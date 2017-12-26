Умер создатель Тома и Джерри, кролика Багза Банни и моряка Попая

СЕГОДНЯ 04:32 2017-12-26T05:00:45+03:00

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В США скончался художник-мультипликатор Роберт Гивенс, за свою долгую жизнь подаривший нам не один десяток мультяшных персонажей, которых полюбили дети многих поколений во всем мире.

Он умер в возрасте 99 лет, сообщает Deadline. По словам дочери легендарного мультипликатора Марианы Гивенс, причиной смерти её отца стала острая дыхательная недостаточность.

Американский художник-мультипликатор Роберт Гивен ушел из жизни в возрасте 99 летФото: Twitter.com

Роберт Гивенс посвятил мультипликации всю свою жизнь. Он работал аниматором на студиях Walt Disney Co., Warner Bros. и Hanna-Barbera, именно из-под его карандаша вышли знаменитые Том и Джерри, Элвин и бурундуки, кролик Багз Банни и моряк Попая.

А когда Гивенс сразу после школы в 1937 году пришел в студию Уолта Диснея, его талант художника сразу заметили и назначили одним из авторов мультфильмов о Дональде Даке и Белоснежке.

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