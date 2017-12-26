2017-12-26T02:59:49+03:00
Общество

СМИ: В Новом году водка может стать слабее на полградуса

Сенаторы предлагают снизить минимальную крепость «беленькой» с 38 до 37,5%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments65
Водка может «потерять градус»Водка может «потерять градус»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Новом году главный горячительный напиток нашей страны может «потерять градус»: члены Совета Федерации Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают на законодательном уровне снизить минимальную крепость водки на полградуса – то есть, уменьшить объем содержания этилового спирта с 38 до 37,5%.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из авторов этой идеи, сенатора Рябухина, инициатива снизить крепость водки связана с имеющим место противоречием между законом и ГОСТом.

Дело в том, что в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) говорится, что водка – это напиток на основе этилового спирта с крепостью 38 — 56%, а в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия» указан минимальный порог содержания спирта в 37,5%.

Сенаторы предлагают внести в закон поправки, устраняющие это противоречие. Законопроект зарегистрирован в Госдуме 9 декабря, и предположительно, поправки вступят в силу 1 июля 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Футболист "Спартака" Квинси Промес признан игроком года 2017 в России
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения
ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область