоверение и документы на машину. Во время проверки сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное поведение мужчины: Михаил сильно нервничал, озирался по сторонам и спешил скорее закончить беседу. Это насторожило полицейских и они решили провести полный досмотр машины. Чутьё оперативников не подвело - в автомобиле у Михаила нашли крупную партию наркотиков. Мужчина не стал отпираться и признался, что приобрел крупную партию наркотика в Подмосковье и привез их в Крым для дальнейшего распространения.

«В машине у задержанного 37-летнего жителя Симферополя Михаила С.* было обнаружено наркотическое вещество "гашиш" массой около 2 кг. Со слов задержанного, несколько дней назад он приобрел партию наркотиков через один из запрещенных сайтов и забрал их в тайнике в Московской области. Мужчина купил наркотических веществ на 600 000 рублей и привез их в Крым с целью дальнейшего сбыта. Мужчина признался, что успел сделать две закладки, на улице Лесная и улице Малахитовая в Керчи, после чего был задержан полицейскими», — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

В отделении полиции Михаила стали проверять. Оказалось, что у мужчины довольно интересное прошлое. Ранее Михаил С.* баллотировался в депутаты одного из поселений Симферопольского района Крыма, однако выборы проиграл. Помимо политических амбиций, мужчина активно занимается автоспортом. Михаил выступал организатором крупных автомобильных соревнований в Крыму. Мужчина даже открыл специальную школу для водителей и штурманов, участвующих в ралли. Но теперь Михаилу придётся надолго забыть о подобных мероприятиях. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и распространение наркотических средств в особо крупном размере.

*Имена изменены