Актёр фильма «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь

В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 71–летнего актёра Михаила Бычкова. Артист умер в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве. Фото: кадр из фильма

Как рассказал KP.ru сын Михаила Анатольевича, в тот день 31 декабря , родители пришли в гости праздновать Новый год. Люди они уже пожилые , но благо идти нужно всего лишь в соседний подъезд. Уже много лет вся большая семья Бычковых живет в доме на Дмитровском шоссе; Михаил Анатольевич с супругой Ольгой Николаевной в одном подъезде , а сын в соседнем.

Алкоголь практически не употребляли, ограничились бокалом шампанского под бой курантов. После встречи Нового Года супруги пошли домой. Легли спать. Ничего не предвещало беды, актёр даже был записан к стоматологу на 3 января. Но, к несчастью, Михаил Бычков больше не проснулся.

В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 71–летнего актёра Михаила Бычкова. Артист умер в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве. В этом же доме, в соседнем подъезде находится собственная квартира театрального деятеля, где проживает его сын со своей семьёй. Тело мужчины обнаружила его супруга Ольга Николаевна. Она и вызвала на место скорую помощь и оперативные службы. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь артисту, лишь констатировали смерть.

- Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне. - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Михаил Анатольевич Бычков – актёр театра и кино. В его послужном списке несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной, фильмы; «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов» и т.д.

Сын артиста также рассказал KP.ru о том, что отец не был охочий до наград, для него было главное увлечение профессией. Когда актёру показывали информацию про него в интернете, он без ложной скромности говорил, что это лишь капля в море. Михаил Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах.

Сын артиста жалуется, что весь послужной список уже не восстановить из-за сгоревших архивов Союза театральных деятелей. Даже с пенсией при жизни были проблемы, Бычков получал лишь часть пенсии, которую восстановили по сохранившимся договорам.

У Михаила Анатольевича Бычкова осталась жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.