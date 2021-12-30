Первую в своей жизни сессию 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдает на двойки и тройки

Пока что успехи Алисы на экзаменах очень скромные - девочка получает тройки и двойки. Фото: Личный архив

Четыре месяца мы гадаем: действительно ли девятилетней девочке Алисе Тепляковой, поступившей в этом году на психфак МГУ, по силам сложная вузовская программа? Ведь по поведению и высказываниям она никак не ровня своим однокурсникам. Ребенок ребенком. Вуз все это время отмалчивался, не комментируя учебу девочки и высказывания родителей о том, что она давным-давно успешно освоила программу первого семестра и перешла дальше. И вообще готова окончить университет за два года. Многие точки над «i» должна была расставить первая экзаменационная сессия, которая началась в конце декабря.

Почему были пропуски?

С самого сентября на психфаке основная часть занятий проходила удаленно, по зуму. У Алисы из шести учебных дней дистанционных было четыре, еще два дня на пары нужно было приезжать на факультет. Первую неделю сентября девочка ездила в сопровождении папы, а потом стала пропускать. Родитель хотел лично присутствовать на всех занятиях, и ему сначала разрешили. Но поскольку он чересчур активно все «контролировал» (а по сути препирался с преподавателями), вход ограничили: только до турникета. Евгений начал качать права: мол, дочери угрожают физической расправой, и находиться на факультете ребенку одному опасно. Рассказывал СМИ, что преподаватели ставят палки в колеса, грозясь исключить Алису за пропуски. Действительно, за прогулы из МГУ вполне имеют право отчислить. Но затем случились ковикулы, а вузам разрешили проводить сессию дистанционно. И как-то вспоминать о непосещении лекций и семинаров никто не стал.

Евгений Тепляков.

Справляется с программой?

О том, как дается Алисе учеба, мы до самой сессии знали только со слов родителей девочки. Они уверяли: все замечательно, дочку хвалят. Она даже подготовила доклад по психологии, и его одобрил преподаватель. Контрольные она выполняет дома, а потом их отвозят на проверку в учебную часть.

Вот только во время ноябрьской передачи «Док-ток», где участвовала вся семья Тепляковых, завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов четко сказал: на факультете пока нет ни одного результата ни одной контрольной Алисы. По небольшим кусочкам выступления Алисы в передаче совсем не складывалось впечатление, что она способна отвечать на уровне других первокурсников. Зрители программы отмечали, что речь у нее детская. Соответствует возрасту, не более того.

Она на особом положении?

Тепляков активно добивался особых условий для дочери: свободное посещение, очно - только «нужные» пары (переводим - те, которые одобрит отец семейства). Темп учебы - ускоренный, потому что Алиса якобы может учиться быстрее сокурсников. И чтобы папа был рядом на всех занятиях и экзаменах, выполняя функции тьютора (переводим - рассказывал преподавателям, как надо учить его дочь). Все это, по мнению Евгения, в вузе обязаны соблюдать, потому что Алиса ребенок, ей всего девять лет и она не как все. В вузе в официальных комментариях говорили, что готовы предоставить юному гению индивидуальные условия, психологическое сопровождение, тьютора (так называется специальный сотрудник, помогающий учиться людям с ограничениями по здоровью. - Ред.).

Но все же давали понять: МГУ не детский сад, и девочка должна учиться и сдавать экзамены наравне с другими студентами. На факультете не раз пытались беседовать с Евгением Тепляковым о том, нужно ли сейчас высшее образование его девочке, безусловно талантливой и умненькой, но все же очень маленькой. Но бесполезно.

На видео попала потасовка, устроенная папой Алисы на лестнице психфака МГУ. В кадре видно Евгения Теплякова (1), держащего за грудки завкафедрой вуза (2). Его пытаются оттащить двое охранников. Рядом стоит Алиса (3).

Как экзамены?

В зимнюю сессию у первокурсников психфака четыре экзамена и пять зачетов. Экзамены сложные: высшая математика, введение в психологию, русский язык и культура речи, анатомия центральной нервной системы. Особенно первокурсники боятся анатомии ЦНС: мол, там терминов зубодробительных много, еще и преподаватель строгий. Второй по страшности - экзамен по высшей математике. Третий - психология.

Экзамены Алиса сдавала не со всеми, а по индивидуальному плану. Об этом мы узнали на факультете. Русский язык на три, психологию на два. Первую отметку Евгений воспринял болезненно и выплеснул возмущение в письменных жалобах.

Но во вторник, 21 декабря, нервы у него сдали. Алиса сдавала психологию в аудитории перед комиссией из преподавателей. Папа ждал ее на входе возле охраны.

Дальше показания разнятся. В вузе назавтра объясняли: экзамен принимали строго «по процедуре», Алиса неверно ответила на вопрос и получила объективную оценку. Расстроившись, девочка выбежала из аудитории.

У Тепляковых своя версия: ребенка завалили. Заставили отвечать на первый вопрос письменно, а Алиса готовилась сдавать все устно и растерялась. Дали на подготовку всего 20 минут. Слишком долго не выпускали. Якобы Евгений подал заявление в полицию о «незаконном удержании ребенка на протяжении полутора часов, лишении свободы и пытках».

Но в интернет попало видео, снятое на лестнице факультета психологии МГУ, на котором трое сотрудников вуза пытаются остановить Евгения, который как танк рвется вверх. Мужчины хватают друг друга за одежду, толкаются, машут руками, кричат. Буквально в нескольких метрах от дерущихся на видео - застывшая фигурка Алисы. Представляем, каково ей было это наблюдать.

К моменту, когда приехала полиция, все утихомирились. Наряд зафиксировал это. Но теперь свою проверку начнет отдел по делам несовершеннолетних.

«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка», - недоумевал Тепляков в комментарии журналистам на следующий день после драки, делая вид, что никакого инцидента на лестнице и в помине не было.

На видео попала потасовка, устроенная папой Алисы на лестнице психфака МГУ. В кадре видно Евгения Теплякова (1), держащего за грудки завкафедрой вуза (2). Его пытаются оттащить двое охранников. Рядом стоит Алиса (3).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кажется, разразившийся скандал ярко высветил очевидное: 9-летней девочке, пусть даже очень развитой и сообразительной, не место в университете. Получив диплом через положенные шесть лет (а не два, как мечтает папа), в 15 лет Алиса пойдет консультировать взрослых людей, как им проживать свою жизнь?!

Да, впрочем, и не важно, каким профессионалом она станет. В погоне за «чудо-методикой» развития Алису, ее братьев и сестер лишили счастья обрести друзей и подруг среди одноклассников, заводить с ними секретики и обсуждать первые симпатии и влюбленности, а иногда и просто бездельничать. То есть того, из чего и складывается детство!

Эксперты предупреждают: такие эксперименты могут закончиться нервным срывом! И подобные трагедии с вундеркиндами уже случались. Кто-нибудь возьмет на себя смелость закончить этот цирк?

ВОПРОС - РЕБРОМ

Будет ли учиться дальше?

Да, такой вопрос закономерен, когда в зачетке появляются двойки. По правилам вуза неудовлетворительную оценку можно пересдать, но не более двух раз. Если же у студента по итогам сессии три и более оценок «незачет» или «неудовлетворительно», отчислят за академическую неуспеваемость. Это касается всех студентов - и бюджетников, и тех, кто учится на платном, как Алиса. Пока оснований говорить об отчислении Алисы нет: сессия еще не закончилась. Пересдачи для всех первокурсников в феврале.