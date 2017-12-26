СМИ: В Новом году водка может стать слабее на полградуса

СЕГОДНЯ 02:49 2017-12-26T02:59:49+03:00

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В Новом году главный горячительный напиток нашей страны может «потерять градус»: члены Совета Федерации Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают на законодательном уровне снизить минимальную крепость водки на полградуса – то есть, уменьшить объем содержания этилового спирта с 38 до 37,5%.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из авторов этой идеи, сенатора Рябухина, инициатива снизить крепость водки связана с имеющим место противоречием между законом и ГОСТом.

Дело в том, что в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) говорится, что водка – это напиток на основе этилового спирта с крепостью 38 — 56%, а в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия» указан минимальный порог содержания спирта в 37,5%.

Сенаторы предлагают внести в закон поправки, устраняющие это противоречие. Законопроект зарегистрирован в Госдуме 9 декабря, и предположительно, поправки вступят в силу 1 июля 2018 года.