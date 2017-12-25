Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с начала ноября

25 Дек. 16:08 2017-12-25T16:08:38+03:00

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В понедельник, 25 декабря, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 58 рублей. Последний раз такой показатель был зафиксирован в первых числах ноября.

Так, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов американская валюта потеряла 37,75 копейки и к 14:00 стоила уже 57,99 рубля.

Между тем, евро также потерял в цене, остановившись на показателе в 68,82 рубля, что на 41,25 копейки.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на своих экспертов, рубль продолжает укрепляться по отношению к американской и европейской валютам на фоне отсутствия торгов в ряде государств в связи с празднованием католического Рождества.

Положительное влияние на рубль также оказывает рост цен на нефть, которая сейчас торгуется выше 65 долларов за баррель "черного золота" марки Brent .