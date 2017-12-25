2017-12-25T22:12:03+03:00
Экономика

ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом

Надзорное ведомство заподозрило агрегаторы такси в сговоре
Дарья ИВАШКИНА
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ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годомФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годомФото: "КП" Архив
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В понедельник, 25 декабря, стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в связи с резким ростом цен на такси перед новогодними праздниками.

В частности, надзорное ведомство уже направило компаниям запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах подорожания услуг. Как ожидается, эта информация поможет ФАС выяснить, нет ли ценового сговора между агрегаторами такси.

«По итогам полученных данных ФАС проведет анализ представленной информации и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», - сообщили РИА Новости в пресс-службе антимонопольной службы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» выяснила, что ФАС займется проверкой цен на услуги такси перед новогодними праздниками. Причем не только агрегаторов (вроде «Яндекс-такси» или Uber), а любых таксомоторных компаний.

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