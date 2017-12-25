Гигантский аллигатор запрыгнул в лодку к туристам

25 Дек. 19:03 2017-12-25T19:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях активно обсуждают видеоролик, в котором аллигатор запрыгнул в лодку к туристам. Сделал он это во время прямой трансляции одного из путешественников в Facebook.

Жутковатая история произошла во Флориде. Во время речного круиза катер с туристами остановился у берега, чтобы путешественники могли полюбоваться крупным аллигатором, гревшимся на солнышке. Туристы шутили, щёлкали камерами фотоаппаратов... Как вдруг аллигатор запрыгнул к ним в лодку. Естественно, туристы испугались не на шутку! Но и сам крокодил оказался не из смелых. Он постарался как можно скорее ретироваться с лодки. Но застрял в бортовых ограждениях... Высвободившись, хищник скрылся под водой. К счастью, ни туристы, ни животное не пострадали.

Примечательно, что видео было снято в январе 2017-го. Но популярным оно стало только в конце года, когда на ролик обратило внимание издание Daily Mirror.