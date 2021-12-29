Мишки на Севере: Брошенную метеостанцию облюбовали белые медведи

На самом деле этот милый зверь готовится к прыжку, чтобы попробовать квадрокоптер на зуб. Фото: Дмитрий КОХ

Кто-кто в теремочке живет?..

- Я - белый медведь…

- И я - белый медведь…

- И мы - медведи… белые… Заходите к нам на обед…

Замечательный репортаж о жизни полярных хищников снял знаменитый фотограф дикой природы Дмитрий Кох. Причем настолько замечательный, что снимок медведя в окне заброшенного полярного домика (в самом верху на полосе) тут же занял призовое место в престижном фотоконкурсе журнала National Geographic «Дикая природа России».

«Здравствуйте... Настало время офигительных историй...» Этот снимок победил в фотоконкурсе «Дикая природа России». Фото: Дмитрий КОХ

Однако, будь наша воля, мы бы всем фотографиям из серии дали по призу: чудо как хороши! И медведики, и композиция, и выдержка с диафрагмой. Где же такие кадры водятся?

А водятся они на самом краю земли. В прямом смысле. Серия сделана в Чукотском море, недалеко от 180-го меридиана, что делит планету на Западное и Восточное полушария. Только медведям сие неизвестно, и бродят они в блаженном неведении по островку Колючин, где находится заброшенная советская метеостанция (функционировала с 1934 года и почила аккурат с развалом СССР). Вот ее-то и облюбовали арктические бродяги...

Пользователи соцсетей, что активно перепощивают фотографии, задаются двумя вопросами: как удалось так близко подойти к «фотомоделям» (и унести ноги, камеру и снимки) и как удалось заставить их так красиво позировать?

Ответ на оба вопроса один. Ми-ми-мишки совершенно не позируют, а внимательно наблюдают за квадрокоптером, с которого, собственно, и сделана эта уникальная съемка.

Изучают они квадрик с чисто прагматической целью - можно ли эту жужжащую штуку поймать и съесть. Собственно, с таким хитрым прищуром проголодавшийся зверь глядит на все, что встречается у него на пути. В том числе и на путешественников. Так что лучше снимать хищников с помощью «летающего фотоаппарата», находясь на максимальном расстоянии от «модели». Лучше - на корабле. В идеале - на военном. Ибо белый медведь - идеальная машина для убийства, которой не страшны ни размеры, ни расстояния, ни преграды - как твердые, так и жидкие.

В воде нишу самого опасного хищника занимает белая акула. А на земле - вот эта милаха, так мило смотрящая вам в глаза через оконный проем... Но если всмотреться, не такие уж они и милые...

Еще в 1766 году петербургский академик Леруа в повести «Приключения четырех российских матросов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили» дал довольно жесткое описание хозяев Арктики:

«Сии звери имеют ужасную силу, ибо когда островитяне должны были им сопротивляться, то они обороняли себя с великою отважностью и на одного только первого учинили они сами нападение, других же убили они, обороняясь от их нападения; ибо некоторые из них были столь смелы, что ломились силою к ним в хижину и хотели их растерзать».

«Заходите к нам на огонек», - пели мишки ласково и так нежно… Фото: Дмитрий КОХ

Но возникает резонный вопрос: а за каким чертом медведи забираются в заброшенное человеческое жилье? Неужели обитают там?

На самом деле нет. И даже не поиски пищи их туда загоняют. Тогда что? Оказывается, банальное любопытство!

Все-таки высокие широты небогаты не только на съестное, но и на впечатления. Вот и развлекают себя белые медведи тем, что попадется под лапу. По той же причине - от скуки - звери давят лапами посадочные огни на дальних арктических аэродромах и забираются на всплывшие на Северном полюсе субмарины. Хулиганят, в общем... Но даже это делают мило...

КСТАТИ

На прошлой неделе завершился IV конкурс Русского географического общества «Лучший гид России».

С мая по сентябрь на суд жюри прислали около тысячи видеопрогулок из разных регионов и городов России.

Работы оценивались в четырех основных и одной «детской» номинации. Самой популярной из них стала «Город».

Работы-победители выложены на сайте проекта лучшийгид.рф.