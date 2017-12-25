Аналитики назвали реальную стоимость биткоина

25 Дек. 22:56 2017-12-25T22:57:01+03:00

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Команда, возглавляемая аналитиком банка Morgan Stanley Джеймсом Фосеттом, выяснила, что реальная стоимость самой популярной в мире криптовалюты равна нулю.

В подготовленном экспертами докладе отмечается, что биткоин нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки. Кроме того, он не может быть заменой золоту, так как для него нет никакого практического применения (в то время как золото используетсядля изготовления ювелирных изделий и электронных компонентов). Между тем криптовалюта напоминает платежную сеть, однако ее очень сложно масштабировать и не взимать комиссию за транзакции.

Кстати, согласно проведенному исследованию, принимать биткоин в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. «Если никто не будет использовать эту технологию в качестве платежного средства, ее стоимость будет нулевой», - цитирует Фосетта Business Insider.

Напомним, ранее биткоина снизился на 15% за сутки. В ночь на 22 декабря за криптовалюту давали чуть больше 13 тысяч долларов.