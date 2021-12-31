Несокрушимый и легендарный: Как отмечали Новый год во время войны

Предновогоднее собрание в тыловом клубе для бойцов, отправляющихся на фронт. Фото: Wikimedia Commons

Новый год, который начали широко отмечать в стране с середины 30-х, так полюбился народу, что даже военное лихолетье не смогло нарушить традицию. Отмечать праздник стали с первого же военного года.

- В блокадном Ленинграде самым желанным подарком была еда. Сохранились свидетельства, что на одном из предприятий отличившихся на работе подростков поздравили баночкой варенья и мандаринами, - рассказал «Комсомолке» научный сотрудник Музея Победы на Поклонной горе Андрей Горбунов.

В столице весь декабрь 1941-го проходит под знаком приближающегося праздника.

«В пяти бомбоубежищах устанавливаются красивые елки: в домах на Арбате, Извозной улице, улице Маркса и Энгельса, улице Чайковского и в Филях», - сообщает «Вечерняя Москва».

Открылся филиал Большого театра. Почему в Москве - и всего лишь филиал? Ответ прост: основная труппа эвакуировалась в Куйбышев.

За неделю до Нового года газета сообщает: «На Трубной площади организуется продажа новогодних елок. В ближайшие дни будет организована продажа елок и на других бульварах, скверах и площадях Москвы... Всего к Новому году будет завезено в Москву до 100 тысяч елок».

Декабрь 1941-го: на почте в Хабаровске сортируют посылки для отправки в действующую армию. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ/Музей Победы на поклонной горе

Приводились и расценки, утвержденные Управлением зеленого строительства Москвы: елка стоила от 3 до 15 рублей в зависимости от высоты. Для сравнения: рабочий на заводе получал 500 руб., уборщица - 150 руб. За кило картошки на рынке давали 60 - 80 руб., сообщает сайт Гастроном.Ру.

Декабрь 1942-го: бойцы на передовой получают новогодние посылки. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ/Музей Победы на поклонной горе

- Вот чего не было в военный Новый год, так это массовых гуляний, - продолжает Горбунов. - По соображениям маскировки.

Как партизаны у немцев игрушки отобрали

- Самая необычно украшенная елка, о которой довелось слышать, - та, что была на Новый год в партизанском отряде Героя Советского Союза Миная Шмырева - знаменитого Батьки Миная, - рассказала «Комсомолке» историк Ольга Жукова. - Дедушка у меня был летчик, с Большой земли доставлял в его соединение продовольствие, мыло. Как-то рейс выпал на Новый год. Дед увидел елку, где вместо свечей - гильзы от патронов, гирлянды - из пулеметных лент…

Но бывало, что и у партизан праздничная елка оказывалась с иголочки. В конце 1942-го командир крупного партизанского соединения, действовавшего на Брянщине и в Белоруссии, Алексей Федоров распорядился, чтобы Новый год в отрядах встретили как положено - с елками.

- Эка невидаль, - откликнулся кто-то из партизан и обвел рукой лес. - Вон их сколько…

- Нужно не просто дерево, а елка с игрушками, - стоял на своем командир.

Командиры озадаченно чесали затылки: игрушки-то и до войны не в каждом доме были, а сейчас где их взять в лесу? Выход предложил 14-летний разведчик Миша Давидович. Он знал, что в одну из комендатур Новозыбковского района (сейчас Брянская область) завезли несколько елок. Значит, и игрушки есть.

Юный партизан Миша Давидович накануне 1942 года предложил отбить новогодние игрушки у немцев. Фото: Яков ДАВИДЗОН, 1942 г.

Тихо выкрасть - слишком рискованно. Надежнее организовать налет. Так и сделали. Перестреляли охрану из венгров и местных полицаев (семерых уложили, пятеро убежали) и с тремя ящиками новеньких импортных игрушек, стараясь не поскользнуться и не уронить ценный груз, благополучно вернулись в Лесоград - так партизаны называли свою базу. Праздник удался.

Эту историю рассказала «Комсомолке» директор Курского военно-исторического музея «Юные защитники Родины» Лариса Холтобина. А некоторые детали удалось узнать из воспоминаний журналиста Якова Давидзона, заброшенного с Большой земли специально для создания партизанской фотолетописи. Особое место в его архиве занимают снимки детей, с оружием в руках сражавшихся с фашистами.

Спустя несколько десятилетий после войны журналист разыскал многих из них и сделал галерею двойных портретов: герои в юности и в зрелом возрасте. К сожалению, портрет лихого «орленка Миши» остался в единственном экземпляре. В феврале 1943-го отважный подросток не вернулся из разведки. Получив тяжелое ранение и расстреляв все патроны, он подорвал гранатой себя вместе с окружившими его врагами.

Лычки с погон - на елку

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ/Музей Победы на поклонной горе

- С началом войны промышленное производство игрушек практически прекратилось, - рассказала «Комсомолке» коллекционер с более чем 20-летним стажем Лариса Петрикова. - То, что называется оборонной игрушкой - парашютист, пограничник с собакой, собака-санитар, - все это было выпущено до войны. Клинская фабрика сильно пострадала, из-за попадания бомбы сгорел архив. Но в 1942 году уже постепенно стали восстанавливать производство...

Впрочем, делали игрушки и в войну - этим занимались небольшие артели и предприятия, выпускающие электрооборудование. Украшения изготавливали из перегоревших ламп - раскрашивали их и вешали за цоколь. В госпиталях - из колб и пробирок. Из оплетки электрокабелей изготавливали гирлянды. Из тонкой проволоки плели корзиночки, дно устилали лычками от испорченных погон, различных птичек, зверушек. А из более жесткой делали звезды для верхушек.

ДОСЛОВНО

Из блокадного дневника Гали Зимницкой:

«Хоть пастила высохла в сухарик, все равно вкусно. И по-праздничному»

«31 декабря 1941 г. Через несколько часов Новый год. Но ничто не напоминает об этом. Попив горячей воды с кусочком хлеба, наши домочадцы разошлись по своим комнатам. Я вспоминала о довоенных новогодних приготовлениях…

Вот мы с мамой принесли домой большую пушистую елку. В квартире густо запахло смолой. Обеденный стол сдвинут к стене и завален елочными игрушками. В муфточки, коробочки и сумочки засыпаем драже и театральный горошек. Шоколадные конфеты в нарядных фантиках вешаем на елку вместе с игрушками…

Стоп! Я вдруг вспомнила, что большие длинные конфеты, похожие на хлопушки, сохранились из-за ярких красочных оберток. Их уже года два-три вешали на елку. В обертках была пастила, конфеты были легкими и не оттягивали елочные лапки.

И вот я осознала, какое сокровище лежит в коробке с игрушками. С воплем «Ура!» соскакиваю с постели, зажигаю коптилку, стаскиваю со шкафа коробку и достаю драгоценные конфеты. Их пятнадцать штук! Мама и бабушка радостно удивляются. Дядя Миша проснулся, но еще не понимает, что случилось. Я ему объясняю. Одеваемся и садимся за стол. Трофимовна отдает нам свой последний чай. Всем досталось по три конфеты!

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ/Музей Победы на поклонной горе

Хоть пастила высохла в сухарик, все равно вкусно. И по-праздничному. Горит керосиновая лампа. С Новым 1942 годом! С новыми нашими победами на фронте! Сейчас все хотят только этого. Это первое и главное пожелание друг другу».

ВЫПЬЕМ И СНОВА НАЛЬЕМ

Сто грамм под бой курантов

Последняя сатирическая полоса армейской газеты «На врага» к Новому году. Одним из ее авторов был поэт Сергей Островой, написавший позднее слова песни «У деревни Крюково погибает взвод...». Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ/Музей Победы на поклонной горе

Некоторые историки уверяли автора, что праздник праздником, но официально выпивать на Новый год не разрешалось. Есть такие утверждения и в некоторых статьях, размещенных в интернете. Однако если обратиться к документам, то станет ясно, что законных наркомовских ста грамм советского солдата не лишали. Начиная с 1941 года - в рамках ежедневной нормы (постановление Государственного комитета обороны № 562 от 22 августа 1941 г.).

6 июня 1942 года вышло новое постановление - о запрете ежедневной выдачи водки в массовом порядке. Ее выдавали только тем, кто ведет наступательные операции. Но и в этом документе предусмотрена выдача «по 100 гр на человека в революционные и общественные праздники». Есть в этом списке и Новый год.

Третье ужесточение от 30 апреля 1943 года отдало право окончательного решения, кому пить, кому трезветь, военным советам фронтов и армий. Но и в этом случае правило «100 грамм по праздникам», в том числе и на Новый год, осталось для каждого бойца. Что могли делать командиры - на несколько дней задерживать выдачу «энзэ», пока не наступит более благоприятная обстановка.