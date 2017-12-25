2017-12-25T20:10:57+03:00
В мире

Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде

Из-за заоблачной стоимости праздничного деревца в столице Сербии разразился скандал [видео]
Вера КОН
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Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде.В столице Сербии установили пластиковую ёлку за 83 тысячи евро! Для сравнения: шикарную ель в Нью-Йоркском Рокфеллер-центре оценивают в 62 тысячи евро. Жители Белграда негодуют. Мэрия обещает вернуть деньги в казну... Но как, если ёлка уже установлена?

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В Белграде установили 18-метровую пластиковую ёлку за 83 тысячи евро! Для сравнения: шикарную ель в Нью-Йоркском Рокфеллер-центре оценивают в 62 тысячи евро. А ёлка в Риме, вызвавшая хохот в соцсетях из-за очевидного несоотвествия цены качеству, стоила итальянцам 48 тысяч в евровалюте. Выходит, белградская ёлка в мире самая дорогая! И именнно её заоблачная стоимость вызвала в Сербии скандал.

Когда местные СМИ сообщили белградцам стоимость пластиковой красавицы, городские активисты устроили возле дерева митинг. В ответ мэр Белграда Синиша Мали заявил, что не был в курсе стоимости новогодней закупки.

Позднее мэрия сообщила, что решила отменить контракт на деревце. Кроме того, местные власти пообещали вернуть городу потраченные на ёлку деньги. Но как они это сделают, раз ель уже установлена, не уточняется.

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