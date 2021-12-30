Пройдите тест и узнайте, насколько вы порочны

В душе каждого человека можно найти потемки. Ученые придумали, как измерить их «густоту» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подавляющее большинство людей отнюдь не святые. В каждом человеке найдется, пусть по чуть-чуть, но что-нибудь непотребное из так называемой темной триады - психопатии, нарциссизма и макиавеллизма, считающимися у психологов главными пороками. А ведь есть еще и множество второстепенных пороков, если так можно выразиться, которые наделяют их обладателей эгоизмом, садизмом, мстительностью, корыстью, завистью. Лживых и злонамеренных тоже хватает.

Темная триада давлеет над людьми, делая их порочными.

Немецкие и датские ученые, которыми руководил Инго Зеттлер (Ingo Zettler) из Университета Копенгагена (University of Copenhagen in Denmark) полагают, что за проявление любых порочных наклонностей отвечают эдакое «темное ядро», присущее каждому человеку. Оно и создает в душе потемки.

Темный фактор личности или короче Т-фактор (Dark Factor of Personality, D-factor), - так назвали исследователи параметр, который характеризует размер «темного ядра». Уверяют, что его можно измерить. И тем самым определить, насколько порочен тот или иной человек.

Три года датчане и немцы провели исследования, в ходе которых несколько тысяч добровольцев отвечали на множество провокационных вопросов. Точнее – соглашались или не соглашались с предложенными утверждениями. Например, таким: «Я готов принять удар, лишь бы тот, кто мне не нравится, получил два». Или таким: «Разумно отслеживать информацию, которую потом можно будет использовать против других». Согласиться или не согласиться можно было полностью или частично, оценив свое мнение в баллах – от 1 до 5.

Проанализировав результаты, психологи разработали алгоритм, с помощью которого можно определить Т-фактор любого человека. Что, в свою очередь, позволяет понять, кто он - «ангел» или «бес». И в какой степени его дурные наклонности преобладают над благочестивыми. Или наоборот.

Итоги своих изысканий ученые изложили в журнале Psychological Review.

А недавно Зеттлер с коллегами нашли способ адаптировать свой алгоритм для онлайн-теста, пройдя который, сразу же получаешь «приговор».

Кому нужны такие подробности? Интерес ученых-то понятен: итогом анонимных измерений, проведенные в глобальном масштабе, стало бы понимание того, какие черты личности – темные или светлые – более свойственны человеческому обществу в конкретный исторический момент.

Но зачем лезть в собственную душу? Да, хотя бы ради того, чтобы не удивляться некоторым своим – не всегда благовидным - поступкам.

У онлайн-теста три варианта. В самом сложном и подробном надо оценить 70 утверждений. В том, который чуть проще, их 35. В самом простом тесте – 16 утверждений. Его-то я и прошел. Получил результат в виде графика и красного столбика на нем.

Мой Т-фактор равен 2,9. Это чуть выше среднего уровня (2,5). То есть, я умеренно порочен. Моя личность «серая» с легким преобладанием темных оттенков. Не знал…

Уровень моих пороков чуть выше среднего. Есть и более темные личности.

Общественно значимый результат: тест прошли несколько сотен тысяч человек. «Бесов» с Т-фактором равным 5 среди них почти нет. «Ангелов» и очень светлых личностей с Т-фактором от 1 – до 1,2 несколько тысяч. Они существенно преобладают над «бесами». Это радует.

В целом же уровень порочности современного общества ниже среднего. Проще говоря, хороших людей больше, чем плохих. Это обнадеживает.

Хороших людей больше, чем плохих.

Жаль, что тесты на порочность не были изобретены раньше – хотя бы 20 лет назад. Можно было бы оценить тенденцию и определить, куда катится современное общество – в темную или в светлую сторону.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Психопатия – стойкое антисоциальное поведение без сопереживания и раскаяния.

Нарциссизм - чрезмерный интерес к своей внешности, крайняя озабоченность собственными потребностями и желаниями, удовлетворение которых часто происходит за счет других.

Макиавеллизм – циничное и эмоционально холодной поведение, основанное на использовании грубой силы, обмане и пренебрежении нормами морали.

Пройти он-лайн тест можно тут.