Что б такого съесть, чтобы победить ковид: полезные продукты для новогоднего застолья

В праздники налегайте на салаты: овощи помогают укрепить иммунитет. Фото: Shutterstock

Коронавирус продолжает диктовать нам свои правила. И даже в предновогодние дни заставляет помнить о здоровье. Вместе с нашим экспертом, врачом-диетологом Людмилой ДЕНИСЕНКО, разбираемся, какие продукты на праздничном столе помогают укрепить иммунитет.

- Не только в предпраздничном меню, но и каждый день в нашем рационе должно быть больше овощей и фруктов - они играют огромную роль в укреплении иммунитета, - поясняет наш эксперт. - В новогоднюю ночь клетчатка поможет справиться с грядущей нагрузкой и не съесть лишнего. Из этих же соображений подойдут кисломолочные продукты с бифидобактериями. Максимально налегайте на салаты из свежих овощей, ведь они стимулируют выработку полезных ферментов, которые нужны для переваривания более жирной пищи. Только салаты должны быть заправлены не майонезом, а маслом или нежирным йогуртом (привет, бифидобактерии!).

Вот еще несколько полезных для иммунитета продуктов, которые можно поставить на новогодний стол, если вы заботитесь о своем здоровье.

Оливье

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Привычное праздничное блюдо - по сути своей набор полезных вареных овощей. Картошка - отличный сорбент алкоголя. Морковка - источник витамина А. Если вместо колбасы положите отварную грудку (источник аминокислот и белка), а майонез сделаете сами или замените нежирным йогуртом, то такой салат станет просто кладезем пользы!

Мандарины и апельсины

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Или любые другие цитрусовые. Во-первых, в них полезнейший витамин С, а также нужные для пищеварительного тракта вещества, которые расщепляют холестерин. Во-вторых, фитонциды этих солнечных плодов убивают вредные микроорганизмы. В-третьих, флавоноиды, которые борются со свободными радикалами и помогают усваиваться железу из других продуктов.

Но помните важное правило: между большой порцией еды (например, горячего блюда) и фруктами должно пройти время, хотя бы часа полтора, чтобы не возмутить кишечник. Ешьте цитрусы в перерыве между танцами и прогулками.

Квашеная капуста

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Не самое праздничное блюдо, но если вы предпочитаете крепкий алкоголь, то прекрасно подойдет в качестве очень полезной закуски. Тут вам и витамины (причем витамин С в максимальной концентрации), и клетчатка. А еще фолиевая кислота, соли калия, кальция, фосфора. И незаменимые аминокислоты: лизин, треонин, метионин. Они необходимы для кроветворения, роста и восстановления тканей, стимуляции функций почек, щитовидной железы. А еще эти аминокислоты помогают растворять и выводить из организма чужеродные белки. В общем, чудо-средство не только для веселой новогодней ночи, но и для поддержания иммунитета хоть каждый день.

Рыба. И не только заливная

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Пусть на столе будет нарезка жирной рыбы: содержащиеся в ней ненасыщенные жирные кислоты, витамины D и Е зарекомендовали себя как борцы со свободными радикалами, которые в условиях повышенного внимания к алкоголю образуются особенно активно. Очень хороша в этом плане малосольная селедка - отличный источник важнейших омега-3 жирных кислот. За ней следуют скумбрия, анчоусы, сардины, морской окунь. Даже в виде консервов (натуральные или в масле) они не теряют пользы. Так что любой рыбный салат (начиная с мимозы) или тарталетки с печенью трески и яйцом будут весьма уместны. В печени трески содержится большая доза полезнейшего витамина D, необходимого для иммунитета.

А в заливной рыбе и вовсе масса пользы, ведь там и легкий рыбный бульон, и овощи. В заливном множество полезных аминокислот, в том числе глицин и никотиновая кислота, которые успокаивающе действуют на организм, а также снижают уровень холестерина в крови. А еще йод, цинк, фтор и фосфор. Ну и само по себе желе очень полезно для суставов.

Клюквенный или брусничный морс

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Сварите его сами, вместо сахара добавив в остывший морс ложку меда. В морсе есть такой необходимый до, во время и после алкогольных возлияний витамин С. Он активно вымывается из организма во время излишеств. И если пополнять витамин, время от времени делая глоток морса, то сосудам утром будет намного легче.

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Если переболел: что можно и нельзя

К сожалению, пока в мире бушуют разные подвиды ковида, он может изрядно подпортить праздник. И дело не только в том, что болезнь может лишить вкуса и обоняния, но и в том, что после выздоровления некоторые врачи рекомендуют соблюдать определенную диету, которая исключает алкоголь. Как и после любой болезни, стоит на время отказаться от копченостей, сублимированных продуктов, консервов, сосисок, жирного мяса. Также осторожнее со сладостями и сладкими фруктами (манго, бананы и т. п.), чтобы не спровоцировать скачки сахара в крови.

А вот рыба и нежирное мясо, яблоки, болгарский перец и другие овощи очень даже подойдут для питания после перенесенного ковида. Так что все вышеперечисленные нами продукты для иммунитета подойдут и тем, кто недавно переболел.

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Так что не воспринимайте новогодний стол как удар по вашей диете. Наоборот! Так вы поможете организму взбодриться, наполните его дефицитными веществами. Главное, чтобы праздник, а вместе с ним и читинг, не затянулся на все 10 дней.