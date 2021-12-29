«Про здоровье спрашивал, телевизор подарил»: Найден тот, к кому тайно этой осенью приезжал Михаил Мишустин

«Комсомолка» узнала, где находится родовое село премьер-министра России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре этого года премьер Михаил Мишустин побывал в Курской области. Визит был традиционным: посещение областной больницы и оборонного завода, совещание. Таких однодневных выездов у главы правительства каждый месяц по несколько штук. Но на этот раз после официальной части Мишустин отправился не в аэропорт, а в деревню… за 70 километров от областного центра. «Комсомолка» решила выяснить, к кому и зачем приезжал премьер.

Самый старший из родственников

Село Дроняево Курчатовского района. Именно сюда приехал премьер-министр. Холмистая местность. Постоянное население - 224 человека. В основном пенсионеры, число которых с каждым годом уменьшается. Обычная деревня, коих в России тысячи. Часть домов - бесхозные. Часть превратились в дачи. Из достопримечательностей - лишь памятник Неизвестному солдату. Его и посетил Мишустин. Как оказалось, неспроста.

Село Дроняево Курчатовского района. Фото: Ирина БОНДАРЕВА

«Жители села даже не догадывались, что здесь проживали дальние родственники премьер-министра. На памятнике Воину-освободителю, который установлен в селе, выбиты фамилии местных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. В этом списке значится и шесть Мишустиных», - сообщил местный телеграм-канал.

Как выяснила «Комсомолка», в тот визит Мишустин не только возложил красные гвоздики у стелы рядом с именами однофамильцев, но и заехал в гости к живущему в селе 94-летнему Виктору Кузьмичу Мишустину. Он самый старший из дальних родственников премьера по отцовской линии.

- Заходил в дом. Телевизор новый подарил. Про здоровье спрашивал, - рассказал «КП» Виктор Кузьмич.

Добраться до Дроняева в декабре оказалось тем еще испытанием. Село вытянуто на несколько километров и расположено на нескольких холмах. Дороги хоть и чистят, но добраться до дальнего конца деревни (а именно там живет Мишустин) после снегопадов можно только на внедорожнике. Как рассказывают местные, часто приходится оставлять машины на дороге и идти до своих домов пешком. Весной, когда снег начинает таять и холмистые дороги превращаются в сплошной гололед, добраться до отдельных мест в деревне невозможно даже на тракторе.

94-летний Виктор Кузьмич Мишустин - старейший житель села и самый старший из родственников главы правительства. Фото: Ирина БОНДАРЕВА

Земля гончарных дел мастеров

- Дед Михаила Владимировича по отцовской линии - уроженец Курской губернии, происходит из древнего, очень плодовитого рода Мишустиных, - пояснили в Курском историко-родословном обществе. - Изначально это был род служилых людей, охранявших границы государства Российского, первых «засельников» земли курской. В первой четверти XVIII века, во времена правления Петра I, Мишустины стали «однодворцами» - свободными крестьянами.

Самый старший представитель рода - Виктор Кузьмич - приходится премьеру троюродным дядей. Его сын Николай живет в том же селе, работает водителем.

- Они очень похожи. Только один худой, а другой, скажем так, упитанный, - рассказывает Наталья Маслова, директор местного Центра народных традиционных промыслов.

В Дроняеве гордятся своей историей. Местечко всегда славилось глиной. Столетиями здесь жили гончары, которые изготавливали на продажу кувшины и прочую утварь. Кроме того, производили расписные глиняные свистульки, которые называли не иначе как «курским соловьем».

- Сейчас мы этот промысел стараемся сохранить. Раньше выезжали на ярмарки, организовывали экскурсии и мастер-классы, работали с детьми на гончарном круге, лепили свистульки, расписывали. Но из-за коронавируса гостей все меньше, приезжают единицы, - сетует Наталья Маслова.

К приезду премьера местные чиновники подготовились. Облагородили тот самый памятник Неизвестному солдату. Почистили, подкрасили, новый газон посадили. Для курских жителей это очень ценно. На территории области и современного Курчатовского района, где находится Дроняево, шли ожесточенные бои.

- За памятник селяне очень благодарны. На 9 Мая мы там проводим митинги, организуем шествие «Бессмертного полка», - подытоживает Наталья Маслова.

Премьер-министр Мишустин осенью приезжал в родное село и возложил цветы к памятнику землякам, погибшим на войне. Фото: Telegram-канал «Курская аномалия»

Среди тех, кто не вернулся, есть и Мишустины. Фото: Telegram-канал «Курская аномалия»

КСТАТИ

Откуда пошла фамилия премьера?

Одно из наиболее логичных объяснений - от имени Михаил. Точнее, от одного из его сокращенных вариантов - Мишуста. Так появились фамилии Михайлов, Михин, Михалев, Мишин, Мишуков, Мишустин.

Самое раннее упоминание фамилии Мишустин встречается в «Разборной десятне курчан» от 1626 года. Там есть такие записи: «Мишустин Ларя (Лаврентий) Лукьянов сын боярский верстан при воеводе Степане Ушакове и Курске по 200 четь (сокращенное от четверть - мера площади, равная половине десятины. - Ред.) и денег 6 рублей; Мишустин Парфен Лукьянов сын боярский по 150 четь».

В «Курской отказной книге» (документе о передаче в пользование земельных угодий дворянам, служилым людям) за 1634 год можно обнаружить и отца Лари и Парфена. Зовут его Лукьян Иванов сын Мишустин. Судя по всему, он и был основателем рода Мишустиных.

Любопытно, что в месте, где в 1634 году наделили землей служилых людей в Курицком стане, вскоре возникает селение Дроняево, а позже - деревня Дроняева. На несколько веков она стала родовым гнездом Мишустиных.

У Лукьяна Ивановича, если верить документальным свидетельствам, было пятеро сыновей: уже упомянутые Лаврентий и Парфен, а также Потап, Архип и Моисей. Имя последнего, к слову, еще повторится в фамильной линии Мишустиных. Моисеем Даниловичем звали деда нынешнего председателя правительства. В конце 1930-х он служил в Витебской области, в Белоруссии. Там у него родился сын Владимир - отец нынешнего главы правительства Михаила Мишустина.

ХОЗЯЙКЕ - НА ЗАМЕТКУ

Готовим дроняевскую друньку

Есть в родовом селе Мишустиных и свое фирменное блюдо. Называется друнька. Название произошло, видимо, от первых букв названия села. Готовить его довольно просто.

Нужно отварить картофель, добавить в него молоко, сливочное масло и сырые яйца. Все тщательно замешать, превратив в пюре. Готовую массу выложить в глиняную форму, смазанную маслом, выровнять поверхность, сверху намазать сметаной. Поставить в русскую печь (ну или в духовку) и запекать 15 - 20 минут. Сверху украсить зеленью.

Конечно, каждая хозяйка делает это блюдо немного по-своему. Кто-то готовит в маленьких формочках. Кто-то делает в виде многослойного пирога, добавляя внутрь жареный лук и вареные яйца. Но все без исключения подают к блюду соленые огурцы, грибочки и… стопочку водки.

Для приготовления требуется:

Картофель - 1 кг

Яйца - десяток

Молоко - 100 граммов

Сметана - 100 граммов

Сливочное масло - 50 граммов

Зелень