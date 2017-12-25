2017-12-25T19:05:51+03:00
Происшествия

Гигантский аллигатор запрыгнул в лодку к туристам

Произошло это во время трансляции в Facebook
Вера КОН
Поделиться:
Комментарии: comments6

Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео.

Изменить размер текста:

В соцсетях активно обсуждают видеоролик, в котором аллигатор запрыгнул в лодку к туристам. Сделал он это во время прямой трансляции одного из путешественников в Facebook.

Жутковатая история произошла во Флориде. Во время речного круиза катер с туристами остановился у берега, чтобы путешественники могли полюбоваться крупным аллигатором, гревшимся на солнышке. Туристы шутили, щёлкали камерами фотоаппаратов... Как вдруг аллигатор запрыгнул к ним в лодку. Естественно, туристы испугались не на шутку! Но и сам крокодил оказался не из смелых. Он постарался как можно скорее ретироваться с лодки. Но застрял в бортовых ограждениях... Высвободившись, хищник скрылся под водой. К счастью, ни туристы, ни животное не пострадали.

Примечательно, что видео было снято в январе 2017-го. Но популярным оно стало только в конце года, когда на ролик обратило внимание издание Daily Mirror.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде