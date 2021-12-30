Песец подкрался незаметно

Полярная лиса за спиной Лаврова говорит об арктических амбициях России. Фото: maria.zakharova.167/Facebook

Глава МИДа и пушной зверек

Зачастую необычный антураж, в котором оказываются известные мировые политики, запоминается больше, чем их слова и поступки. К примеру, в начале декабря в Стокгольме проходило заседание Совета министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ. Событие рутинное, хотя и немаловажное для координации действий мировых держав.

Глава МИД России Сергей Лавров занял место за переговорным столом и в ожидании партнера занялся просмотром документов. За спиной министра красовалась большая фотография лежащего на снегу песца. Кстати, как потом выяснилось, русского.

Шведы, понятное дело, размещая это фото, руководствовались любовью к животному миру. И вряд ли знали наше ходовое выражение про неожиданно подкравшегося пушного зверька. Но композиция не укрылась от взора официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая опубликовала в Facebook фотографию министра с песцом на заднем плане, подписав ее: «В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец».

За несколько часов публикация набрала 10 тысяч лайков, более 900 комментариев и свыше 600 репостов. «Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично!», «Большой такой песец, полный...», «В этом фото вся суть внешней политики», - высказались комментаторы.

Чьи уши круче?

В выступлениях президентов США всегда торчат уши. У Трампа... Фото: Carlos BARRIA/REUTERS

Можно, конечно, сколько угодно смеяться над веселым совпадением, но весьма часто сильные мира сего оказываются в нелепых ситуациях, будучи застигнутыми фотографами. Вот перед вами два фото - предыдущего и нынешнего президентов США. Неизвестно, специально ли фотографы стремились представить их в невыгодном свете. Скорее всего, они просто выискивали неожиданный ракурс, чтобы снимки разошлись по мировым СМИ. И экс-президент Дональд Трамп, и новый хозяин Белого дома Джо Байден сняты выступающими на фоне белоголового орлана, запечатленного на американском гербе. Самой птицы за головами политиков не видно, зато ее крылья над ушами обоих развеваются вовсю. Кому взмахи орлана подошли больше, решайте сами.

...и у Байдена. Фото: Mark MAKELA/Getty Images

Идут старинные часы

А бывает и так, что антураж при встрече глав государств как бы случайно подчеркивает особенности текущей политики.

В марте 2020 года Владимир Путин принимал в Кремле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот момент у обоих государств шли нелегкие переговоры о режиме прекращения огня в зоне соприкосновения в сирийской провинции Идлиб. Да еще турецкий лидер накануне в очередной раз заявил об «исторических претензиях на Крым».

Памятник Екатерине Великой и каминные часы с композицией «Переход через Балканы» - это намек Кремля Эрдогану, чтобы тот не забывал историю русско-турецких отношений. Фото: EPA/ТАСС

Журналисты немедленно обратили внимание, что беседа президентов проходила под старинными бронзовыми часами со скульптурной композицией «Переход через Балканы», на которой запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877 - 1878 годах. А как раз за спиной Эрдогана располагалась статуя Екатерины II, которая присоединила Крым к Российской империи в 1783 году.

Правда, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с неизменной улыбкой на устах объяснил ситуацию простым совпадением. Мол, и часы, и статуя находились в кремлевском зале, где проходили переговоры, не менее 20 лет. О том, что в Кремле есть и другие залы для переговоров, он умолчал...

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Смена пола у бизона

На исходе президентства Билла Клинтона ему самым неожиданным образом откликнулся секс-скандал с Моникой Левински.

Президент США был приглашен выступить на церемонии по случаю 150-летия министерства внутренних дел США. Однако перед началом праздничной церемонии ее организаторы схватились за голову. Кто-то обратил внимание, что трибуна, с которой лидер нации должен был выступить перед собравшимися, располагалась как раз позади гигантской эмблемы МВД с изображением мощного американского бизона.

Лишившись значительной части своего мужского достоинства, американский бизон вполне в духе времени стал транссексуалом. Фото: Wikimedia Commons

Все бы ничего, но художник, некогда срисовавший символ с реального вожака бизоньего стада, кочевавшего в штате Вайоминг, добросовестно передал все анатомические подробности гиганта прерий. Самая пикантная из них нависала прямо над микрофонами, в которые Клинтону предстояло сказать приветственную речь.

Сия двусмысленная аллегория грозила подбросить новые сюжеты американским карикатуристам, вовсю изгалявшимся над президентом по поводу его амурных забав с Моникой. Поэтому от греха подальше сотрудники министерства решили превратить бизона в бизониху и закрасили неудобный фрагмент, замаскировав его под кусочек прерии.

Однако «операция» не укрылась от внимания журналистов. Газета «Нью-Йорк пост» тогда с ехидцей написала: «Может, кастрация и неплохой выход. Да вот только заслуживает ее в первую очередь вовсе не бизон».